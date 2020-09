Offerte Amazon 16 settembre fino al 78%: Invicta, HP, Eufy, Xiaomi, Logitech, Ibra

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

DYNASONIC 025 Cassa Bluetooth Altoparlante con Karaoke 10W | Cassa portatile compatibile con computer, telefoni ecc con Microfono incluso (2 Microfoni) – In offerta a 37,59 € – invece di 46,99 €

sconto 20% – fino al 16 settembre 2020

Logitech G703 LIGHTSPEED, Mouse gaming wireless con sensore HERO 16K, LIGHTSYNC RGB, compatibile con POWERPLAY, leggero 95 g + 10 g opzionale, 100-16.000 DPI, Imballaggio per l’Europa occidentale IT In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 16 settembre 2020

BONTEC Supporto da Tavolo Per TV LCD LED 26-55″, Support TV Regolazione in Girevole one-touch, Piedistallo TV che Regge fino a 40 Kg, VESA Max 400×400 mm In offerta a 28,04 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 16 settembre 2020

GeekerChip Hard Drive Caddy Frame 9,5mm,2nd 2.5″ HDD/SSD SATA3 HDD Hard Drive Adattatore per 9.5mm Notebook Dvd-Rom bay Ottico In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino al 16 settembre 2020

Crosstour Mini Proiettore Portatile, DLP Pico Videoproiettore Supporta Full HD, LED Home Theater con Batteria Ricaricabile, Compatibile con HDMI TV Stick Chromecast PS4 (Cavo HDMI/USB Incluso) [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 149,99 € – invece di 188,88 €

sconto 21% – fino al 16 settembre 2020

Proiettore, Vamvo Videoproiettore Portatile 1280*720p, Display da 200″ Full HD 1080p Supportato, Proiettore Cinematografico 4000 Lumens con 50,000 Ore, con HDMI/ VGA/ USB 2.0/ AV In offerta a 93,49 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino al 16 settembre 2020

ELEGIANT Caricatore Wireless, 4 in 1 Caricabatterie a induzione Universale Senza Fili per AirPods 1 2 Pro iWatch Series iPhone 11 Pro XS Max XR x 8s Samsung S10+ Note S9 S8+ Huawei Mate 20 P30 PRO LG In offerta a 21,99 € – invece di 29,00 €

sconto 24% – fino al 16 settembre 2020

YI Home Camera 3,Videocamera Soverglianza Interno,Smart Camera Wifi 1080p con Funzione Intelligente Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale per Bambini In offerta a 27,19 € – invece di 34,99 €

sconto 22% – fino al 16 settembre 2020

Xiaomi POCO X3 NFC, Smartphone 6+128GB, display 6,67” FHD+, Snapdragon 732G, 64MP AI Quad-Camera, batteria 5160mAh, Grigio (Shadow Gray) (Versione ufficiale + garanzia 2 anni) In offerta a 299,00 € – invece di 299,00 €

sconto 0% – fino al 20 settembre 2020

One For All URC1280 Contour 8 Telecomando Universale, Funziona con Tutte le Marche, Nero In offerta a 17,66 € – invece di 17,66 €

sconto 0% – fino al 20 settembre 2020

Elago Custodia Cover iPhone 11 PRO Max in Silicone Compatibile con Apple iPhone 11 PRO Max (6.5″) – Protezione Full Body, Premium Silicone, Bordo Rialzato per Schermo & Fotocamera (Verde Notte) In offerta a 11,89 € – invece di 13,89 €

sconto 14% – fino al 20 set 20

EZVIZ telecamera da interno ip camera 720p telecamera Wi-Fi interno visione notturna eccellente avviso movimento audio ad due vie grandangolare app mobile compatibile con Alexa modello CTQ2C In offerta a 26,49 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino al 20 set 20

EZVIZ telecamera da interno ip camera WiFi 1080P videocamera di sorveglianza interno visione notturna avviso movimento audio ad due vie grandangolare app mobile compatibile con Alexa modello CTQ2C In offerta a 37,49 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino al 20 set 20

HOMIEE Zaino Porta PC 13-15.6 Pollici, Zaino Uomo, Zaini PC Portatili, Zaino Lavoro,Zaino Scuola,Nero In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera e Mouse Portatili Wireless 2.4G, Batteria Ricaricabile Design Ergonomico Dimensioni Regolari Sottile Connessione Stabile DPI Regolabile (Argento e Bianco) – In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

ESDDI Lightbox Fotografico 50x50x50 cm Set Fotografico Portatile con 5500K-6000K LED Dimmerabile,Photo Studio Box con 4 Colori di Panno in PVC,Shooting Tenda Fotografico Scatola Kit di Professionale In offerta a 59,49 € – invece di 74,99 €

sconto 21% – fino al 20 set 20

GEEKOTO Softbox Kit di Illuminazione 50 x 70cm, Luci da Studio Fotografico con 2 Lampadine E27 85W 5500K, 2m Supporti Regolabili per Ritratti in Studio, Fotografia Prodotti, Foto di Moda, Video, ecc. In offerta a 51,68 € – invece di 65,97 €

sconto 22% – fino al 20 set 20

Eono by Amazon – Supporto Smartphone per Auto, Supporto Auto Smartphone Universale per Cellulare, per Cruscotto, Compatibile con iPhone, Samsung, Huawei, ecc In offerta a 14,44 € – invece di 18,99 €

sconto 24% – fino al 20 set 20

ICZI Adattatore VGA a HDMI con Audio e Video Contemporaneamente, 1080P 60Hz Convertitore VGA Maschio su HDMI Femmina Cavo per TV Box, HDTV, Display, Monitor, Chromebook, Xbox, 360, PS4, PC In offerta a 14,44 € – invece di 18,99 €

sconto 24% – fino al 20 set 20

Invision® Supporto Monitor Braccio per 17-27″ PC Schermi – Supporto da Tavolo a Braccio Singolo, Movimento Completo, Girevole Regolabile con Morsetto VESA 75x75mm-100x100mm da 2kg a 6.5kg (MX150) In offerta a 29,74 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino al 20 set 20

Cavo HDMI di Orange IBRA 2.1 Cavo 8K ultra veloce a 48 Gbps | Supporta [email protected],[email protected],4320p,compatibile con Fire TV, supporto 3D, funzione Ethernet, 8K UHD, 3D-Xbox PlayStation PS3 PS4 PC ecc- 1.5M In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino al 20 set 20

Gigaset L36852-H2528-R101 Sistema di Allarme Smart Controllabile da Smartphone Con, Sensore di Movimento, Sensore Antiintrusione per Porta, Sirena e Stazione Base, Taglia S, Bianco [Versione Italiana] In offerta a 158,86 € – invece di 199,99 €

sconto 21% – fino al 20 set 20

eufy Robot aspirapolvere [BoostIQ] RoboVac 15C Max, connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio In offerta a 179,99 € – invece di 227,99 €

sconto 21% – fino al 20 set 20

Rilevatori di Monossido di Carbonio INTEY, USB Ricaricabile, Display LCD, con Allarme ad Alta Decibel(?85dB/M) e Spie Luminose, Conforme alla Norma EN e CE, Installa a Parete o Soffitto In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Hosome Aspirapolvere Senza Fili 12000pa Potente Scopa Elettrica 2200mAh Ricaricabile Portatile e Silenziosa 3 in 1 Aspirabriciole Leggero con Luce LED Senza Sacco Pulizia Casa Auto Sofa Animali In offerta a 98,59 € – invece di 169,99 €

sconto 42% – fino al 20 set 20

Luce Solare Led Esterno,?2019 Super Luminosa 138LED-1400 lumen?iPosible Luci Solari Esterno Lampade Solari con Sensore di Movimento Luci Esterno Energia Solare Impermeabile IP65 per Esterno-2 Pezzi In offerta a 21,25 € – invece di 25,95 €

sconto 18% – fino al 20 set 20

Pirografia, Stazione Saldante Holife 40W con Trasformatore Pistoni di Accensione per Legno Cork in Pelle (Doppio Interruttore di Accensione, 450-750°C, 4 Loop) In offerta a 37,39 € – invece di 44,99 €

sconto 17% – fino al 20 set 20

Eono by Amazon – Set di 5 Organizzatori da Viaggio, 4 Cubetti di Imballaggio di Diverse Dimensioni per Abiti Puliti e 1 Borsa per Bbiancheria Sporca, Ottimo per i Viaggi, Rete In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Eono by Amazon – Set di 6 Organizer per Valigie Organizzatori da Viaggio Sistema di Cubo di Viaggio Cubo Borse di Stoccaggio Luggage Packing Organizers Travel Packing Cubes, Giallo In offerta a 18,69 € – invece di 18,69 €

sconto 0% – fino al 20 set 20

Eryone Marble PLA Filament 1.75mm, 3D Printing Filament PLA for FDM 3D Printer/Pen, 1kg 1 Spool In offerta a 22,94 € – invece di 27,99 €

sconto 18% – fino al 20 set 20

IBRA Cavo HDMI 4K Ultra HD 15M – Ethernet ad Alta Velocità Cavo 2.0b 18 Gbps [email protected] UHD 2160p – PRO GOLD RED In offerta a 32,25 € – invece di 51,99 €

sconto 38% – fino al 20 set 20

homgeek Bilancia di Precisione 0.001g, Bilancia Milligrammo Precisione Digitale Scale, Bilancia Ultraleggero con Mini Display LCD, 50g x 0.001g, 2 × Batterie, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al 20 set 20

Etekcity Bilancia Pesa Persone Professionale Elettronica, Bilancia Pesapersone Digitale 180kg/400lb con Lettura Grande, LCD Display Retroilluminato Blu, Graduazione 0,1kg, Metro Nastro Incluso In offerta a 16,99 € – invece di 19,94 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

HOMIEE Saturimetro da Dito,Pulsossimetro da Dito,Ossimetro, Lettura in 8s, 2 Direzione Mostra SpO2 & PR,Viola In offerta a 19,53 € – invece di 35,99 €

sconto 46% – fino al 20 set 20

HYLOGY Misuratore di Pressione, Misuratore di Pressione da Braccio Digitale, Misurazione Automatica e Precisa 2 * 90 Memorie Totali, Bella Apparenza In offerta a 22,00 € – invece di 40,95 €

sconto 46% – fino al 20 set 20

Ehomfy Test per Acqua Piscina 6 in 1, Pool Test Potabile 100 Strisce, Pool Tester Piscina Misurare 6 Parametri PH, Alcalinità Totale, Cloro Totale, Cloro Libero/Bromo, Acido Cianurico, Durezza Totale In offerta a 11,04 € – invece di 13,99 €

sconto 21% – fino al 20 set 20

FLYLINKTECH Avviatore di Emergenza per Auto, 2500A Peak 24000mAh Avviamento Batteria per Auto Portatile con Presa CA da 100 W (Fino a Tutti i Gas o Motore Diesel 8.0L) In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 20 set 20

HP Prime calcolatrice Scrivania Calcolatrice grafica Nero, Argento In offerta a 114,90 € – invece di 130,77 €

sconto 12% – fino al 27 set 20

HP 27wm Monitor con Altoparlanti Integrati, Schermo IPS Full HD, 27″, Risoluzione 1920×1080, Micro-Edge, Angoli di Visualizzazione 178°, Classificazione EPEAT Silver, Antiriflesso, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 189,99 €

sconto 21% – fino al 27 set 20

Invicta 0072 Pro Diver – Scuba Orologio da Uomo acciaio inossidabile Quarzo quadrante nero In offerta a 72,23 € – invece di 329,00 €

sconto 78% – fino al 4 ott 20

Invicta 3644 Speedway Orologio da Unisex acciaio inossidabile Quarzo quadrante blu In offerta a 106,25 € – invece di 249,00 €

sconto 57% – fino al 4 ott 20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).