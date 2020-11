Offerte Amazon 16 novembre fino al 41%: iRobot, Huawei, Fitbit, ROidmi, D-Link, Arlo

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui sotto trovate le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:



iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App

In offerta a 549,00 € – invece di 604,99 €

sconto 9% – fino al 16 novembre

iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento

In offerta a 699,00 € – invece di 998,32 €

sconto 30% – fino al 16 novembre

HUAWEI MatePad T 10, display da 9.7″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, WiFi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-Speaker, Deepsea Blue

In offerta a 109,90 € – invece di 129,90 €

sconto 15% – fino al 16 novembre

BLACK+DECKER BDCDD12-QW Trapano/Avvitatore Compatto, in Cartone, 10.8 V, 1 Batteria

In offerta a 39,99 € – invece di 56,35 €

sconto 29% – fino al 16 novembre

Fitbit Charge 4: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria

In offerta a 99,90 € – invece di 129,48 €

sconto 23% – fino al 16 novembre

HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39″ AMOLED HD Touchscreen, GPS e GLONASS, Auto Rileva 6 Sport, Tracking di 15 Sport Diversi, VO2Max, Battito Cardiaco in Tempo Reale, Lava Red

In offerta a 99,90 € – invece di 169,90 €

sconto 41% – fino al 16 novembre

D-Link DCS-8000LH Mini Telecamera Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, Streaming 720p HD, Bianco

In offerta a 29,90 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino al 16 novembre

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica

In offerta a 149,90 € – invece di 169,90 €

sconto 12% – fino al 16 novembre

TOOLZILLA Set di cacciaviti magnetici 10 pezzi

In offerta a 17,24 € – invece di 22,99 €

sconto 25% – fino al 16 novembre

Roidmi F8 Storm Aspirapolvere Senza Fili, 115 W, 0.4 Litri, 73 Decibel, Aluminum, 4 velocità , Bianco, autonomia 30 min

In offerta a 279,00 € – invece di 349,00 €

sconto 20% – fino al 16 novembre

Muzili Aspirapolvere Scopa Elettrica Senza Fili 3 In 1 con Aspirazione Potente 20Kpa e Filtrazione HEPA, Fino a 30 Minuti di Tempo di Lavoro [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 119,69 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino al 16 novembre

wansview Webcam 1080P con Microfono, Webcam PC Laptop Desktop Computer USB 2.0 con Clip Regolabile per Videochiamate, Studi, Registrazione e Giochi

In offerta a 21,66 € – invece di 29,99 €

sconto 28% – fino al 16 novembre

Dibea Aspirapolvere senza fili 17000Pa Potente Scopa Elettrica Ricaricabile senza sacco Portatili 2 in 1, 2 livelli di aspirazione, 30 Minuti per Pavimenti Auto Peli di Animali E19Pro Viola [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 127,20 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino al 16 novembre

BESTEK Multipresa Ciabatta Elettrica Verticale a 8 Prese Schuko (a due spine) e 6 Porte USB con Interruttore Indipendente, 1500J Surge Protezione

In offerta a 35,19 € – invece di 43,99 €

sconto 20% – fino al 16 novembre

TACKLIFE Mini Trapano, 8V Utensile Multifunzione Ad Alta Potenza Senza Fili Con Accessori Multifunzionali, 2.0 Ah Batteria Agli Ioni Di Litio Mini Utensile Rotante Con 1A Ricarica Rapido, RTD02DC

In offerta a 31,97 € – invece di 39,97 €

sconto 20% – fino al 16 novembre

Arlo Essential Spotlight VMC2330, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili + Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa, Nero

In offerta a 399,99 € – invece di 399,99 €

sconto 0% – fino al 16 novembre

Arlo Pro3 Floodlight Camera, Telecamera di sicurezza 2K HDR senza fili + Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa, Nero

In offerta a 299,99 € – invece di 299,99 €

sconto 0% – fino al 16 novembre

