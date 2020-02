Offerte Amazon 17 febbraio fino al 53%: Samsung, iRobot, Braun, BTicino, Logitech, Belkin

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Samsung UE55RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 55″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 516 – sconto 53%

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero In offerta a 239,99 – sconto 31%

Braun MQ9047 MultiQuick 9 Minipimer Mixer ad Immersione, con 5 Accessori, 1000 W, Plastica, Nero In offerta a 99,99 – sconto 38%

BTicino SX8000 Smarther Termostato Connesso da Incasso con Wi-Fi Integrato, Bianco In offerta a 129,99 – sconto 7%

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C In offerta a 71,24 – sconto 29%

Soundcore cuffie bluetooth wireless Life Q10, cuffie sovrauricolari e ripiegabili, audio Hi-Res certificato, 60 ore di riproduzione e ricarica rapida tramite USB-C, bassi profondi, ingresso AUX In offerta a 29,99 – sconto 40%

Mini speaker Bluetooth Soundcore Flare, speaker wireless portatile, impermeabilità IPX7 per feste all’aria aperta, spettacolo di luci LED, suono a 360° e tecnologia BassUp™ In offerta a 31,99 – sconto 36%

Logitech G432, Cuffia con Microfono per Gaming con Audio Surround Sound Gaming Headset 7.1, Driver da 50 mm, DTS Headphone:X 2.0, Microfono Flip-To-Mute In offerta a 39,90 – sconto 51%

Electraline 61905 Multipresa 4 Posti Polivalenti, Schuko + 10/16 A, con 3 USB 3.4 A, con Supporti per Fissaggio alla Scrivania, Nero/Argento, 3USB – In offerta a 25,99 – sconto 21%

Belkin BSV103VF Surge Cube Protezione dalle Sovracorrenti fino a 306 Joules, con 1 Presa e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a 19,99 – sconto 48%

Predator XB271HAbmiprzx Monitor Gaming G-Sync da 27″, Display Full HD 1920×1080, 144 Hz, 400 cd/m2, 1ms, HDMI, DP, USB 3.0, Audio Out, Speaker Integrati, Regolazione in Altezza, Nvidia 3D In offerta a 399,90 – sconto 24%

Eono by Amazon – Organizzatori da Viaggio a Compressione, Organizer Valigia Set, Cubo di Viaggio, Cubi di Imballaggio, Compression Packing Cube, Nero, 6 Set In offerta a 25,99 – sconto 19%

Sportstech Tapis Roulant Scrivania dft200 DeskFIT con App, Telecomando, Supporto Tablet I Tapis Roulant Bluetooth per Casa e Ufficio I Tapis Roulant Elettrico Professionale Pedana Elettrica In offerta a 579 – sconto

Arlo Pro2 VMS4230P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 412 – sconto 34%

Etekcity Bilancia Pesapersone Digitale Bilancia Impedenziometrica Bluetooth Wireless con Display LED per iOS e Android con 13 Indici Misurazione di Peso, BMI, BMR, Massa Grassa, Massa Muscolare In offerta a 24,99 – sconto 17%

Dremel 3000JC (3000-15) Multiutensile, 15 Accessori, 130 W, 1 Pezzo In offerta a 48,05 – sconto 20%

Belkin F2CD084BT0.8MBK Cavo Thunderbolt 3 da 100 W, da USB-C a USB-C, 0.8 m, Nero In offerta a 27,99 – sconto 20%

