Offerte Amazon 16 Maggio fino al 52% su Apple, Xiaomi, Kipling, Netgear, Lacoste

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 685,00 € – invece di 819,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 913,32 € – invece di 1049,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2387,90 € – invece di 2849,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 827,90 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 894,90 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 36,28 € – invece di 44,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27″, Monito per Gaming da 27″, Immagine Nitida 2560×1440, Porta USB 3.0, Frequenza di Aggiornamento da 165 Hz, Display HDR”, Certificazione TUV, Versione Italiana In offerta a 300,60 € – invece di 499,99 €

sconto 40% – fino a 22 mag 22

Xiaomi Buds 3 (Carbon Black) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Fino a 32 Ore di Durata, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 22 mag 22

Xiaomi Buds 3T Pro (Carbon Black) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Ricarica Wireless, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana In offerta a 135,99 € – invece di 169,99 €

sconto 20% – fino a 22 mag 22

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 48,99 € – invece di 84,99 €

sconto 42% – fino a 16 mag 22

Razer Kraken per Console Cuffie On-Ear Comode per Gioco, con Cuscinetti Auricolari in Gel Refrigerante, Compatibili con Tutte le Console Grazie allo Spinotto Jack da 3.5 mm, Nero-Blu (per Console) In offerta a 51,30 € – invece di 79,99 €

sconto 36% – fino a 22 mag 22

Razer Orochi V2, il Mouse Wireless da Gaming Compatto e Leggero, Bianco (Mercury) In offerta a 60,50 € – invece di 79,99 €

sconto 24% – fino a 22 mag 22

TicWatch Pro S Smartwatch con memoria RAM da 1 GB GPS integrato IP68 Impermeabile Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 Monitoraggio del sonno Wear OS by Google smartwatch In offerta a 127,48 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino a 25 mag 22

TP-Link Striscia LED Smart 5m Tapo L900-5, WiFi Strisce LED RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Sound, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP In offerta a 19,30 € – invece di 29,90 €

sconto 35% – fino a 22 mag 22

NETGEAR Orbi Pro Mini Mesh WiFi 6 SXK30B3 | Router con 2 extender satellite per l’azienda o la casa | VLAN, QoS | Copertura fino a 350 m², 40 dispositivi | AX1800 802.11 AX (fino a 1,8 Gbps) In offerta a 279,99 € – invece di 399,99 €

sconto 30% – fino a 12 giu 22

NETGEAR Orbi Pro Mini Satellite Aggiuntivo Mesh WiFi 6 SXS30, Compatibile con il Router o il Sistema Orbi WiFi 6 Mini | Aggiunge una Copertura di 125 m² | AX1800 (fino a 1,8 Gbps) In offerta a 116,90 € – invece di 159,99 €

sconto 27% – fino a 12 giu 22

NETGEAR Switch Ethernet 8 Porte Unmanaged GS308, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a 22 mag 22

Lacoste Orologio Analogico Quarzo Uomini con Cinturino in Acciaio Inox 2011119 In offerta a 124,30 € – invece di 189,00 €

sconto 34% – fino a 22 mag 22

Lacoste Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox 2011022 In offerta a 91,70 € – invece di 159,00 €

sconto 42% – fino a 22 mag 22

Eglo Almeida Applique 80 W, Anthracite, White In offerta a 39,20 € – invece di 59,90 €

sconto 35% – fino a 22 mag 22

F.lli Schiano E- Moon, Bicicletta Elettrica da Città, Adulto, Donna, Bianca, 28” In offerta a 679,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 38% – fino a 29 mag 22

F.lli Schiano E-Ride Bicicletta Elettrica Da Città, 28”, Nero In offerta a 659,00 € – invece di 799,00 €

sconto 18% – fino a 29 mag 22

F.lli Schiano E-Sky 20” Bicicletta Elettrica Pieghevole Bianca In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a 29 mag 22

F.Lli Schiano Ghost Bici Mtb, Donna, Antracite – Rosso, 26” In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 29 mag 22

LABICI BIKECONCEPT Modello Olanda, Bicicletta da Donna In offerta a 167,90 € – invece di 299,00 €

sconto 44% – fino a 22 mag 22

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Oral-B Filo Interdentale Pro-Expert per Denti Sensibili 40m. Confezione da 6 In offerta a 11,99 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino a 26 mag 22

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità di spazzolamento, Protegge le Gengive, Azione Sbiancante, Nettalingua, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Oral-B Pro 2 2500 Spazzolino Elettrico 2 Modalità di Spazzolamento, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Oral-B Pro 3-3900 Spazzolino Elettrico con 2 Spazzolini, 3 Modalità di spazzolamento, Elimina Batteri, Azione Sbiancante, Sensore di Pressione 2 Testine, Batteria Litio Idea Regalo, Bianco e Nero In offerta a 64,99 € – invece di 129,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Oral-B iO 9 Go Electric Spazzolino Elettrico Pulizia Professionale, Azione Sbiancante e protezione Bocca, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Edizione Speciale, Bianco e Rosa In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 26 mag 22

Oral-B Sensitive Clean, Testine Clean & Care Per Spazzolino Elettrico, Bianco, Confezione Da Dieci Pezzi In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

KiplingLajasDonnaOrganizer borsaNero (Black Noir)16x12x4 Centimeters (B x H x T) In offerta a 27,10 € – invece di 49,00 €

sconto 45% – fino a 22 mag 22

Kipling Abanu Multi, Crossbody Unisex-Adulto, Blu Bleu 2, 8x19x13 cm In offerta a 41,80 € – invece di 69,00 €

sconto 39% – fino a 22 mag 22

Kipling Cool Defea, Borse a Tracolla Donna, Blu (Galaxy Blue), One Size In offerta a 51,70 € – invece di 89,00 €

sconto 42% – fino a 22 mag 22

Kipling Art Mini, Borse a Secchiello Donna, Marrone (True Beige C), Taglia Unica In offerta a 49,20 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 22 mag 22

Kipling City Pack, Backpacks Donna, Nero Noir, 18.5x32x37 cm In offerta a 69,90 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino a 22 mag 22

Kipling Firefly Up – Zaini Donna, Beige (True Beige), 22x31x14 cm In offerta a 56,20 € – invece di 89,00 €

sconto 37% – fino a 22 mag 22

Kipling FIREFLY UP, BACKPACKS Donna, Blue Blue 2, 14x22x31 cm In offerta a 51,20 € – invece di 89,00 €

sconto 42% – fino a 22 mag 22

Kipling Gabbie, Crossbody Donna, Blue Blue 2, 18.5×35.5×30 cm In offerta a 60,20 € – invece di 95,00 €

sconto 37% – fino a 22 mag 22

Kipling Izellah – Borse a tracolla Donna, Marrone (True Beige), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a 49,60 € – invece di 74,90 €

sconto 34% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck Hera 3.0, Portafoglio Donna, Rosso (Red), 13x11x3.5 (L x H x W) In offerta a 52,70 € – invece di 95,00 €

sconto 45% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck Hunter, Borsa a Tracolla Donna, Nero (Black), 22×14.5×8.5 (L x H x W) In offerta a 51,30 € – invece di 70,00 €

sconto 27% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck MD 20, Pochette Donna, Marrone (Mole), 24x15x3.5 (L x H x W) In offerta a 19,60 € – invece di 25,00 €

sconto 22% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck Spirit Borsa Da Donna Unisex – Adulto, Grigio (Steam), 24x18x10 (L x H x W) In offerta a 27,80 € – invece di 35,00 €

sconto 21% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck Utility, Zaino Donna, Grigio (Steam), 31x35x18 (L x H x W) In offerta a 98,50 € – invece di 130,00 €

sconto 24% – fino a 22 mag 22

Intex- Piscina Kids Unicorno con Spruzzino, Multicolore, 272 x 193 x 104 cm, 57441 In offerta a 15,30 € – invece di 26,50 €

sconto 42% – fino a 22 mag 22

Intex-68564 Poltrona Lounge 99 x 130 x 76 cm, con Poggia Piedi 64 x 28 c, Tinta Unita, 33×12.4×36.8 cm, 68564NP In offerta a 31,50 € – invece di 45,00 €

sconto 30% – fino a 22 mag 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).