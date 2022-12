Offerte Amazon 17 dicembre fino al 63% su Apple, Samsung, Sony, Switchbox, Senheiser, Thun

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 949,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 737,00 € – invece di 859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 989,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1499,00 € – invece di 1719,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 1029,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 465,00 € – invece di 569,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (1ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso – Regular. Fitness tracker, monitoraggio della frequenza cardiaca In offerta a 269,00 € – invece di 289,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 20,99 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,00 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32″, 3840×2160 (UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 349,90 € – invece di 502,95 €

sconto 30% – fino a 1 gen 23

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray In offerta a 269,90 € – invece di 357,99 €

sconto 25% – fino a 1 gen 23

Samsung Monitor SJ55W (S34J552), Flat, 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Flicker Free, Dark Blue Gray In offerta a 329,90 € – invece di 443,00 €

sconto 26% – fino a 1 gen 23

Samsung Smart Monitor M5 (S27BM502), Flat 27”, 1920×1080, Full HD, Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI In offerta a 199,90 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 1 gen 23

Samsung Smart Monitor M5 (S32Bm502), Flat 32”, 1920X1080 (Full Hd), Piattaforma Smart Tv (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wifi, Hdmi, Nero, ?71.61 x 51.7 x 19.35 cm; 6 Kg In offerta a 239,90 € – invece di 339,00 €

sconto 29% – fino a 1 gen 23

Samsung Smart Monitor M7 (S32BM702), Flat 32”, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type-C In offerta a 319,74 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a 1 gen 23

Samsung Smart Monitor M7 (S43Bm700), Flat 43”, 3840X2160 (Uhd 4K), Piattaforma Smart Tv (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Nero, ?24.71 x 96.55 x 62.94 cm; 10.6 Kg In offerta a 439,00 € – invece di 609,00 €

sconto 28% – fino a 1 gen 23

SanDisk Scheda microSDXC Extreme da 1 TB + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 190 MB/s, con prestazioni app A2, UHS-I, classe 10, U3, V30 In offerta a 221,89 € – invece di 420,47 €

sconto 47% – fino a 22 dic 22

Cuffie per il monitoraggio/DJ Sennheiser HD 25 Special Edition In offerta a 149,99 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 19 dic 22

Sennheiser CX 300s Microcuffia Microfonica Tipo Ear Canal con Comandi Remoti Universali, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 49,90 €

sconto 40% – fino a 31 dic 22

Sennheiser Hd 450Bt Cuffie Wireless/Bluetooth Con Cancellazione Attiva Del Rumore, Nero, Circumaurali, Cablato In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino a 31 dic 22

Cofanetto Spider-Man 1-7 “Green Box” (7 DVD) In offerta a 22,99 € – invece di 40,00 €

sconto 43% – fino a 20 dic 22

Sony Inzone H3 Cuffie Gaming, 360 Spatial Sound Per Gaming, Bianco Nero In offerta a 69,00 € – invece di 99,99 €

sconto 31% – fino a 20 dic 22

Sony INZONE H7 Cuffie Gaming Wireless – 360 Spatial Sound per Gaming – 40 ore di batteria – Microfono Boom di Alta Qualità – Bluetooth per chiamate – PC/PS5 PlayStation, Bianco, WH-G700W In offerta a 179,00 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino a 20 dic 22

Sony Inzone H9 Cuffie Gaming Wireless Con Cancellazione Del Rumore, Bianco Nero, 29.1 x 27.8 x 11.2 Cm In offerta a 249,00 € – invece di 299,99 €

sconto 17% – fino a 20 dic 22

SwitchBot Smart Lock, serratura elettronica Bluetooth, serratura intelligente per l’apertura senza chiavi delle porte senza doverle sostituire, compatibile con WiFi Bridge (venduto separatamente) In offerta a 97,49 € – invece di 129,99 €

sconto 25% – fino a 18 dic 22

SwitchBot Telecamera WiFi Interno, Videocamera Sorveglianza WiFi 1080P , Tracciamento del Movimento, Telecamera WiFi con Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Funziona con Alexa, Rotazione a 360° In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 18 dic 22

SwitchBot WiFi Smart Lock con Keypad Touch, serratura con impronta digitale per la porta d’ingresso, chiusura della porta tramite impronta digitale, codice di accesso, app, Alexa e Google Assistant In offerta a 195,49 € – invece di 229,99 €

sconto 15% – fino a 18 dic 22

Panasonic KX-TU446EXB Telefono Cellulare Facilitato, Compatibile con Apparecchi Acustici, Ottimo per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, 600 Ore di Autonomia, Nero In offerta a 56,00 € – invece di 89,99 €

sconto 38% – fino a 22 dic 22

Panasonic KX-TU456 Cellulare Facilitato, Ampio Display a Colori, Tasti Grandi, Chiamate Prioritarie in Vivavoce, Bluetooth e Fotocamera, Compatibile con Apparecchi Acustici, Blu In offerta a 68,00 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino a 22 dic 22

roborock S7 Pro Ultra Robot aspirapolvere 5100Pa con stazione di scarico Spolvero automatico/Riempimento/Pulizia mop, Aspirapolvere robot collegato da Alexa/APP, Mappatura 3D In offerta a 959,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 36% – fino a 18 dic 22

Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe M.2 (2280) Unità a stato solido (SSD) interna (MMZ-V7S1T0BW), nera In offerta a 113,99 € – invece di 298,09 €

sconto 62% – fino a 22 dic 22

Samsung Memorie Bar Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 128 GB, Argento (MUF-128BE3) In offerta a 19,99 € – invece di 45,59 €

sconto 56% – fino a 22 dic 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920X1080 (Full Hd), Va, 144 Hz, 1 Ms, Freesync Premium, Hdmi, D-Sub, Display Port, Nero, ?61.6 x 60.5 x 27.8 cm; 6.6 Kg In offerta a 209,90 € – invece di 259,00 €

sconto 19% – fino a 1 gen 23

Potensic Drone per Bambini con Telecamera, Mini Drone con Telecamera 720P, Drone FPV 2.4G WiFi, Droni per Bambino RC Quadricottero, Droni con 3 Batterie, Adatto per Principianti e Bambini,18 Min Volo In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 11 dic 22

Montalatte Elettrico, 300ml Riscaldalatte in Acciaio Inox con Funzione Latte automatica Calda/Fredda per Latte, Cappuccino, Macchiato, Cioccolata calda, Caffè, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 11 dic 22

PARIS RHONE Montalatte Elettrico 4 in 1 Schiumatore 500W 300ml Montalatte in Acciaio Inox Rivestimento Antiaderente per Caffè, Latte, Cappuccino, Argento In offerta a 38,99 € – invece di 69,99 €

sconto 44% – fino a 11 dic 22

Samsung Microonde Mg23F301Tck Forno Microonde Grill, Combinato 23 Litri, 800 W, Con Piatto Doratore Crusty, Nero In offerta a 119,99 € – invece di 129,00 €

sconto 7% – fino a 22 dic 22

THUN – Angelo dell’Amicizia con Fiore – Formato Piccolo – Ceramica – 11,5 cm h In offerta a 21,79 € – invece di 31,90 €

sconto 32% – fino a 22 dic 22

THUN – Addobbo per Albero di Natale Campanella Sacra Famiglia – Decorazioni Natale Casa – Ceramica – 10,7 x 10,7 x 12 h cm In offerta a 25,99 € – invece di 36,90 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

THUN – Addobbo per Albero di Natale Babbo Natale su Sci – Decorazioni Natale Casa – Formato Grande – Ceramica – 5,5 x 4 x 6,5 h cm In offerta a 13,99 € – invece di 20,90 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

THUN – Addobbo per Albero di Natale Orsetto con Cuore – Decorazioni Natale Casa – Formato Grande – Ceramica – 4,9 x 3,7 x 6,5 h cm In offerta a 14,99 € – invece di 20,90 €

sconto 28% – fino a 22 dic 22

THUN – Addobbo per Albero di Natale con Stella – Decorazioni Natale Casa – Formato Grande – Ceramica – 5 x 3,5 x 7 h cm In offerta a 14,99 € – invece di 20,90 €

sconto 28% – fino a 22 dic 22

THUN – Portafoto da Parete/Appoggio – Living, Arredare la casa – Idea Regalo – Ceramica – 18,5x14x2 cm h; Formato Foto 13×9 cm – Formato Medio In offerta a 35,67 € – invece di 64,90 €

sconto 45% – fino a 22 dic 22

THUN I Angelo Rosy Grande con Porta Candela-Ceramica-h 20 cm-Linea I Classici In offerta a 50,99 € – invece di 75,00 €

sconto 32% – fino a 22 dic 22

THUN – Addobbo Natalizio Volpe Grace con Mamma e papà Maxi – Ceramica – Linea Natale – Living, Arredare la Casa – 6,8×5,3×7,5 cm h In offerta a 16,03 € – invece di 22,90 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

THUN – Addobbo per Albero di Natale Pinguino con Cuore – Decorazioni Natale Casa – Formato Grande – Ceramica – 6,5 x 4,7 x 4,7 h cm In offerta a 14,99 € – invece di 20,90 €

sconto 28% – fino a 22 dic 22

THUN – Addobbo per Albero di Natale Coppia di Pinguini – Decorazioni Natale Casa – Formato Grande – Ceramica – 8 x 5,6 x 6,8 h cm In offerta a 15,99 € – invece di 22,90 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

THUN – Formella con Sacra Famiglia – Decorazioni Natale Casa – Formato Grande – Ceramica – 21 x 2,5 x 28,8 h cm In offerta a 74,99 € – invece di 109,00 €

sconto 31% – fino a 22 dic 22

THUN – Soprammobile Draghetto Blu Giocherellone – Accessori Cameretta – Linea Cerimonia – Formato Medio – Ceramica – 12 x 8,5 x 8,2 h cm In offerta a 24,75 € – invece di 40,90 €

sconto 39% – fino a 22 dic 22

THUN – Campanella Bianca Limited Edition 2021 con Angelo – Ceramica e Nastro d’Organza – Linea Natale – Living, Arredare la Casa – Ø 7 cm; 8 cm h; Nastro Beige 45 cm In offerta a 17,99 € – invece di 21,90 €

sconto 18% – fino a 22 dic 22

THUN – Soprammobile Teddy Cupido – Idea Regalo per Il Giorno degli Innamorati – Soprammobile da Collezione – Linea Tell Me Your Love – Formato Piccolo – Ceramica – 6,8 x 5,8 x 8,5 h cm In offerta a 19,03 € – invece di 27,90 €

sconto 32% – fino a 22 dic 22

THUN – Soprammobile Orsetto Dentro Pacco Regalo, con Scatola di Latta – Accessori per la Casa da Collezionare – Formato Piccolo – Ceramica, Latta – 9,5 x 8,2 x 10,4 h cm In offerta a 21,88 € – invece di 31,90 €

sconto 31% – fino a 22 dic 22

THUN – Centrotavola Decorato con Fiori e Farfalla – Accessori e Decorazioni Casa – Linea Country – Ceramica – Ø 30,4 cm In offerta a 48,58 € – invece di 87,00 €

sconto 44% – fino a 22 dic 22

THUN – Calendario perpetuo da Tavolo in Ceramica Compleanno Unisex In offerta a 25,83 € – invece di 36,90 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

THUN – Bracciale da Donna con Segno Zodiacale Capricorno – Oroscopo – Gioielli Donna – Ottone Placcato Oro e Ceramica In offerta a 15,33 € – invece di 20,85 €

sconto 26% – fino a 22 dic 22

THUN – Teddy Buon Anno 2022 – Ceramica – Linea Natale – Living, Arredare la Casa – 6,5×5,9×8,3 cm h In offerta a 13,93 € – invece di 19,90 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

THUN – Unicorno in Posa Multicolore – Formato Piccolo – Linea Unicorno – Ceramica – 10,2×5,1×9,3 h cm In offerta a 19,99 € – invece di 32,90 €

sconto 39% – fino a 22 dic 22

THUN – Pappagallo Coppia di Innamorati, Formato Medio – Living, Arredare la casa – Idea Regalo – Linea Yucatan – Ceramica – 14,5×8,7×12,9 cm h In offerta a 39,99 € – invece di 59,90 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

THUN – Addobbo per Albero di Natale, Orso Polare – Decorazioni Natale Casa – Formato Piccolo – Ceramica – 4,8 x 3,5 x 4,8 h cm In offerta a 11,99 € – invece di 15,90 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

THUN – Scritta Io e Te con Cuore – Ceramica – 30×3,6×16,5 h cm In offerta a 49,99 € – invece di 72,00 €

sconto 31% – fino a 22 dic 22

THUN® – Angelo da Parete con Flauto – Formella con Fiocco Bianco – Ceramica – Linea I Classici In offerta a 19,99 € – invece di 29,90 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

CUSCINO RISCALDABILE Leschi per la pancia e la schiena/Per collo, cervicale e coliche dei neonati/Per microonde, con semi di grano/Minina la gatta, nero In offerta a 17,99 € – invece di 48,75 €

sconto 63% – fino a 18 dic 22

THUN -Portafoto Bimba con Angelo Formato 9,2×13,6 cm In offerta a 39,99 € – invece di 58,00 €

sconto 31% – fino a 22 dic 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).