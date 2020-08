Offerte Amazon 17 agosto fino al 46%: Panasonic, Sennheiser, Mi, Anker, Aukey

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

Anker Soundcore Liberty Air 2 cuffie Bluetooth 5, driver ispirati ai diamanti, auricolari wireless con 4 microfoni, 28 ore, Suono personalizzato con eliminazione del rumore, ricarica wireless – In offerta a 79,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino al 17 agosto 2020

Sabrent SSD Interno 512GB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Drive a Stato Solido ad Alte Prestazioni (SB-ROCKET-512) In offerta a 63,98 € – invece di 89,99 €

sconto 29% – fino al 17 agosto 2020

Sabrent SSD Interno 256GB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Drive a Stato Solido ad Alte Prestazioni (SB-ROCKET-256) In offerta a 43,99 € – invece di 54,99 €

sconto 20% – fino al 17 agosto 2020

Soozier HOMCOM Tapis Roulant Elettrico con Schermo LCD Pieghevole 500W Fino a 10km In offerta a 209,95 € – invece di 239,95 €

sconto 13% – fino al 17 agosto 2020

MKTOSASA – Caricabatterie Senza Fili Circolare con capacità di Ricarica di 3.100 mAh. con Superficie e Base Antiscivolo e indicatore LED dello Stato di Ricarica – 9.4×3.9X9.4 Bianco In offerta a 21,45 € – invece di 26,80 €

sconto 20% – fino al 17 agosto 2020

Lunvon Materasso Gonfiabile Singolo, Pompa Elettrica Incorporata, PVC, Bianco In offerta a 45,12 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino al 17 agosto 2020

V-Moda Crossfade M-100 Master – Cuffie Professionali con Isolamento Acustico, Nero Opaco In offerta a 198,00 € – invece di 254,00 €

sconto 22% – fino al 23 agosto 2020

Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 23 agosto 2020

Sennheiser CX 350BT Auricolari Bluetooth con Necklet, Nero In offerta a 87,39 € – invece di 87,39 €

sconto 0% – fino al 23 agosto 2020

Panasonic RP-HT010E-A Mini/leggere In offerta a 11,73 € – invece di 21,57 €

sconto 46% – fino al 23 agosto 2020

Anker Soundcore Liberty 2 Pro Cuffie True Wireless, auricolari In-Ear Bluetooth con architettura acustica coassiale Astria, 32 ore di riproduzione, equalizzazione personalizzata, ricarica wireless In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 23 agosto 2020

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili con aptX HD, 16 Ore di Gioco, IPX5 Impermeabile, Neckband Delicato sulla Pelle, Auricolari Stereo Hi-Fi per iPhone e Android In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

TONOR USB Microfono di Registrazione a Condensatore per Computer Desktop per Laptop MAC o Windows Microfono Cardioide per Conversazione Studio di Registrazione YouTube Voice Over In offerta a 54,99 € – invece di 65,99 €

sconto 17% – fino al 23 agosto 2020

Seneo Caricabatterie Wireless Doppio, Caricatore Wireless Qi 2 in 1 per iWatch Series 2/3/4/5 e AirPods 2, Ricarica Rapida Wireless da 7.5W per iPhone 11/Pro Max/XS/XR(Senza Adattatore e Cavo iWatch) In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Mi Home Security Camera Basic 1080P SXJ02ZM, Telecamera Sorveglianza, Full HD In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 23 agosto 2020

ORICO USB HUB Tipo Clip, 4 Porte USB 3.0 Hub 5 Gbps Super velocità Mini hub Dati in Alluminio con Porta Adattatore di Alimentazione Extra, Cavo Lungo 100 cm, Risparmio di Spazio per Desktop In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

E EGOWAY Batteria di ricambio compatibile per MacBook Pro 15 pollici, A1321, A1286, metà 2009 inizio-fine 2010 – In offerta a 67,14 € – invece di 78,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

UGREEN Hub USB C Multiporta 7 in 1, Adattatore MacBook HDMI 4K, 3 Porte USB3.0, Lettore Schede SD/TF, Compatibile per MacBook PRO MacBook Air 2018 2019 Surface Go dell XPS Samsung Dex S20 Huawei P40 In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Visiera Protettiva di Sicurezza dalla Francia via DHL Visiera Trasparente Coperchio Antinebbia Proteggi Gli Occhi e Il Viso per Cucina da Laboratorio all’aperto (5) In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e Chiamata Vivavoce In offerta a 56,94 € – invece di 66,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

