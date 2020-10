Offerte Amazon 16 ottobre fino all’80%: Otterbox, Arlo, LG, Anker, Mpow

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo le altre offerte ancora attive:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Mpow R6 Cassa Bluetooth 14W TWS altoparlante Bluetooth impermeabile IPX7 con stereo Bass + modo, altoparlante wireless portatile con Batteria Durata 24h, accoppiamento stereo, per casa, festa, picnic In offerta a 18,05 – invece di 24,99

sconto 28% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Otterbox 77-59609 Serie Symmetry Custodia Clear Protezione Cristallina per iPhone X/Xs, Trasparente Glitter In offerta a 10,90 € – invece di 12,90 €

sconto 16% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

TARION Luce ad Anello Led Ring Light 3500-6000K 5 livelli Luminosità Altezza 58-168cm per Trucco, Fotografia, Video, Foto Anello Luminoso Dimmerabile Anello Led Telefono (Bianca-Con spina) In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Andoer LED Ring Light 10 pollici, 3200-5600K Selfie Video Ring Light con supporto per telefono Ballhead Light Stand Mini umidificatore per Youtube Registrazione video live Trasmissione trucco selfie In offerta a 36,79 € – invece di 45,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Ztotop Custodia per iPad PRO 12,9″ 2018,Custodia in Pelle,con Supporto,Tasca,Supporta la Ricarica Wireless per la Pencil di 2a Generazione,Funzione Sveglia/Sonno Auto,Multi-Angolo,Marrone In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre ; – fino al

SPORTLINK Supporto Bici con Custodia Impermeabile per iPhone XS, iPhone X Porta Moto Bicicletta per 20-35 mm Manubrio (5,8 Pollici) In offerta a 23,19 € – invece di 28,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, 365 giorni di durata batteria, HD 1080p, IP67, visione notturna, compatibile con HomeKit, kit 2 telecamera, senza costo mensile In offerta a 239,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Anker PowerWave 7.5 Stand. Caricabatterie Wireless a Ricarica Veloce 7.5W/10W/5W per iPhone X, iPhone 8/8 Plus e 10W per Pixel 3/Samsung S9/S9 +/Note 8 a Altri. (Wall Charger Non Incluso). In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

HYLOGY Misuratore Pressione da Braccio Digitale, Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa, Grande Schermo LCD, 2 * 90 Posizioni di Memoria (grigio) (GRIGIO) In offerta a 18,27 € – invece di 29,28 €

sconto 38% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Crosstour Mini Proiettore Portatile, DLP Pico Videoproiettore Supporta Full HD, LED Home Theater con Batteria Ricaricabile, Compatibile con HDMI TV Stick Chromecast PS4 (Cavo HDMI/USB Incluso) [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 135,99 € – invece di 187,77 €

sconto 28% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

OctoPad: Base di Supporto Universale / Treppiede da Tavolo, per Viaggio, Mirrorless, Fotocamera action 360, Smartphone, Luce LED, Flash, Bastone Selfie e Microfono. Con filettatura universale da 1/4″. In offerta a 14,11 € – invece di 24,86 €

sconto 43% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Satechi Adattatore HDMI Dual 4K 60Hz Tipo-C con Carica USB-C PD – In Attesa di Brevetto – Compatibile con 2019/2018 MacBook Pro, 2018 MacBook Air, 2018 Mac Mini (Argento) In offerta a 44,99 € – invece di 64,99 €

sconto 31% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Presa WiFi da Esterno Impermeabile Teckin 16A 4000W Presa Intelligente Esterna con 2 Prese Telecomando APP Casa Intelligente Presa Wi-Fi Intelligente Compatibile con Amazon Alexa, Google Home In offerta a 22,39 € – invece di 27,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

HOMCOM Schermo Proiezione Motorizzato Home Cinema 100 Pollici, Bianco In offerta a 68,76 € – invece di 85,95 €

sconto 20% con Coupon Speciale Macitynet = 16 ottobre – fino al

Arlo ABC1000-100EUS Arlo Baby Monitor Smart WiFi Full HD, audio 2 vie, visione notturna, sensori d’aria, ninna nanne, luci notturne, funziona con Alexa, Google Home, Apple HomeKit, Bianco In offerta a 159,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale Macitynet = 22 ottobre – fino al

TV NanoCell LG 55NANO916NA 55″ 4K UHD (2160p) Smart HDR Flat In offerta a 899,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 31% con Coupon Speciale Macitynet = 18 ottobre – fino al

43 pollici Hisense, 43A7500F, certificato 4K HDR, DTS Virtual: X, Dolby Vision ™ HDR, modalità gioco, ampia gamma di colori, upscaler UHD AI [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 349,90 € – invece di 499,90 €

sconto 30% con Coupon Speciale Macitynet = 18 ottobre – fino al

Hisense TV 50A7500F 50 LED UHD 4K WGC Smart WiFi HDMI MHOTEL Alex IA BT In offerta a 399,90 € – invece di 629,00 €

sconto 36% con Coupon Speciale Macitynet = 18 ottobre – fino al

Hisense 65A7500F, colore: nero In offerta a 599,90 € – invece di 720,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale Macitynet = 18 ottobre – fino al

LifeProof 77-57431 Custodia Serie Slam per Apple iPhone X, Nero/Verde Fluo In offerta a 9,90 € – invece di 49,99 €

sconto 80% con Coupon Speciale Macitynet = 18 ottobre – fino al

OtterBox 78-51740 USB-C To USB-C Cable 2M In offerta a 16,90 € – invece di 16,90 €

sconto 0% con Coupon Speciale Macitynet = 18 ottobre – fino al

Otterbox Strada Custodia per iPhone X/Xs Anti-Caduta in Vera Pelle Sottile ed Elegante, Marrone In offerta a 13,90 € – invece di 13,90 €

sconto con Coupon Sconto Speciale Macitynet = 18 ottobre – fino al

OtterBox 77-61580 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Samsung Galaxy S10e, Giallo In offerta a 15,90 € – invece di 34,99 €

sconto 55%con Coupon Sconto Speciale Macitynet = 18 ottobre – fino al

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).e