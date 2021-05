Offerte Amazon 16 maggio fino al 70%: Adobe, Eufy, Elgato, Medisana, D-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto…

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Adobe Creative Cloud Photography Plan with 20GB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email In offerta a 94,99 – invece di 154,53

sconto 39% – fino al 16 mag 2021

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2021 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email In offerta a 54,99 – invece di 184,42

sconto 70% – fino al 17 mag 2021

Schede UHS-I Lexar PLAY 512GB microSDXC, Lettura Fino a 150MB/s (LMSPLAY512G-BNNAG) In offerta a 79,52 – invece di 99,4

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

Telecamera con fari eufy Security, 1080p, audio a 2 vie, 0 costi mensili, 2.500 lumen, resistente agli agenti atmosferici, (necessari cablaggio esterno e scatola di giunzione) In offerta a 127,99 – invece di 159,99

sconto 20% – fino al 18 mag 2021

Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, 365 giorni di durata batteria, HD 1080p, IP67, visione notturna, compatibile con Amazon Alexa, kit 2 telecamera, senza costo mensile In offerta a 259,99 – invece di 349,99

sconto 26% – fino al 18 mag 2021

eufy Security, kit videocitofono Wi-Fi, nero, risoluzione 1080p, batteria per 120 giorni, zero costi mensili, rilevamento di persone, audio bidirezionale, citofono wireless gratuito In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino al 18 mag 2021

Canon P1-DTSC Calcolatrice, Grigio In offerta a 29,9 – invece di 39,9

sconto 25% – fino al 22 mag 2021

D-Link DWA-582 Adattatore Wireless AC1200, Dual Band, PCI Express, Nero In offerta a 27,99 – invece di 40,35

sconto 31% – fino al 16 mag 2021

D-Link DUB-E250 Adattatore da USB-C a Ethernet 2.5G, da USB-C a RJ45 2.5 Gigabit LAN, compatibile con Thunderbolt 3, Mac OS e Windows. In offerta a 34,9 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 16 mag 2021

D-Link DUB-V310 Adattatore USB tipo C a HDMI, VGA e Display Port, 3 in 1, HDMI 4K e 1080p, 3 Uscite Simultanee, Compatibile con Windows e Mac In offerta a 34,9 – invece di 44,9

sconto 22% – fino al 16 mag 2021

Router D-Link DIR-1950 Wi-Fi AC1900 MU-MIMO Dual-Band con porta WAN e 4 porte LAN, gestione della banda SmartConnect, Parental Control. Si integra con Amazon Alexa e Gooogle Assistant. In offerta a 71,9 – invece di 119,99

sconto 40% – fino al 16 mag 2021

HOMCOM Schermo di Proiezione 84 Pollici con Treppiedi Formato 4:3 In offerta a 55,96 – invece di 61,95

sconto 10% – fino al 16 mag 2021

Elgato Stream Deck Mini Individuale Controllo Creazione di Contenuti in Diretta con 6 Tasti LCD Personalizzabili, per Windows 10 e MacOS 10.13 o Successivi, Nero In offerta a 80,99 – invece di 99,99

sconto 19% – fino al 16 mag 2021

Elgato Green Screen MT Pannello Chroma Key Montabile, Robusto Tessuto Antipiega Dacron di DuPont, Facile Montagio a Parete o a Soffitto, 200 x 180 cm, Verde In offerta a 123,99 – invece di 149,99

sconto 17% – fino al 16 mag 2021

SteelSeries Rival 600, Mouse da Gioco, Doppio Sensore Ottico TrueMove3+, Distanza di Sollevamento Pari a 0.05, 12.000 CPI, Sistema di Regolazione del Peso, Cablata, Nero In offerta a 59,99 – invece di 89,99

sconto 33% – fino al 16 mag 2021

SteelSeries Sensei 310 Mouse Ottico da Gioco, Ambidestro, Illuminazione RGB, 8 Pulsanti, Impugnature Laterali in Gomma, Cablata, Nero In offerta a 39,99 – invece di 69,99

sconto 43% – fino al 16 mag 2021

SteelSeries Rival 310 Mouse Ottico da Gioco, Illuminazione RGB, 6 Pulsanti, Impugnature Laterali in Gomma, Memoria Integrata, Cablata, Nero In offerta a 39,99 – invece di 69,99

sconto 43% – fino al 16 mag 2021

SteelSeries Nimbus+, Controller di Gioco Wireless, Ricaricabile, per iPhone/iPad/iPod/Apple TV – Macintosh In offerta a 59,99 – invece di 79,99

sconto 25% – fino al 16 mag 2021

SteelSeries Stratus Duo – Controller di gioco wireless – Android, Windows, Oculus Go, Samsung Gear VR In offerta a 49,99 – invece di 69,99

sconto 29% – fino al 16 mag 2021

ASUS TUF Gaming VG27AQL1A Gaming Monitor, 27″ WQHD (2560 x 1440), IPS, 170 Hz (above 144Hz), ELMB SYNC, Adaptive-sync, G-Sync compatible ready, 1 ms (MPRT), 130% sRGB, HDR In offerta a 447,99 – invece di 624,9

sconto 28% – fino al 16 mag 2021

HyperX HX-HSCF-BK Cloud Flight Cuffie Gaming Wireless, Compatibile con PC, PS4 e PS4 Pro In offerta a 94,99 – invece di 139,99

sconto 32% – fino al 16 mag 2021

Hyperx Khx-Hscp-Gm Cloud Ii Cuffie Gaming per Pc/Ps4/Mac, Grigio/Nero (Gun Metal) In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 16 mag 2021

Huawei MatePad T 10s, Display da 10.1″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-Speaker, Blu (Deepsea Blue) In offerta a 129,9 – invece di 209,9

sconto 38% – fino al 16 mag 2021

Medisana MTS Misuratore di Pressione Sanguigna Braccio Superiore, senza Cavi, Visualizzazione dell’Aritmia per una Misurazione Precisa della Pressione Sanguigna con Funzione di Memoria In offerta a 32,99 – invece di 51,49

sconto 36% – fino al 16 mag 2021

Medisana PM 100 Connect Pulsossimetro Misurazione della Saturazione di Ossigeno nel Sangue, Pulsossimetro a Dito con Display OLED e Funzionamento One-touch con VitaDock+ App e Bluetooth In offerta a 37,99 – invece di 59,95

sconto 37% – fino al 16 mag 2021

Medisana PS 470 Bilancia Personale Digitale Xl fino a 250 kg, Bilancia da Bagno in Vetro di Sicurezza Temperato e Spegnimento Automatico In offerta a 31,99 – invece di 49,95

sconto 36% – fino al 16 mag 2021

Medisana PS 440 Bilancia Personale Digitale in Bambù fino a 180 kg, Bilancia da Bagno con Spegnimento Automatico e Display e LED Invisibile In offerta a 28,99 – invece di 49,95

sconto 42% – fino al 16 mag 2021

Pic Solution ThermoDiary HEAD Termometro Digitale A Infrarossi Frontale In offerta a 32,49 – invece di 63,5

sconto 49% – fino al 16 mag 2021

Medisana TM A79 Termometro a Infrarossi senza Contatto, Termometro Clinico, Termometro Frontale Senza Contatto per Adulti, Bambini e Neonati In offerta a 27,99 – invece di 39,95

sconto 30% – fino al 16 mag 2021

Rowenta BS1131 Classic Bilancia Pesapersone Digitale con Piatto in Vetro, Bianco In offerta a 15,99 – invece di 21,99

sconto 27% – fino al 31 mag 2021

homcom Mobile Libreria Porta CD a Muro 24 Scompartimenti Regolabile in Altezza 130.5 × 89 × 20cm Bianco In offerta a 79,96 – invece di 91,95

sconto 13% – fino al 16 mag 2021

homcom Tavolino da Letto per PC Colazione Regolabile Pieghevole Portatile Alluminio e Legno 54 × 30 × 22.5-32cm In offerta a 23,96 – invece di 29,95

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

Outsunny HOMCOM Tavolo Scrivania con Ruote Pieghevole da Pranzo Legno 140 x 80 x 74 cm Bianco In offerta a 95,96 – invece di 118,95

sconto 19% – fino al 16 mag 2021

Outsunny Tenda da Coltivazione Idroponica in Mylar e Oxford 600D per Riflettere la Luce Grow Box Grow Tenda 80x80x160 cm In offerta a 64,76 – invece di 89,95

sconto 28% – fino al 16 mag 2021

Outsunny Tenda da Campeggio con Veranda 8 Persone 410×310×225cm In offerta a 151,96 – invece di 199,95

sconto 24% – fino al 16 mag 2021

B.K.Licht Plafoniera in tessuto bianco, attacco per 2 lampadine E27 non incluse, Lampada da soffitto diametro 38cm, Lampadario moderno per salotto o camera da letto, IP20 In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

B.K.Licht Luce da specchio LED, luce bianca neutra 4000K, larghezza 30 cm, lampada per bagno, luce per trucco, illuminazione armadietto, 5W 230V IP44 In offerta a 23,99 – invece di 29,99

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).