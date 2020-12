Offerte Amazon 16 dicembre fino al 62%: AKG, Amazfit, Fire TV, Bosch. Artemide, Yamay

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Acer KG241Qbii Monitor Gaming FreeSync, 23,6″, Display Full HD, 75 Hz, 16:9, 1 ms, VGA, HDMI, Lum 300 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero In offerta a 124,9 – invece di 134,9

sconto 7% – fino al 27 dicembre

AKG K271 MKII Cuffie da Studio Professionali, Over-Ear, Nero In offerta a 75,65 – invece di 200

sconto 62% – fino al 27 dicembre

AKG Lyra Ultra HD Multi-Mode USB Microphone In offerta a 128,31 – invece di 169

sconto 24% – fino al 27 dicembre

Amazfi Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio per Sport Uomo Donna con Alexa Integrato Impermeabile ATM5 di 15 Giorni Smartband Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute In offerta a 38,16 – invece di 44,99

sconto 15% – fino al 20 dicembre

AFAC Termometro Febbre Infrarossi, Digitale Termometro Frontale Orecchio Oggetto per Adulti Bambini, Professionale Senza Contatto, Memoria 40 Letture, Display a 4 Colori In offerta a 22,94 – invece di 39,99

sconto 43% – fino al 20 dicembre

Avantree Audikast Plus Trasmettitore Bluetooth 5.0 per PC TV con Controllo del Volume, aptX Adattatore Audio Wireless a Bassa latenza per 2 Cuffie (Digitale Ottica, Aux, RCA, PC USB) 30 Metri In offerta a 44,99 – invece di 69,99

sconto 36% – fino al 16 dicembre

AKASO Action Cam 4K WiFi Angolo Variabile Doppio Schermo 5 Volte Zoom Telecomando Caricabatterie con 2 Batterie Fotocamera Subacquea 30m, Accessori multipli per Bicicletta Casco Sport (Brave4) In offerta a 67,99 – invece di 89,99

sconto 24% – fino al 20 dicembre

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 19,99 – invece di 29,99

sconto 33% – fino al 24 dicembre

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 24 dicembre

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 89,99 – invece di 119,99

sconto 25% – fino al 24 dicembre

ASUS TUF Gaming VG24VQ Curved Gaming Monitor ? 23.6 inch Full HD (1920 x 1080), 144Hz, Extreme Low Motion Blur?, FreeSync?, 1ms (MPRT), Shadow Boost In offerta a 219,99 – invece di 259,99

sconto 15% – fino al 20 dicembre

AUKEY Dash Cam Full HD 1080P Telecamera per Auto con Obiettivo Grandangolare di 170°, Super Condensatore, WDR Visione Notturna Dashcam con Registrazione in Loop, G-Sensor In offerta a 46,74 – invece di 54,99

sconto 15% – fino al 20 dicembre

TomTom Via 62 Navigatore Satellitare per Auto, Display da 6 Pollici, Mappe Europa 49, Chiamate in Vivavoce (Versione Italia), Nero/Antracite In offerta a 114,9 – invece di 199,9

sconto 43% – fino al 17 dicembre

Artemide Edge Lampada Parete/Soffitto 30 In offerta a 133 – invece di 196

sconto 32% – fino al 27 dicembre

Energizer Lanterna LED In offerta a 38,24 – invece di 44,99

sconto 15% – fino al 20 dicembre

Energizer Torcia Frontale, Vision HD+ Lampada Frontale, Batterie Incluse In offerta a 16,98 – invece di 26,9

sconto 37% – fino al 20 dicembre

Energizer 627022 Torcia, Blu In offerta a 9,4 – invece di 18,9

sconto 50% – fino al 20 dicembre

Linksys Router Wi-Fi Dual Band E5400, Router Wireless Veloce, AC1200, 4 Porte Ethernet In offerta a 37,99 – invece di 49,99

sconto 24% – fino al 23 dicembre

Polar Unite, Fitness Watch Unisex Adulto, Rosa Cipria, S-L In offerta a 119,9 – invece di 149,9

sconto 20% – fino al 16 dicembre

Polar Unite, Fitness Watch Unisex Adulto, Lime, S-L In offerta a 119,9 – invece di 149,9

sconto 20% – fino al 16 dicembre

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso ECG Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 33,99 – invece di 59,99

sconto 43% – fino al 20 dicembre

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei In offerta a 21,99 – invece di 36,99

sconto 41% – fino al 20 dicembre

Bosch 06019H8001 Trapano Avvitatore, 12 V In offerta a 130,99 – invece di 163,35

sconto 20% – fino al 26 dicembre

Bosch Misuratore di Angolo PAM 220, Campo di Misura Fino a 220°, Precisione 0.2°, 2 Batterie AA In offerta a 80 – invece di 99,95

sconto 20% – fino al 16 dicembre

Bosch UniversalLevel 360 Flexi Set Livella Laser Verde, Raggio d’Azione fino a 24 m, Precisione ± 0.4 mm/m, Autolivellamento fino a ± 4°, Supporto Universale MM 3, in Custodia Morbida In offerta a 130 – invece di 169,99

sconto 24% – fino al 16 dicembre

Bosch Home and Garden 0603130100 Trapano Battente EasyImpact 570, W, 230 V, Verde In offerta a 45,25 – invece di 64,95

sconto 30% – fino al 16 dicembre

Bosch 06039C8101 Trapano Battente – Avvitatore a batteria al Litio, 18 V, 0 ? 400 / 1.350 giri/min In offerta a 99,9 – invece di 149,99

sconto 33% – fino al 16 dicembre

Bosch Home and Garden IXO V – Versione Base Cacciavite con Batteria al Litio, 3.6 V, Verde In offerta a 39,94 – invece di 49,95

sconto 20% – fino al 16 dicembre

Bosch Home and Garden 06039C7002 Avvitatore Elettrico IXO Sesta Generazione, Ricaricabile con Cavo Micro-USB, Controllo Velocità Variabile, in Valigetta, 3.6 V, Rosa (Lampone) In offerta a 45,99 – invece di 59,99

sconto 23% – fino al 16 dicembre

Bosch Home and Garden 06039C7003 Set IXO Avvitatore Elettrico, Sesta Generazione, Ricaricabile con Stazione Ricarica o Cavo Micro-USB, Controllo Velocità Variabile, Confezione Cartone, 3.6 V, Verde In offerta a 49,39 – invece di 64,99

sconto 24% – fino al 16 dicembre

Bosch Home and Garden 0603977005 CACCIAVITE Batteria al Litio, 3.6 V In offerta a 52,08 – invece di 69,95

sconto 26% – fino al 16 dicembre

Bosch Home and Garden 0603688000 Rilevatore di umidità In offerta a 29,64 – invece di 39

sconto 24% – fino al 16 dicembre

Bosch 603683000 Home and Garden – Pistola Termica, 1.5 V, Verde In offerta a 99,11 – invece di 129,95

sconto 24% – fino al 16 dicembre

Bosch livella laser a linea Atino (campo di lavoro 1,5 m, livellamento orizzontale o verticale, metro a nastro integrato, in scatola di cartone) In offerta a 37,24 – invece di 49

sconto 24% – fino al 16 dicembre

Aicok Mini Frullatore, Frullatore per Frullati e Smoothie con 2 Portatile Bottiglie in Tritan(600 e 330ml), 4 Lame in Acciaio Inox, 300 W, 23000 giri/min, senza BPA Blender Smoothie Maker In offerta a 24,64 – invece di 35,99

sconto 32% – fino al 20 dicembre

Neetto Tavolino da Letto Regolabile (Grande Taglia), Desk Porta Computer, Tavolino per Colazione a Letto, Tavolinetto per Divano, Porta Computer Porta Libri, Utilizzabile Anche per Ragazzi – Cherry In offerta a 37,49 – invece di 79,99

sconto 53% – fino al 16 dicembre

Neetto Regolabile Vassoio Letto, Ripiegabile Tavolino da Letto, Tavolino per Notebook, Tavolo per Computer Portatile, Supporto Portatile Scrivania del Laptop, per Divano Pavimento – American Cherry In offerta a 33,74 – invece di 69,99

sconto 52% – fino al 16 dicembre

NESCAFE DOLCE GUSTO COMPATIBILE 96 capsule POP CAFFÈ E-GUSTO M. 1 INTENSO cialde In offerta a 16,99 – invece di 22,5

sconto 24% – fino al 16 dicembre

Rowenta RR6871 Explorer Serie 20, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 3 modalità di Pulizia, Fino a 150 Minuti di Autonomia, Nero, Blu In offerta a 179,99 – invece di 329,99

sconto 45% – fino al 16 dicembre

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).