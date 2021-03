Offerte Amazon 16 marzo fino al 66%: Apple, Logitech, Vava, Sony Autoradio, Sandisk, Nokia, Tronsmart

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 92,99 €

sconto 46% – fino al 16 marzo

Nebula di Anker, proiettore portatile Mars II Pro da 500 lumen ANSI, nero, immagine a 720p, videoproiettore, proiettore TV con immagine da 30 a 150 pollici, proiettore film, intrattenimento domestico In offerta a 599,99 € – invece di 599,99 €

sconto 0% – fino al 16 marzo

Panasonic SC-TMAX5EG-G Sistema di Altoparlanti Bluetooth, 150W, Facile da Trasportare, Sistema Bass Reflex, Compatibile con Power Bank, Fast Wireless Charging Qi, USB, Aux, Verde In offerta a 127,99 € – invece di 229,99 €

sconto 44% – fino al 16 marzo

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa, Bianco In offerta a 49,99 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino al 16 marzo

Apple iPhone 11 Pro (256GB) – Verde Notte In offerta a 979,00 € – invece di 1352,63 €

sconto 28% – fino al 16 marzo

Novità Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Argento In offerta a 629,00 € – invece di 669,00 €

sconto 6% – fino al 16 marzo

SanDisk Ultra 32 GB Sdhc Scheda di Memoria, Velocità Fino a 90 MB/Sec, Classe 10, Confezione tripla In offerta a 23,49 € – invece di 36,99 €

sconto 36% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 64 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 30.000 ore di Endurance In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 30,99 € – invece di 53,99 €

sconto 43% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 256 GB In offerta a 38,99 € – invece di 62,99 €

sconto 38% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk Ultra Scheda microSDXC UHS-I per Chromebook con adattatore SD e velocità di trasferimento fino a 120 MB/s, 256 GB In offerta a 42,99 € – invece di 62,99 €

sconto 32% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk Ultra Luxe Unità Flash da 256 GB, USB 3.1, fino a 150 MB/sec, Grigio In offerta a 43,99 € – invece di 86,99 €

sconto 49% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk 400GB Extreme microSDXC Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 69,99 € – invece di 202,99 €

sconto 66% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 512 GB In offerta a 85,99 € – invece di 114,99 €

sconto 25% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk iXpand Luxe Unità Flash 256 GB, 2-in-1 Lightning e connettori USB Type-C per iPhone e iPad In offerta a 109,99 € – invece di 141,99 €

sconto 23% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk Extreme PRO Unità Flash a Stato Solido USB 3.2, Velocità di Lettura Fino a 420 MB/S e di Scrittura Fino a 380 MB/s, 1 TB In offerta a 271,99 € – invece di 390,99 €

sconto 30% – fino al sab 20 marzo 21

SanDisk Scheda Extreme PRO CFexpress Tipo B, 512 GB, fino a 1.700 MB/sec, per filmati RAW 4K In offerta a 584,99 € – invece di 788,99 €

sconto 26% – fino al sab 20 marzo 21

Tronsmart Apollo Bold ANC Auricolari Bluetooth 5.0, Cancellazione attiva del rumore, Qualcomm Chip QCC5124, TWS Cuffie Wireless con 6 Microfoni, 30 ore di riproduzione, IP45 Waterproof, Latenza Bassa In offerta a 80,74 € – invece di 94,99 €

sconto 15% – fino al dom 21 marzo 21

VAVA USB C Hub 8 in 1 USB C Adattatore Porta 4K HDMI, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, USB Type C per Ricarica, Porte USB 3.0 / USB 2.0 per MacBook Pro e PC Portatili Windows In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al dom 21 marzo 21

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C In offerta a 36,54 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino al dom 21 marzo 21

Nokia 3.4 – Smartphone 6.39? HD+, 64GB, 4GB RAM, Android 10, Batteria di 2 Giorni, Tripla Fotocamera, Dual Sim, Blue, [Italia] In offerta a 119,90 € – invece di 179,99 €

sconto 33% – fino al mar 16 marzo 21

Kensington 60112 Supporto di Raffreddamento per Laptop Smartfit Easy Riser, Ergonomico (12″-17″) per Windows & Mac, Dell, Toshiba, Hp, Samsung, Macbook, Lenovo con Secure Fit E Smartfit, Grigio In offerta a 17,84 € – invece di 31,98 €

sconto 44% – fino al sab 20 marzo 21

XQXA Zaino per laptop, zaino per laptop da 15,6 pollici, zaino da uomo con caricatore USB, zaino da lavoro da uomo per gite scolastiche, nero In offerta a 16,99 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino al dom 21 marzo 21

Sony XAV-AX8050ANT – Autoradio con Display da 9″, DAB/DAB+/FM, Antenna DAB Inclusa, Display Regolabile, WebLink 2.0, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Microfono, USB Compatibile FLAC, MKV, Xvid In offerta a 499,99 € – invece di 660,00 €

sconto 24% – fino al mer 31 marzo 21

Sony DSX-B41KIT – Autoradio con Ricezione DAB/DAB+/FM ed Antenna DAB inclusa, Microfono Esterno Incluso, Illuminazione Variabile, Dual Bluetooth, Siri Eyes Free, AUX e USB, potenza 4×55 W, File FLAC In offerta a 129,99 € – invece di 190,00 €

sconto 32% – fino al mer 31 marzo 21

Sony XS-FB1330 – Speaker Coassiali Mega Bass a 3 Vie da 13 cm (5.1″), potenza 240 Watt In offerta a 29,99 € – invece di 50,00 €

sconto 40% – fino al mer 31 marzo 21

Sony XS-FB6930 – Speaker Coassiali a 3 Vie da 16 x 24 cm (6 x 9″), potenza 450 Watt In offerta a 54,99 € – invece di 80,00 €

sconto 31% – fino al mer 31 marzo 21

Sony DSX-A310DAB Autoradio con Ricezione DAB/DAB+/FM, AUX e USB per iPhone e iPod, Android Music Playback, potenza 4×55 W, File FLAC In offerta a 79,99 € – invece di 120,00 €

sconto 33% – fino al mer 31 marzo 21

Sony XAV-1550ANT – SintoMonitor 2DIN, Ricezione DAB/DAB+/FM, Antenna DAB Inclusa, Display da 6.2?, WebLink 2.0, Controllo Vocale, Bluetooth, Microfono Esterno Incluso, 4x55W, USB iPhone/iPod In offerta a 249,99 € – invece di 370,00 €

sconto 32% – fino al mer 31 marzo 21

Sony XS-AW8 – Subwoofer attivo da 20 cm (8″), Potenza massima 160 W, Ultrasottile con controller separato In offerta a 149,99 € – invece di 289,00 €

sconto 48% – fino al mer 31 marzo 21

LEITZ IQ Distruggidocumenti Slim Home Office P4 – Bianco – 80010000 In offerta a 92,64 € – invece di 131,96 €

sconto 30% – fino al sab 20 marzo 21

REXEL Momentum X410-SL Slimline Distruggidocumenti, 10 Fogli, P-4 Taglio a Frammenti (Slimline), Grigio, 2104573EU In offerta a 96,87 € – invece di 184,78 €

sconto 48% – fino al sab 20 marzo 21

STANLEY 1-12-020 – Pialletto in ghisa 21° In offerta a 51,23 € – invece di 80,50 €

sconto 36% – fino al ven 26 marzo 21

Shark Anti Hair Wrap Scopa Elettrica con Filo e con Flexology (HZ500EU), Viola In offerta a 197,01 € – invece di 269,99 €

sconto 27% – fino al mer 31 marzo 21

Oral-B Genius X – 20900 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Confezione con Due Spazzolini Dotati di Intelligenza Artificiale, 2 Testine, 1 Custodia da Viaggio, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 189,99 € – invece di 349,99 €

sconto 46% – fino al mar 16 marzo 21

Meliconi Gumbody Senior 2.1 Telecomando Universale 2 In 1, Ideale Per Smarttv E Decoder In offerta a 17,00 € – invece di 23,49 €

sconto 28% – fino al ven 26 marzo 21

Star Wars – The Original Trilogy (3 Dvd) [Edizione: Regno Unito] [Edizione: Regno Unito] In offerta a 22,85 € – invece di 40,25 €

sconto 43% – fino al sab 27 marzo 21

Outsunny Tenda da Sole da Esterno Avvolgibile Impermeabile Verde Scuro 3×2,5m In offerta a 159,96 € – invece di 199,95 €

sconto 20% – fino al mar 16 marzo 21

Outsunny Dondolo da Giardino Stile Classico Legno Massello di Pino Conforme alle Norme di FS Tettuccio Parasole in Tessuto di Poliestere con Rivestimento di PA 62x125x185cm 240kg In offerta a 239,96 € – invece di 299,95 €

sconto 20% – fino al mar 16 marzo 21

Outsunny Tavolo da Picnic con 4 Sedie Richiudibile a Valigetta Pieghevole Portatile Alluminio 84.5 × 39 × 10cm In offerta a 44,76 € – invece di 55,95 €

sconto 20% – fino al mar 16 marzo 21

Outsunny Tavolo da Campeggio Pieghevole Multifunzione in Alluminio con Altezza Regolabile Sostiene Fino 30 kg In offerta a 51,16 € – invece di 59,95 €

sconto 15% – fino al mar 16 marzo 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).