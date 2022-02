Offerte Amazon 16 febbraio fino al 62% su Apple, Wacom, Sands, Sabrent

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Nuovo Apple AirPods Max – Grigio siderale In offerta a 409,90 € – invece di 629,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1009,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 899,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,99 € – invece di 99,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/32GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 5,59 € – invece di 6,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 13,99 € – invece di 18,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 64 GB In offerta a 13,56 € – invece di 22,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 512 GB, Nero In offerta a 82,00 € – invece di 110,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox, Nero In offerta a 62,99 € – invece di 99,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza toppi In-Ear, 3 Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva rumore, Nero (Mystic Black) [Versione Italiana] In offerta a 86,90 € – invece di 169,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Cuffie Wireless Senza Cavi, Cancellazione Rumore con dual-Mic, Quick Paring, Compatibile con iOS e Android, Versione Italiana In offerta a 27,33 € – invece di 39,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fujifilm instax mini Film Pellicola Istantanea per Fotocamere instax mini, Formato 46×62 mm, Confezione da 20 Foto In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EooCoo Custodia Macbook Air 13 Pollici M1 A2337 A2179 A1932, Plastica Copertina Rigide Compatibile per Macbook Air 13 con Retina Display, 2020 2019 2018 Pubblicazione – Cristallo Trasparente In offerta a 15,18 € – invece di 15,98 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Decoder DVB-T2 HD 1080p con un telecomando comandi il TV ed il Decoder, SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA, HDMI HEVC Main 10 Bit H265 riceve TUTTI i canali gratuiti Dolby-Digital+, USB, SCART In offerta a 26,90 € – invece di 29,90 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Decoder DVB-T2 HD 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA Digitale terrestre Nuova Generazione HDMI HEVC Main 10 Bit H265 riceve TUTTI i canali gratuiti DOLBY-DIGITAL+ (GX1 (Senza Tasti sul display)) In offerta a 23,90 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa In offerta a 38,99 € – invece di 44,90 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Repeater 1200 International, ripetitore/estensore segnale WiFi AC+N, Dual Band (400 Mbit/s a 2.4GHz e 866 Mbit/s a 5 GHz), Mesh, Access Point WiFi, WPS, Interfaccia in italiano In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Pistola Colla a Caldo 100W Professionale Pistola Incollatrice con 11mm Stick di Colla Pistole per Colla Glue Gun per Fai da Te Arti, Imballaggio, Mestieri Progetti In offerta a 19,37 € – invece di 26,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Compressore elettrico portatile con sensore pressione, luce led integrata e accessori, Versione Italiana, Nero In offerta a 46,39 € – invece di 49,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aigostar Faretto con Sensore di Movimento,10W 900lumen Faro LED Esterno,Bianco Naturale 4000k,IP65 Impermeabile Faretti LED per Giardino, Cortile,Patio,Garage. In offerta a 16,98 € – invece di 17,87 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TISINO Cavo 3.5mm Sbilanciato a Cavo XLR Maschio, Cavo Mini Jack 3.5mm a XLR Prolunga/Adattatore(XLR a 3.5mm) – 0,5m In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Mini microfono a condensatore da scrivania, Argento In offerta a 29,80 € – invece di 34,02 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RØDE – NT1A Microfono a diaframma largo per studi di registrazione / podcast, 19 x 5 x 5cm, 24V/48V, Oro In offerta a 159,00 € – invece di 209,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

PreSonus Eris E3.5, 3,5″, 2 vie, Alta Definizione Multimedia Monitor da Studio (Coppia) In offerta a 95,00 € – invece di 105,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Doppio UHF Microfono Wireless, Portatile Karaoke Set di microfono sistemi mixer, HDMI e AUX In/Out per Karaoke, Home Theater, Amplificatore, Altoparlante In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Joby Pro Tracolla, Taglia Large e Small, Nero In offerta a 52,20 € – invece di 69,99 €

sconto 25% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 99,90 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero In offerta a 279,90 € – invece di 379,90 €

sconto 26% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Reolink 5MP Telecamera di Sorveglianza Wireless da Esterno con Faretti, Visione Notturna a Colori, Rilevamento di Persone e Veicoli, WiFi 2,4/5 GHz, Zoom Otttico 5X, Audio Bidirezionale, RLC-511WA In offerta a 132,59 € – invece di 155,99 €

sconto 15% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Reolink Telecamera 4MP WiFi 2,4&5GHz Inetrno, Videocamera per Bambini, Anziani e Animali Domestici, Audio a 2 Vie, Visione Notturna IR, Acesso Remoto, con Slot per Scheda SD, E1 PRO Nero In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Reolink Telecamera Sicurezza WiFi Solare Esterno Batteria Ricaricabile Senza Fili, 1080P Visione Notturna Sensore di PIR Audio a 2 Vie, Time Lapse, con Slot per Scheda SD, Argus 2E con Pannello Solare In offerta a 82,44 € – invece di 99,99 €

sconto 18% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Reolink Telecamera Wi-Fi Esterno a Batteria con 355°/140° Pan & Tilt, Videosorveglianza Solare Senza Fili, 1080p Visione Notturna Starlight Impermeabile Rilevamento PIR, Argus PT con Pannello Solare In offerta a 143,99 € – invece di 179,99 €

sconto 20% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Sabrent Adattatore Audio Esterno USB Stereo in Alluminio per Windows e Mac. Plug And Play Nessun Driver Necessario. (Nero) (AU-EMCB) In offerta a 7,63 € – invece di 19,99 €

sconto 62% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Sabrent Hub Multiporta con Accesso Frontale a Porte USB, Lettori di Schede SD/Micro SD e Ingresso Cuffie da 3,5mm e Uscita HDMI 2.0 Posteriore (iMac 2017 e Successivi) (HB-SIMC) In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Sabrent Hub Multiporta USB C con HDMI 4K | Power Delivery (60W) | 1 Porta USB 3.0 | 1 Porta USB 2.0 | Lettore di Schede SD/microSD (HB-TC6C) In offerta a 16,14 € – invece di 29,99 €

sconto 46% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), 4K UHD-ready, V30 In offerta a 241,99 € – invece di 623,99 €

sconto 61% – fino a 19 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual Luxe 256 GB Unità USB Type-C 150MB/s USB 3.1 Gen 1,Tradizionale,Argento,256GB In offerta a 38,49 € – invece di 82,99 €

sconto 54% – fino a 19 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 512 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,512 GB In offerta a 63,69 € – invece di 124,99 €

sconto 49% – fino a 19 feb 22

Click qui per approfondire

Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Soundcore Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Syncwire Caricabatteria per Auto 4.8A/24W – Ricarica Rapida con Cavo Lightning MFi C89 e Porta USB per iPhone 12/11/11 Pro/XR/XS/X/8/7/6s/6 Plus, iPad, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi e Altro – Nero In offerta a 16,79 € – invece di 25,00 €

sconto 33% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Syncwire Caricabatterie USB C 20W e QC 18W per Auto, Mini & Metallo, Doppia Porta PD e QC 3.0, Ricarica Rapida Compatibile con iPhone 13/13 Pro/12/12 Pro/12 Mini/11/XR/X, Galaxy, Pixel eccetera. In offerta a 11,19 € – invece di 20,00 €

sconto 44% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute – Verde In offerta a 23,92 € – invece di 44,99 €

sconto 47% – fino a 1 mar 22

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio color argento con Sport Loop blu abisso/verde muschio In offerta a 319,00 € – invece di 359,00 €

sconto 11% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio color oro con Sport Loop giallo Maya/bianco In offerta a 319,00 € – invece di 359,00 €

sconto 11% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Sport Loop color tornado/grigio In offerta a 319,00 € – invece di 359,00 €

sconto 11% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 44 mm in alluminio color argento con Sport Loop blu abisso/verde muschio In offerta a 349,00 € – invece di 389,00 €

sconto 10% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 44 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 349,00 € – invece di 389,00 €

sconto 10% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia – Regular In offerta a 269,00 € – invece di 309,00 €

sconto 13% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso – Regular In offerta a 299,00 € – invece di 339,00 €

sconto 12% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).