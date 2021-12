Offerte Amazon 16 dicembre fino al 65% su Apple, Bose, Crucial, SanDisk, Samsung, Xiaomi, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple iPhone 13 Pro Max (1TB) – Argento In offerta a 1869,00 € – invece di 1869,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 Pro Max (512 GB) – Azzurro Sierra In offerta a 1639,00 € – invece di 1639,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 839,00 € – invece di 839,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 809,00 € – invece di 809,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 256GB) – Oro rosa (4ª generazione) In offerta a 839,00 € – invece di 839,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 189,00 € – invece di 279,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 1009,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 128,99 € – invece di 199,95 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose Solo 5 TV Sistema Audio, Nero In offerta a 159,00 € – invece di 279,95 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AURICOLARI CUFFIE BLUETOOTH 5.0 WIRELESS A6S TWS SPORT SENZA FILI In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

realme C21Y Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Display mini-drop da 6,5″, Tripla fotocamera da 13 MP con AI, Processore UNISOC T610, Dual Sim, 3+32GB, Cross Blue In offerta a 90,99 € – invece di 129,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tribe – Chiavetta USB 16 GB Harry Potter – Memoria Flash Drive 2.0, Personaggio Saga Harry Potter, Pennetta USB Compatibile con Windows, Linux e Mac In offerta a 10,69 € – invece di 19,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 84,99 € – invece di 122,45 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB In offerta a 11,55 € – invece di 32,99 €

sconto 65% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 112,00 € – invece di 118,40 €

sconto 5% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale In offerta a 18,99 € – invece di 18,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata, Bluetooth, Digitazione tattile, Tasti Retroilluminati, USB-C, PC/Mac/Laptop Windows/Linux/IOS/Android, Layout Italiano QWERTY – Nero Grafite In offerta a 77,99 € – invece di 114,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Anywhere 3 Mouse Compatto, Wireless, Scroller Elettromagnetico, Ergonomico, Sensore 4000 DPI, Pulsanti Custom, USB-C, Bluetooth, Mac, iPad, Windows, Linux, Chrome, Nero In offerta a 62,17 € – invece di 92,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 48 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 13,79 € – invece di 13,79 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Charge 5 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, Powerbank integrato, USB, PartyBoost, Bass Radiator, Fino a 20h di Autonomia, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Spigen Cover Ultra Hybrid Compatibile con iPhone 13 Pro Max – Trasparente In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode In offerta a 169,90 € – invece di 289,00 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Shadowhawk Torcia LED Potente Professionale 10000 Lumen, Ricaricabile USB Torce LED Alta Potenza, XHP70.2 Tattica Militare Torcia Elettrica, IP67 Impermeabile 5 Modalità Campeggio Trekking (5000 mAh) [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 32,99 € – invece di 34,99 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

E27 Lampadine Intelligenti a LED 10W (Equivalente a 65W), RGBCW di Cambio a Colore Completo, Compatibile con Alexa e Google, Senza Richiesta di Hub con APP per Decorazioni a Casa, Party – Set di 2 In offerta a 15,88 € – invece di 15,88 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Termometro Infrarossi, Eventek Termometro per uso industriale, cucina, 【Termometro non medico】Termometro Senza Contatto, Digital LCD, Nero/Rosso(ET300, -50°C~420°C (-58°F~788°F)【Non Per Gli Umani】 In offerta a 16,99 € – invece di 17,99 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming – Trivial Pursuit (Gioco in Scatola), 16 anni +, 2 – 4 giocatori, C1940103 In offerta a 28,90 € – invece di 34,99 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Clementoni – 16632 – Gioco dell’oca edizione Deluxe – gioco da tavolo, gioco in scatola per tutta la famiglia, 2-6 giocatori, bambini 6 anni+, Made in Italy In offerta a 11,90 € – invece di 19,90 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Mattel Games- Scrabble il Gioco da Tavola delle Parole Crociate, Divertimento per Tutta la Famiglia, per Bambini da 7+ Anni, Y9596 In offerta a 13,99 € – invece di 24,99 €

sconto 44% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming A4626103 Taboo (Gioco in Scatola) In offerta a 22,90 € – invece di 27,99 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Mattel Games – Pictionary, Gioco in Scatola per Famiglie e Bambini 8+ Anni, DPR76 In offerta a 13,90 € – invece di 29,99 €

sconto 54% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Giochi Uniti- Passa la Bomba Gioco di Divertimento, Multicolore, GU034/2 In offerta a 14,35 € – invece di 19,90 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hasbro Monopoly – Builder, gioco da tavolo Monopoly per bambini dagli 8 anni in su, Multicolore In offerta a 22,50 € – invece di 34,99 €

sconto 36% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OPPO Enco W12, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana), White In offerta a 27,99 € – invece di 59,90 €

sconto 53% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

OPPO Enco Free 2 W52 Auricolari True Wireless Bianchi, Bluetooth 5.2, Cancellazione del rumore, Padiglione In-Ear, Dynaudio Quality Sound, [Versione Italiana], Colore Black In offerta a 77,99 € – invece di 129,90 €

sconto 40% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43?? FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black In offerta a 449,99 € – invece di 499,99 €

sconto 10% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55?? FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib. + ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Lunar Grey In offerta a 749,99 € – invece di 799,99 €

sconto 6% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – senza pubblicità – Nero In offerta a 79,99 € – invece di 89,99 €

sconto 11% – fino al 24 dic 21

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino al 24 dic 21

Click qui per approfondire

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 119,99 € – invece di 139,99 €

sconto 14% – fino al 24 dic 21

Click qui per approfondire

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero In offerta a 67,00 € – invece di 99,00 €

sconto 32% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro In offerta a 90,00 € – invece di 169,00 €

sconto 47% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero ? pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 194,00 € – invece di 259,00 €

sconto 25% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 209,00 € – invece di 299,00 €

sconto 30% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo In offerta a 104,00 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro ? pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 246,00 € – invece di 469,00 €

sconto 48% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Extender Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 – Estendi la tua rete eero In offerta a 76,00 € – invece di 109,00 €

sconto 30% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 447,00 € – invece di 639,00 €

sconto 30% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Ti presentiamo il sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo In offerta a 174,00 € – invece di 249,00 €

sconto 30% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 2 pezzi In offerta a 167,00 € – invece di 258,00 €

sconto 35% – fino al 27 dic 21

Click qui per approfondire

Panasonic Everyday Power Batteria Alcalina AA, 40 per Pacco In offerta a 17,93 € – invece di 25,61 €

sconto 30% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 24Bi6E -Android 9.0 Smart TV HD 24″ HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, 2xHDMI 2xUSB, Nero [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 219,99 € – invece di 279,00 €

sconto 21% – fino al 24 dic 21

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 32BC6E – Smart TV HD 32″ Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021, Nero In offerta a 239,99 € – invece di 269,99 €

sconto 11% – fino al 24 dic 21

Click qui per approfondire

Sharp Aquos LC-32Bi6E Smart TV 32″ Android 9.0 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2020 In offerta a 259,99 € – invece di 289,00 €

sconto 10% – fino al 24 dic 21

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 32Di6E 32″ Frameless Android 9.0 Smart TV 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 269,99 € – invece di 339,00 €

sconto 20% – fino al 24 dic 21

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 43BL6E – 43″ Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 399,99 € – invece di 469,00 €

sconto 15% – fino al 24 dic 21

Click qui per approfondire

JLab Audio Talk GO Microfono USB Plug and Play, Microfono per PC Portatile con Controllo Volume e Quick Mute – Microfono a Condensatore per Streaming, Podcasting e Gaming, Compatto In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

Trust Tyro Webcam PC con Microfono Full HD 1080p, Auto-Focus, USB, Treppiede Incluso, Telecamera per Hangouts, Skype, Teams, Zoom, Computer, Laptop – Nero In offerta a 30,99 € – invece di 69,99 €

sconto 56% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 619 Thorne Soundbar illuminata RGB – Casse PC, Speakers, Altoparlanti Stereo con Illuminazione RGB regolabile, Alimentazione via USB, 12W, PC/Laptop In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Trust Tytan GXT 629 Set Altoparlanti con Subwoofer 2.1, Illuminazione RGB, 120 W, Casse PC da Gaming con Telecomando Wireless per Computer, Portatile, Tablet, Smartphone – Nero In offerta a 84,99 € – invece di 114,99 €

sconto 26% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile, Pattern Cardioide, Filtro Pop, Microfono per PC, PS4, PS5, Streaming, Podcast – Nero In offerta a 80,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 545 Yula Controller PS3 Wireless, Joystick PC e PlayStation 3, Design Ergonomico, Gamepad senza Fili con Batteria Ricaricabile per Computer, Laptop, Windows, Console da Gioco – Nero In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 450 Blizz Cuffie Gaming, Over-Ear con Illuminazione RGB e Suono Surround 7.1, Microfono Flessibile, Cablate, Gaming Headset per PC – Nero In offerta a 41,49 € – invece di 54,99 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 26,99 € – invece di 52,79 €

sconto 49% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart(Type F), Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi In offerta a 26,24 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

meross Umidificatore Mini Ambiente Bambini 320ml Intelligente Silenzioso modalità Regolabile Autospegnimento, Luce Notturna, Controllo Remoto Via App, per Auto Ufficio In offerta a 22,49 € – invece di 34,99 €

sconto 36% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

Polar H9 Sensore Di Frequenza Cardiaca, ANT+ / Bluetooth, Sensore di FC Impermeabile con Fascia Toracica Morbida per Palestra, Ciclismo, Corsa, Attività Sportive all’Aperto, M-XXL In offerta a 49,90 € – invece di 59,90 €

sconto 17% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

Polar Ignite 2 – Smartwatch per il Fitness con GPS – Monitoraggio della FC dal Polso – Guida Personalizzata agli Allenamenti, Monitoraggio del Recupero e del Sonno – Controlli Musica, Meteo, Notifiche In offerta a 189,90 € – invece di 229,90 €

sconto 17% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

Polar Grit X Outdoor Multisport GPS Smartwatchm Batteria di Ottima Durata, Frequenza Cardiaca dal Polso, Robustezza in Linea con Standard Militare, Sonno e Recupero, Percorsi, Trail Running, MTB In offerta a 309,90 € – invece di 429,90 €

sconto 28% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

Polar Vantage M2 – Smartwatch Multisport – GPS Integrato, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca dal Polso, Guida all’Allenamento, Monitoraggio di Sonno e Recupero, Controlli Musica, Meteo In offerta a 224,90 € – invece di 299,90 €

sconto 25% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

Polar Grit X Outdoor Multisport GPS Smartwatchm Batteria di Ottima Durata, Frequenza Cardiaca dal Polso, Robustezza in Linea con Standard Militare, Sonno e Recupero, Percorsi, Trail Running, MTB In offerta a 309,90 € – invece di 429,90 €

sconto 28% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

Polar Vantage V2 Premium Smartwatch con GPS, Misurazione della Frequenza Cardiaca dal Polso, Adatto a Running, Nuoto, Bici e Qualsiasi Altro Sport – Controllo Musica, Meteo, Notifiche Telefoniche In offerta a 399,90 € – invece di 499,90 €

sconto 20% – fino al 18 dic 21

Click qui per approfondire

Zafferano Sister Light Lampada LED da tavolo Portatile IP65 interno/esterno, Dimmerazione Touch 4 step,IP65, fissaggio magnetico, H32.8 cm – Oro Anodizzato In offerta a 149,99 € – invece di 243,00 €

sconto 38% – fino al 22 dic 21

Click qui per approfondire

Aogled Lampadine LED E14 12W 3000K,Equivalente 100W Lampada Alogena,Bianco Caldo,1200LM,Angolo 360,Lampadina Edison,Non Dimmerabile,Nessun Sfarfallio,AC100-240V,E14 LED Calda,4 Pezzi In offerta a 12,74 € – invece di 22,99 €

sconto 45% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).