Offerte Amazon 16 giugno fino al 41% su Apple, TCL, Panasonic, Bose, Logitech, Anker

🔥 Amazon Prime Day 2023 🔥 sta arrivando! in questo articolo trovate tutto quello che c’è da sapere (con due trucchi) per non farvi trovare impreparati

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 909,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – giallo In offerta a 1156,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,00 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,90 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

AVM FRITZ!Repeater 3000 Edition International, Ripetitore – Wi-Fi extender Triband con 1.733 e 866 Mbit/s (5 GHz) & 400 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 2x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano In offerta a 96,99 € – invece di 149,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TCL 43C641, TV QLED 43”, 4K Ultra HD, Google TV (Dolby Vision & Atmos, Motion clarity, Controllo vocale hands-free, compatibile con Google assistant & Alexa) [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 379,90 € – invece di 462,29 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Panasonic LUMIX DC-GH6, Fotocamera Mirrorless con Sensore MOS 4/3 25.2 MP, 5.7k Apple Pro Res Senza Limiti Registrazione, Video C4K/4K 4:2:2 10-bit, Doppio Stabilizzatore 5-assi, Corpo

In offerta a 1649,00 € – invece di 2199,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose Noise Cancelling Headphones 700, Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless, Argento (Silver), 5.08 x 16.51 x 20.32 cm; 250.04 grammi

In offerta a 279,00 € – invece di 399,95 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 2S Mouse Wireless – Utilizzo su qualsiasi superficie, scorrimento iperveloce, ergonomico, ricaricabile, controllo fino a 3 computer Apple Mac e Windows (Bluetooth/USB) – Grigio

In offerta a 59,90 € – invece di 67,89 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Dock Thunderbolt 4 Pro, supporto di 1 monitor 8K a 60 Hz, 2 monitor 4K, 2 porte Thunderbolt 4, 2 porte HDMI, USB-C PD da 90 W, ingresso/uscita audio, compatibile con MacBook Pro, XPS e altri

In offerta a 252,99 € – invece di 429,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker Adattatore USB C Hub, adattatore USB C 5 in 1 con 4K USB C a HDMI, porta Ethernet, 3 porte USB 3.0, per MacBook Pro, iPad Pro, XPS, Pixelbook e altro ancora

In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL LIVE PRO 2 TWS Auricolari True Wireless, Cuffie In-Ear Bluetooth Senza Fili con Cancellazione Adattiva del Rumore e 6 Microfoni, Impermeabili IPX5, fino a 40h di Autonomia Combinata, Nero

In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JBL Wave Flex Auricolari Wireless In-Ear Bluetooth, Waterproof IP54 e Antipolvere IPX2, Deep Bass Sound, Tecnologia TalkThru e AmbientAware, Fino a 32 h di Autonomia, Nero

In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JBL Flip 6 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Impermeabile e Antipolvere IPX67, Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Camuffare

In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JBL Quantum 50 Auricolari Gaming In-Ear con Cavo, Headset Cuffie da gioco con Microfono su Cavo, compatibilità Multipiattaforma PC e Console, Nero

In offerta a 24,99 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JBL Quantum 100X Cuffie Gaming Over-Ear con Filo, Headset da gioco con Microfono Boom Direzionale Rimovibile, Realizzato per Xbox, Compatibilità Multipiattaforma e Altre Console, Nero e Verde

In offerta a 34,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JBL Quantum 200 Cuffie Gaming Over-Ear con Filo, Headset da gioco con Microfono, compatibilità su Ogni Piattaforma, Colore Nero

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JBL Wave Flex Auricolari Wireless In-Ear Bluetooth, Waterproof IP54 e Antipolvere IPX2, Deep Bass Sound, Tecnologia TalkThru e AmbientAware, Fino a 32 h di Autonomia, Beige

In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

The G-Lab K-Stand Radon Supporto per Cuffie da Gioco – Retroilluminazione RGB, USB HUB 2 x 2.0, Base Antiscivolo – Supporto Universale per Cuffie Gaming per PC PS4 Xbox One Nintendo Switch (Nero)

In offerta a 21,23 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a 25 giu 23

Click qui per approfondire

Suunto 5 Peak Orologio sportivo GPS leggero e compatto con 100 ore di durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso

In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 28 giu 23

Click qui per approfondire

SUUNTO 9 Baro, Orologio GPS Multisport con Batteria di Lunga Durata e misurazione della frequenza cardiaca al Polso Unisex Adulto, Black, Taglia Unica

In offerta a 199,00 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 28 giu 23

Click qui per approfondire

SUUNTO 9 Peak Orologio GPS multisport con batteria di lunga durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso, Nero

In offerta a 249,00 € – invece di 399,00 €

sconto 38% – fino a 28 giu 23

Click qui per approfondire

SUUNTO 9 Peak Orologio GPS multisport con batteria di lunga durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso, Blu (Granite Blue Titanium)

In offerta a 299,00 € – invece di 499,00 €

sconto 40% – fino a 28 giu 23

Click qui per approfondire

SUUNTO 9 Peak Pro Orologio GPS con batteria di lunghissima durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso, Nero

In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 28 giu 23

Click qui per approfondire

SUUNTO 9 Peak Pro Orologio GPS con batteria di lunghissima durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso, Verde (Forest Green)

In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 28 giu 23

Click qui per approfondire

Suunto 9 Peak Orologio GPS multisport con batteria di lunga durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso

In offerta a 299,00 € – invece di 499,00 €

sconto 40% – fino a 28 giu 23

Click qui per approfondire

X Rocker Maverick Gioco, Sedia da Ufficio Ergonomica con Schienale Centrale, Pelle PU, Base Girevole Regolabile in Altezza con Curva di Supporto Lombare Naturale, Nero/Oro

In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a 20 giu 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).