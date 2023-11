Offerte Amazon 16 novembre fino al 63% su Apple, LEGO, Oral-B, Belkin, Sony, Rowenta

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro

In offerta a 699,99 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (256 GB) – nero

In offerta a 1029,00 € – invece di 1109,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (128 GB) – Rosa

In offerta a 869,00 € – invece di 979,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo

In offerta a 1179,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 979,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 749,00 € – invece di 799,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Cinturino Sport blu tempesta – M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 459,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 329,00 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica MagSafe In offerta a 169,00 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

USB Drive 3.2 Gen 1 128 GB retrattile USB-C

In offerta a 18,53 € – invece di 20,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria wireless 3 in 1, stazione di ricarica da 7,5 W, dock per iPhone 15, 14, 13, Apple Watch ed AirPods e altri – Nero

In offerta a 76,44 € – invece di 119,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony PlayStation®5 – DualSense™ Wireless Controller Midnight Black

In offerta a 49,97 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 Nero CrossAction. 1 Spazzolino + Dentifricio Rigenera Smalto, Pulizia Quotidiana 75ml

In offerta a 49,99 € – invece di 134,99 €

sconto 63% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Rowenta X-FORCE 14.60 Aqua Aspirapolvere Senza Fili Potente, Aspira e Lavapavimenti, Scopa Elettrica Senza Fili Multisuperficie, Tecnologia Flex, 4 Modalità, Autonomia 1 Ora e 10Min, Luce LED, RH99C0

In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LEGO 76419 Harry Potter Castello e Parco di Hogwarts, Kit di Modellismo da Esposizione per Fan e Adulti, Set con Luoghi Iconici: Torre dell’Astronomia, Sala Grande, Camera dei Segreti e altro

In offerta a 144,49 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).