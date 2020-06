Offerte Amazon 16 giugno fino al 48%: LG, Zolo, Duracell, Ecovacs, Kenwood, Philips

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Kenwood FDP301SI MultiPro Compact Robot da Cucina, 800 W, 2.1 Litri, Argento In offerta a € 62,99 – sconto 37%

– fino al 16 giugno

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Pulizia personalizzata, Mappatura multi piano, Barriere virtuali In offerta a € 359,98 – sconto 35%

– fino al 16 giugno

Philips Lighting LivingColors Bloom Lampada da Tavolo LED, 8 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 29,99 – sconto 39%

– fino al 16 giugno

[2-Pezzi] iVANKY Cavo AUX Macchina 3,5 mm[Suono HiFi,Nylon] Cavo Audio Jack Maschio a Maschio,compatibile per Cuffie,iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Autoradio, Echo DOT, MP3 ecc – Rosso-1,2M In offerta a € 6,79 – sconto 48%

– fino al 21 giugno

AKASO Action Cam 4K WiFi Angolo Variabile Doppio Schermo 5 Volte Zoom Telecomando Caricabatterie con 2 Batterie Fotocamera Subacquea 30m, Accessori multipli per Bicicletta Casco Sport (Brave4) In offerta a € 67,99 – sconto 15%

– fino al 21 giugno

Yarber Action Cam, 8K 20MP Wi-Fi Impermeabile 30M Touch Screen EIS Comando Vocale con Telecomando Fotocamera Subacquea Digitale 8 Volte Zoom Hyper Stabilizzazione Videocamera In offerta a € 127,49 – sconto 36%

– fino al 21 giugno

Anker Soundcore Liberty Air 2 cuffie Bluetooth 5, driver diamantati, auricolari wireless con 4 microfoni, riproduzione per 28 ore, Suono personalizzato con eliminazione del rumore, ricarica wireless In offerta a € 79,99 – sconto 38%

– fino al 21 giugno

Duracell Powerbank – 10.050 mAh, Caricatore Esterno Rapido per Smartphone e Dispositivi USB In offerta a € 39,99 – sconto

– fino al 29 giugno

Duracell Ultra AA con Powercheck Batterie Stilo Alcaline, confenzione da 12 Pacco del Produttore, 1.5 Volt LR06 MX1500, Nero In offerta a € 13,99 – sconto 2%

– fino al 07 luglio

Duracell Ultra AAA con Powercheck Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 12 Pacco del Produttore, 1.5 Volt LR03 MN2400, Nero/Bronzo In offerta a € 12,99 – sconto 13%

– fino al 07 luglio

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ 720p videocamera sorveglianza interno wifi con tracciamento del movimento e audio bi-direzionale visione notturna compatibile con Alexa In offerta a € 34,99 – sconto 30%

– fino al 21 giugno

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ telecamera di sicurezza da interno 1080p compatibile con Alexa e Google Home, ottima visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale – In offerta a € 49,99 – sconto 29%

– fino al 21 giugno

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ telecamera di sicurezza da interno 1080p compatibile con Alexa e Google Home, ottima visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale In offerta a € 49,99 – sconto 29%

– fino al 21 giugno

EZVIZ Telecamera da interno PTZ videocamera di sorveglianza 720p ip camera compatibile con Alexa e Google Home visione notturna tracciamento del movimento e audio bi-direzionale bianca Modello CTQ6C In offerta a € 34,99 – sconto 30%

– fino al 21 giugno

LUDOS TURBO Auricolari In-Ear Cuffie Ergonomiche alla Moda, Cuffiette con Microfono, Nuovo Memory Foam, Cavo Resistente, Bassi, Earphones per iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Computer, Portatile, PC In offerta a € 12,72 – sconto 15%

– fino al 21 giugno

Muzili Auricolari Bluetooth 5.0, Cuffie Bluetooth Senza Fili Sport Riproduzione 150 Ore CVC 8.0 Cancellazione di Rumore Display LED con Mic Custodia di Ricarica [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a € 30,68 – sconto 23%

– fino a 21 giugno

Netvue Full HD 1080P Telecamera wi-fi Interno, Videocamera Sorveglianza Compatibile con Alexa, Webcam Wifi per Bambini con Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Umano Movimento In offerta a € 35,99 – sconto 10%

– fino a 21 giugno

Soundcore Space NC, Cuffie wireless con cancellazione del rumore di Anker con controllo touch, 20 ore di autonomia, Bluetooth 4.1, design pieghevole per viaggi, lavoro e casa In offerta a € 79,99 – sconto 38%

– fino al 21 giugno

ZOLO Auricolari Bluetooth Liberty, Bluetooth 5.0 e tecn. Driver in Grafene e Autonomia di 100 Ore, Cuffie Bluetooth Resistenti al Sudore con Intelligenza Artificiale, Telefonate Vivavoce Stereo In offerta a € 34,99 – sconto 46%

– fino al 21 giugno

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5, Adattatore Audio Wireless abilitato NFC con Chiamate in Vivavoce per la Casa e il Sistema Audio dell’auto In offerta a € 16,14 – sconto 15%

– fino al 21 giugno

LG TV UHD AI 55UN71006LB, Smart TV, 55″, 4K In offerta a € 499,00 – sconto 9%

– fino al 28 giugno

LG TV UHD AI 60UN71006LB, Smart TV, 65″, 4K In offerta a € 599,00 – sconto

– fino al 28 giugno

LG TV UHD AI 70UN71006LA, Smart TV, 70″, 4K In offerta a € 899,00 – sconto

– fino al 28 giugno

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

