Offerte Amazon 17 aprile fino al 45%: iRobot, eufy, TerraMaster, ESR, VicTsing

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Non dimenticate che fino a sabato 19 aprile restano ancora attive le offerte su diversi prodotti Sony, Apple, Logitech, SanDisk, Honor e quelle sui prodotti Adobe, Sennheiser, Spigen, Intex, Casio.

vankyo Videoproiettore 6500 Lumen, Proiettore 1080P Nativo Full HD Support 4K, Display da 300” 50° Correzione, con Borsa Portatile, per iOS Android TV Stick Casa Ufficio PPT, Performance V630

VicTsing Mouse Wireless 2400DPI, Mouse Senza Fili 2.4G con Ricevitore Nano, 24 Mesi di Batteria Durata, Compatibile con Windows 10/8/7/XP/Vista, per PC Mac, Nero

Hub USB C, Kameta Tipo C a 4K HDMI, USB 3.0, Type C per Ricarica, Lettore Schede SD/TF per MacBook Pro 2018/2017, Samsung S8/S9, Huawei P20/Mate 10/Mate 20, Dex station

iPosible Cover Batteria per iPhone 6/6S/8/7, 6000mAh Cover Ricaricabile Custodia Batteria Cover Caricabatteria Battery Case per iPhone 6/6S/8/7 [4.7”] Cover Power Bank Backup Charger Case

Luce Solare LED Esterno,【2200mAh-Risparmio Energetico】100LED Lampade Solari Sensore di Movimento 270° Illuminazione Luci Esterno Energia Solare Lampada Solare Impermeabile per Giardino,Parete-4 Pezzi

ESR Cavo USB-C a Lightning [Certificato Apple MFi] 2m, Carica Rapida Power Delivery Compatibile con iPhone 11/11 Pro/11 PRO Max/XR/XS Max/XS/X/8, Airpods PRO, da Usare con Caricatori Type-C, Nero

Proiettore, YABER 6800 Lumen Videoproiettore 1080P Nativa (1920×1080) ±50° Trapezoidale Correzione Led Full Hd 300″ Videoproiettore Domestico Per Iphone, Smartphone, Pc, Tvbox, Laptop, Ps4

Mpow H10 Cuffie Bluetooth Con Cancellazione Attiva del Rumore(ANC), Autonomia 30 Ore, Cuffie Wireless Over-Ear Con Hi-Fi Bassi Profondi, Microfono Incorporato CVC6.0, Cuffie Pieghevole Per PC/Telefoni

Lampade Solari a da Led Esterno,【Super Luminosa 228LED-2200mAh】AOPAWA Luce Solare Sensore con Movimento 3 Modalità di 270ºIlluminazione, Luci Solari Impermeabile IP65 per Giardino -2 Pezzi

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI Cavo Thunderbolt a HDMI Maschio a Femmina Adattatore Video Audio HDTV TV Compatibile con MacBook, Microsoft Surface PRO 2 3 4, Lenovo Thinkpad,Bianco

TERRAMASTER F2-210 2-bay Nas Quad Core Raid Storage Media Server Personal Cloud Storage (Senza Disco)

AKASO V1 WiFi Dash Cam con GPS, Dash Camera Full HD per auto con scheda di memoria da 16 GB inclusa, Monitor di parcheggio, G-Sensor con registrazione, super visione notturna e grandangolare 170 °

Crosstour Mini Proiettore Portatile Pico Videoproiettore Home Cinema Supporto Full HD DLP Tasca Doppio Altoparlante Batteria da 3000 mAh Supporto HDMI PC Chromecast PS4 Dongle(Disinfettata) [Classe di efficienza energetica A+++]

Avvitatore a Batteria, TECCPO Avvitatore senza fili, 71 Pezzi Accessori, 2 Velocità, Batteria al Litio 2.0Ah, Metallo Mandrino da 10mm Autobloccante, Ricarica Rapida in 1 Ora, con Plastica Caso

ESR Cover per iPad 7(10.2 Pollici, 2019), Custodia con Retro Flessibile in TPU e Rivestimento gommato, Standby/Riattivazione Automatica, modalità di Visione/Digitazione per iPad 7a Generazione,Blu

TACKLIFE 1200A Avviatore di Emergenza, Jump Starter per Motori a Gas Fino a 8L e 6L Diesel, Booster Batteria per Auto 12V, powerbank Portatile con Ricarica Rapida 3.0 e Porta Type-C

ETEKCITY Fontanella per Gatti e Cani Distributore di Acqua con Grande capacità 2L per Animali Domestici, Fontana di Fiori Automatica e Silenziosa con 2 Filtro a Carbone Attivo, Bianco e Verde

Puntatore Laser Verde Presentatore Wireless

iRobot Roomba 981 Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, 2 spazzole in gomma multi-superficie, Adatto per peli, Tecnologia Dirt Detect, pulizia a 3 fasi, programmabile con app, Compatibile Alexa

eufy Robot aspirapolvere [BoostIQ] RoboVac 15C Max, connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”