Offerte Amazon 16 febbraio fino al 56%: Manfrotto, TCL, Samsung, Belkin Thunderbolt, Delkin, Beats, Brooks

Samsung Soundbar HW-T530/ZF da 290 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 149,00 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino al 28 feb 2021

Samsung TV QE55Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 55″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 659,00 € – invece di 999,00 €

sconto 34% – fino al 28 feb 2021

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 829,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 31% – fino al 28 feb 2021

Samsung TV QE65Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 65″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% – fino al 28 feb 2021

Samsung TV QE75Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 75″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Titan Grey, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 1349,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 16% – fino al 28 feb 2021

Samsung TV QE75Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 75″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 1799,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 22% – fino al 28 feb 2021

Soundbar TCL TDS6100 per TV & Bluetooth (32-inch Speaker, Dolby Audio, HDMI ARC, Montaggio a parete, Telecomando, tre modalità di suono), 2x30w In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino al 28 feb 2021

Soundbar TCL TDS8111 Con Subwoofer Integrato & Wireless Bluetooth, Dolby Atmos 2.1 (39-Inch Speaker, HDMI ARC, Montaggio A Parete, Telecomando, Tre Modalità Di Suono) In offerta a 179,99 € – invece di 209,99 €

sconto 14% – fino al 28 feb 2021

TCL Soundbar TDS6110 per TV con Subwoofer Wireless, Bluetooth (32-inch Speaker, Dolby Audio, HDMI ARC, Montaggio a parete, Telecomando, tre modalità di suono), Nero, 240w In offerta a 119,99 € – invece di 129,99 €

sconto 8% – fino al 28 feb 2021

TCL, 65C711, 65 pollici QLED TV, 4K Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0 (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos), Controllo Vocale Hands-Free, compatibile con Alexa In offerta a 899,99 € – invece di 999,99 €

sconto 10% – fino al 28 feb 2021

TV TCL 50C711 50 pollici QLED TV, 4K Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0 (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos), Controllo Vocale Hands-Free, compatibile con Alexa In offerta a 549,99 € – invece di 599,99 €

sconto 8% – fino al 28 feb 2021

TV TCL 65P616 65 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0, Design senza bordi (Micro dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa) In offerta a 699,99 € – invece di 799,99 €

sconto 13% – fino al 28 feb 2021

Manfrotto MB MS-H-IGR Fondina, Verde In offerta a 26,60 € – invece di 36,66 €

sconto 27% – fino al 28 feb 2021

Manfrotto MFXLA62 Adattatore per Obiettivo Xume da 62 mm, Nero In offerta a 21,05 € – invece di 30,45 €

sconto 31% – fino al 21 feb 2021

Manfrotto MFXLA77 Adattatore per Obiettivo Xume da 77 mm, Nero In offerta a 23,85 € – invece di 34,51 €

sconto 31% – fino al 21 feb 2021

Manfrotto MFXLA82 Adattatore per Obiettivo Xume da 82 mm, Nero In offerta a 24,47 € – invece di 35,54 €

sconto 31% – fino al 21 feb 2021

Manfrotto MH293D3-Q2 Testa Pieghevole a 3 Movimenti, Serie 290 In offerta a 49,70 € – invece di 72,64 €

sconto 32% – fino al 28 feb 2021

JOBY Kit Custodia FreeHold e Treppiede HandyPod per iPhone 11, Supporto per Smartphone, Custodia Protettiva con Anello Elastico per Dita e Bracci Flessibili, Mini Treppiede da Viaggio per Vlog In offerta a 55,90 € – invece di 74,90 €

sconto 25% – fino al 16 feb 2021

Scheda di Memoria Professional 128GB, PCIe 3.0, 1730MB/s CFexpress tipo B, per Fotocamere Reflex Professionali e Mirrorless Avanzate In offerta a 134,99 € – invece di 179,99 €

sconto 25% – fino al 16 feb 2021

Manfrotto – Scheda di Memoria Professional 128GB, UHS-II, V90, U3 280MB/s in Lettura, 250MB/s in Scrittura, Memory Card per Reflex Digitali e Videocamere, per Immagini di Alta Qualità In offerta a 89,99 € – invece di 179,99 €

sconto 50% – fino al 16 feb 2021

Belkin Dock di Ricarica PowerHouse per Apple Watch + iPhone (Base di Ricarica per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Versioni Precedenti, e Apple Watch Series SE, 6, 5, 4, 3, 2, 1), Nero In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 21 feb 2021

Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro, con Cavo Thunderbolt 3 da 0.8 m (Compatibile con MacOS e Windows, Doppio Monitor 4K HD, Trasferimento Dati fino a 40 Gbps, USB PD 85 W Power e Lettore di Schede SD) In offerta a 269,99 € – invece di 349,99 €

sconto 23% – fino al 21 feb 2021

Belkin Thunderbolt 3 Standard Dock con Cavo Thunderbolt 3 (Dock Thunderbolt per Mac e Windows), Supporto Doppio Monitor 4K a 60 Hz, Velocità Dati fino a 40 Gbps, Ricarica Upstream fino a 60 W In offerta a 139,99 € – invece di 189,99 €

sconto 26% – fino al 21 feb 2021

Belkin Cavo HDMI ad Alta Velocità Ultra HD (2018), 4K da 1 metro, Supporto 4K/120 Hz e 8K/60 Hz e Dolby Vision/HDR 10, 48 Gbps, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 64,99 €

sconto 31% – fino al 21 feb 2021

Belkin Cavo HDMI ad Alta Velocità Ultra HD (2018), 4K da 2 metri, Supporto 4K/120 Hz e 8K/60 Hz e Dolby Vision/HDR 10, 48 Gbps In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 21 feb 2021

Belkin F2CD084bt0.8MBK Cavo Thunderbolt 3 (Da USB-C a USB-C) 100W da 0,8 m – Nero In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 21 feb 2021

Belkin Hub Multimediale USB-C con Cavo USB-C Attaccato (Dock USB-C per Laptop Mac OS e Windows Dotati di USB-C, 1 Porta HDMI, 1 Porta Gigabit Ethernet) In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 21 feb 2021

Belkin TrueFreedom Pro Tappetino di Ricarica Wireless, Ricarica su Tutta la Superficie, Nero In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino al 21 feb 2021

HUAWEI MatePad T 10s, display da 10.1″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Deepsea Blue In offerta a 129,90 € – invece di 209,90 €

sconto 38% – fino al 16 feb 2021

tado° Termostato Intelligente Cablato Kit di Base V3+, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione Fai da Te, Progettato in Germania In offerta a 109,90 € – invece di 199,99 €

sconto 45% – fino al 16 feb 2021

tado° Termostato Intelligente Wireless Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del Riscaldamento, Progettato in Germania, Compatibile con Alexa, Siri & Assistente Google In offerta a 139,90 € – invece di 229,99 €

sconto 39% – fino al 16 feb 2021

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ – facile installazione fai da te, Progettato in Germania In offerta a 69,90 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 16 feb 2021

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Bianco In offerta a 212,40 € – invece di 349,95 €

sconto 39% – fino al 28 feb 2021

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Rosso In offerta a 196,00 € – invece di 349,95 €

sconto 44% – fino al 28 feb 2021

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 39,09 € – invece di 59,99 €

sconto 35% – fino al 21 feb 2021

Philips CA6500/63 Montalatte Elettrico, Schiuma di latte calda o fredda In offerta a 54,99 € – invece di 74,99 €

sconto 27% – fino al 25 feb 2021

Philips Serie 2200 EP2220/10 Macchina da Caffè Automatica, 2 Bevande, con Macine in Ceramica, Filtro AquaClean, Pannarello Classico, 15 bar, 1500 W, 1.8 Litri, Nero Satinato In offerta a 309,99 € – invece di 399,99 €

sconto 23% – fino al 25 feb 2021

Brooks Glycerin 18, Scarpe da Corsa Donna, Cornflower/Blue/Gold, 35.5 EU In offerta a 86,70 € – invece di 170,00 €

sconto 49% – fino al 28 feb 2021

Brooks Launch 7, Scarpa da Corsa Uomo, Cherry Red Mazarine, 42 EU In offerta a 71,40 € – invece di 120,00 €

sconto 41% – fino al 28 feb 2021

Brooks Launch 7, Scarpa da Corsa Uomo, Ebony Black Gecko, 41 EU In offerta a 53,10 € – invece di 120,00 €

sconto 56% – fino al 28 feb 2021

Brooks Launch 7, Scarpe da Corsa Uomo, Cherry/Red/Mazarine, 43 EU In offerta a 71,40 € – invece di 120,00 €

sconto 41% – fino al 28 feb 2021

Brooks Launch 7, Scarpe da Corsa Uomo, Ebony/Black/Gecko, 42 EU In offerta a 63,10 € – invece di 120,00 €

sconto 47% – fino al 28 feb 2021

Brooks Launch 7, Scarpe da Corsa Uomo, White/Nightlife/Capri, 43 EU In offerta a 71,40 € – invece di 120,00 €

sconto 41% – fino al 28 feb 2021

