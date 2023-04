Offerte Amazon 16 aprile fino al 70% su Apple, SanDisk, WD, iRobot, Amazon Basics

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 856,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 890,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1223,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1223,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1606,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1110,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 807,56 € – invece di 959,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 1 TB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1 In offerta a 133,69 € – invece di 214,99 €

sconto 38% – fino a 28 apr 23

SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, prestazioni app A2, UHS-I, Classe 10, U3, V30 In offerta a 26,59 € – invece di 47,26 €

sconto 44% – fino a 28 apr 23

SanDisk 256GB High Endurance microSDXC card for IP cams & dash cams + SD adapter up to 20,000 Hours Full HD / 4K videos up to 100 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30 In offerta a 31,89 € – invece di 105,99 €

sconto 70% – fino a 28 apr 23

SanDisk 512 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1 In offerta a 47,59 € – invece di 61,99 €

sconto 23% – fino a 28 apr 23

SanDisk Extreme 128 GB scheda microSDXC e adattatore SD e RescuePRO Deluxe, fino a 190 MB/s, con prestazioni app A2, UHS-I, classe 10, U3, V30 In offerta a 21,39 € – invece di 39,13 €

sconto 45% – fino a 28 apr 23

SanDisk Scheda SDXC Extreme da 128 GB + RescuePRO Deluxe, fino a 180 MB/s, UHS-I, Classe, 10, U3, V30 In offerta a 24,49 € – invece di 44,47 €

sconto 45% – fino a 28 apr 23

WD 14TB My Book Desktop Hard disk, USB 3.0 con protezione con password e software di backup. Compatibile con PC e Mac In offerta a 333,29 € – invece di 429,99 €

sconto 22% – fino a 28 apr 23

WD 20TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 433,79 € – invece di 618,99 €

sconto 30% – fino a 28 apr 23

Learning Resources Helping Hands Fine Motor Tool Set Toy, Fine Motor and Sensory Toy, Fine Motor Games, Ages 3+ In offerta a 8,49 € – invece di 11,10 €

sconto 24% – fino a 30 apr 23

SoldiDesign Ovetto Contenitore 3in1 per la Raccolta Differenziata, 54 Litri (3 Scomparti da 18 Litri), Cestino per Interno o Esterno, Pattumiera Cucina, Bidone Design – Bianco Amico In offerta a 160,65 € – invece di 189,00 €

sconto 15% – fino a 29 apr 23

iRobot 4419696 – Batteria Lunga Durata Xlife, Parti Originali, Compatibile con Roomba Serie 500/600/700 /800 + Scooba 450, Blu In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a 29 apr 23

iRobot 4632822, Panni per Lavaggio ad Acqua 7X, Monouso, Parti Originali, Compatibili con Braava Jet Serie m, Bianco In offerta a 8,99 € – invece di 12,00 €

sconto 25% – fino a 29 apr 23

iRobot 4643570, Panni Lavabili 2X, Riutilizzabili, Parti Originali, Compatibili con Braava Jet Serie m, Grigio In offerta a 19,90 € – invece di 30,00 €

sconto 34% – fino a 29 apr 23

iRobot 820262 Kit di Ricambi Roomba Serie 600, Parti Originali, Setole, Gomma, Laterale, 3 Filtri AeroVac Blu, 1 Accessorio per la Pulizia delle Spazzole, Black In offerta a 34,99 € – invece di 45,37 €

sconto 23% – fino a 29 apr 23

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 199,90 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 29 apr 23

iRobot Roomba I7+ (I7556) Robot Aspirapolvere Wifi, Svuotamento Automatico, Adatto per chi ha Animali Domestici, Memorizza la Planimetria della Casa, Programmabile, Contenitore Lavabile, 33 W, Argento In offerta a 699,90 € – invece di 999,00 €

sconto 30% – fino a 29 apr 23

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento In offerta a 459,90 € – invece di 699,00 €

sconto 34% – fino a 29 apr 23

iRobot Sistema di svuotamento automatico Clean Base, Parti Originali, Compatibile esclusivamente con Roomba Serie i, nero In offerta a 199,90 € – invece di 499,00 €

sconto 60% – fino a 29 apr 23

Amazon Basics – Bordura per aiuole con picchetti, 8 cm In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Collezione Utensili da Giardino – Carrello da giardino, pieghevole, per esterni, con borsa di custodia, nero In offerta a 81,59 € – invece di 95,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Collezione Utensili da Giardino – Carrello da giardino, pieghevole, per esterni, con borsa di custodia, rosso In offerta a 81,59 € – invece di 95,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Coperta da picnic con retro impermeabile, 200 x 200 cm In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Coperta da picnic con retro impermeabile, 200 x 200 cm In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Copertura per barbecue, misura L In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Copertura per barbecue, misura XL In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Copertura per barbecue, misura XXL In offerta a 27,19 € – invece di 31,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Sedia a sdraio Zero Gravity, imbottita, nero, set da 2 In offerta a 152,99 € – invece di 179,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Sedia da esterni regolabile in 5 posizioni In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Amazon Basics – Spazzola a 3 lati per barbecue, 30.5 cm In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).