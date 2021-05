Offerte Amazon 17 maggio fino al 70%: Samsung, Eufy, Yi, FFP3, Omron, Joby

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2021 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email In offerta a 54,99 – invece di 184,42

sconto 70% – fino al 17 mag 2021

Unità a Stato Solido SATA III da 2,5 “(6 Gb/s) 256GB Lexar NS100 In offerta a 35,8 – invece di 42,22

sconto 15% – fino al 23 mag 2021

Unità Flash Lexar JumpDrive S80 256GB USB 3.1, Lettura Fino a 150MB/s (LJDS080256G-BNBAG) In offerta a 34,2 – invece di 44,06

sconto 22% – fino al 23 mag 2021

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC2T0S SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver In offerta a 241,9 – invece di 491,29

sconto 51% – fino al 23 mag 2021

Samsung Memorie MZ-76P1T0 860 PRO SSD Interno da 1 TB, SATA, 2.5″\, Nero In offerta a 173,6 – invece di 535,5

sconto 68% – fino al 23 mag 2021

Samsung Memorie MU-PB1T0B SSD Esterno Portatile X5 da 1 TB, Thunderbolt3 In offerta a 275,5 – invece di 754,74

sconto 63% – fino al 23 mag 2021

Samsung Memorie MU-PB500B SSD Esterno Portatile X5 da 500 GB, Thunderbolt3 In offerta a 176,99 – invece di 433,44

sconto 59% – fino al 23 mag 2021

NETGEAR Nighthawk Router 4G LAX20, Modem 4G integrato per Connessione Internet Principale o di Backup, Copertura fino a 100m2, Velocità WiFi 6 fino a 1.8 Gbps In offerta a 276,01 – invece di 329,99

sconto 16% – fino al 23 mag 2021

Logitech Z150 Casse PC, Ingresso Audio da 3.5 mm, Controlli ?Integrati, Jack Per Cuffie, Presa UK, Computer/Smartphone/Tablet/Lettore Musicale, Nero (Notte) In offerta a 20,1 – invece di 30,99

sconto 35% – fino al 23 mag 2021

Devolo Magic 1 WiFi: Powerline con funzione WLAN, WiFi fino a 1200 Mbit/s AC, 2x Adattatore Pro Fast Ethernet allacciamento LAN, presa di corrente integrata, Mesh WiFi, Access Point, bianco In offerta a 99,99 – invece di 149,9

sconto 33% – fino al 21 mag 2021

Devolo Magic 2 WiFi Next Single Adattatore Powerline per l’Espansione della Rete per lo Smart Working, 2400 Mbps, 2 Collegamenti LAN Gigabit, Tecnologia G.hn, Mesh WiFi In offerta a 99,99 – invece di 129,9

sconto 23% – fino al 21 mag 2021

Telecamera con fari eufy Security, 1080p, audio a 2 vie, 0 costi mensili, 2.500 lumen, resistente agli agenti atmosferici, (necessari cablaggio esterno e scatola di giunzione) In offerta a 127,99 – invece di 159,99

sconto 20% – fino al 18 mag 2021

Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, 365 giorni di durata batteria, HD 1080p, IP67, visione notturna, compatibile con Amazon Alexa, kit 2 telecamera, senza costo mensile In offerta a 259,99 – invece di 349,99

sconto 26% – fino al 18 mag 2021

eufy Security, kit videocitofono Wi-Fi, nero, risoluzione 1080p, batteria per 120 giorni, zero costi mensili, rilevamento di persone, audio bidirezionale, citofono wireless gratuito In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino al 18 mag 2021

Canon P1-DTSC Calcolatrice, Grigio In offerta a 29,9 – invece di 39,9

sconto 25% – fino al 22 mag 2021

cellularline Hi-Gens, sterilizzatore Smartphone a Luce UV-C, sterilizza Il 99,9% dei batteri In offerta a 29,9 – invece di 59,95

sconto 50% – fino al 22 mag 2021

Belkin F2Cd079Bt Adattatore da Mini DisplayPort ad Hdmi Compatibile con 4K per Macbook Air, Macbook Pro e Altri Dispositivi Dotati di Tecnologia DisplayPort, Nero In offerta a 17,1 – invece di 29,99

sconto 43% – fino al 23 mag 2021

YI Smart Home Camera 3,Videocamera Sorveglianza Interno 1080p con Funzione AI Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale Telecamera Ip per Bambini Anziani In offerta a 24,99 – invece di 49,99

sconto 50% – fino al 23 mag 2021

Telecamera Interno WIFI,YI Dome U Videocamera Sorveglianza per Sicurezza Rilevamento Sonoro/Umano/Movimento con Intelligenza Artificiale,Audio Bidirezionale,Compatibile con Alexa In offerta a 32,99 – invece di 49,99

sconto 34% – fino al 23 mag 2021

[Nuova Versione 2021] YI Telecamera Sorveglianza per Esterno, Telecamera Outdoor Impermeabile IP65 con Intelligenza Artificiale, Rilevamento Umano e Sonoro, Cloud, compatibile con Alexa, iOs, Android In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino al 23 mag 2021

YI Home Camera 1080p Kit da 4, Ip Camera Wifi Interno, Telecamera Wi-fi Interno con Rilevamento Smart,Visione Notturna non Invasiva,Notifiche Push,Audio Bidirezionale per telefono,laptop,pc desktop In offerta a 74,99 – invece di 139,99

sconto 46% – fino al 23 mag 2021

Vimar 46239.040A Telecamera IP WiFi motorizzata con rilevatore di movimento, compatibile con assistenti vocali, disponibile VIEW product per Alexa e Google assistant In offerta a 40,5 – invece di 59

sconto 31% – fino al 23 mag 2021

JOBY GorillaPod 500 Action, Mini Treppiede Flessibile con Attacco a Snodo per GoPro, 360° e Altre Action Camera, Portata Max 500 g, JB01516-BWW In offerta a 18,8 – invece di 25,36

sconto 26% – fino al 19 mag 2021

JOBY GripTight GorillaPod PRO 2 Supporto Telefono Universale/Treppiede Professionale Flessibile per Smartphone e iPhone, JB01551-BWW In offerta a 59,99 – invece di 81,33

sconto 26% – fino al 19 mag 2021

JOBY TelePod Mobile, Treppiede per Smartphone All-in-One, Bluetooth, Monopiede, Bastone per Selfie,Testa a Sfera, Attacco per Iphone, per Vlogger e Content Creator In offerta a 44,99 – invece di 60,99

sconto 26% – fino al 19 mag 2021

JOBY TelePod 325 Bastone per Selfie Professionale e Treppiede Telescopico per Fotocamere Compatte e Action Cam, Selfie Stick per Vlogger e Blogger, Nero In offerta a 33,5 – invece di 40,66

sconto 18% – fino al 19 mag 2021

JOBY GripTight GorillaPod PRO Treppiede Bloccaggio di Alta Qualità e Treppiede Flessibile per Qualsiasi Smartphone e iPhone con o senza Custodia, JB01390-BWW In offerta a 48,5 – invece di 60,9

sconto 20% – fino al 19 mag 2021

Samsung C24RG52 Odyssey Monitor Curvo da 24″, Pannello VA, Full HD 1.920 x 1.080, 4 ms, Freesync, 2 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio, Easy Setting Box, Eye Saver Mode, Flicker Free Mode, Nero In offerta a 179 – invece di 239

sconto 25% – fino al 31 mag 2021

Samsung Monitor Odyssey 32 Pollici C32G53T – Monitor Gaming Curvo, 144Hz, 1000R, 1 ms, AMD Freesync Premium, Nero In offerta a 329 – invece di 399

sconto 18% – fino al 31 mag 2021

Samsung Monitor LC27G73TQSUXEN – Monitor Gaming Curvo G73 da 27 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero In offerta a 569 – invece di 799

sconto 29% – fino al 31 mag 2021

Samsung Monitor LC49G93TSSUXEN – Monitor Gaming Curvo G93 da 49 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, nero, Versione 2020 In offerta a 1199 – invece di 1499

sconto 20% – fino al 31 mag 2021

Tractive Localizzatore GPS Cani (2021). Sai Sempre dov’è Il Tuo Cane. attività e Posizione 24/7 In offerta a 35,5 – invece di 49,99

sconto 29% – fino al 17 mag 2021

Tractive GPS Cat Tracker (2021). Seguilo ovunque. Localizzazione 24/7 e Cronologia di 365 giorni In offerta a 35,5 – invece di 49,99

sconto 29% – fino al 17 mag 2021

Iris Ohyama 530463 Sottile plafoniera LED con Regolazione della Luce, modalità Sleep e Telecomando, 45 W, 5500 LM, Classe energetica A +, Illuminazione Regolabile, Lumen In offerta a 76,49 – invece di 89,99

sconto 15% – fino al 28 mag 2021

Rowenta BS1131 Classic Bilancia Pesapersone Digitale con Piatto in Vetro, Bianco In offerta a 15,99 – invece di 21,99

sconto 27% – fino al 31 mag 2021

Dreame T20 Mistral PRO-Aspirapolvere Senza Filo, Modello Europeo, 125.000 RPM, con Display LCD a Colori e con 2 batterie Esterne Incluse, Blu In offerta a 385,5 – invece di 459,99

sconto 16% – fino al 19 mag 2021

ROIDMI F8 Storm PRO-Aspirapolvere Senza Fili, 100.000 RPM, 435 W, autonomia 60 min, Bianco In offerta a 289,9 – invece di 369,99

sconto 22% – fino al 19 mag 2021

Beurer Ft 85 Termometro senza Contatto s Raggi Infrarossi per la Misurazione della Temperatura Corporea, Ambientale e di Oggetti In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino al 30 mag 2021

Beurer BC 54 Misuratore di Pressione da Polso Bluetooth In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino al 30 mag 2021

OMRON Gentle Temp 720 Termometro digitale contactless In offerta a 44,99 – invece di 64,99

sconto 31% – fino al 31 mag 2021

OMRON X7 Smart Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio – Apparecchio per Misurare la Pressione con Rilevazione di Fibrillazione Atriale AFib, Connessione Bluetooth, compatibile con Smartphone In offerta a 69,99 – invece di 89

sconto 21% – fino al 20 mag 2021

OMRON VIVA Bilancia smart e misuratore della composizione corporea Bluetooth con calcolo di grasso corporeo, peso, grasso viscerale, muscolatura scheletrica, metabolismo basale e BMI In offerta a 79,79 – invece di 99,99

sconto 20% – fino al 20 mag 2021

20 Mascherine FFP2 AZZURRE Certificate CE Italia colorate BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 Colorata SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici In offerta a 19,95 – invece di 40

sconto 50% – fino al 21 mag 2021

25 Mascherine FFP3 Certificate CE italia Made in Italy BFE ?99% | PFE ?99% Mascherina ffp3 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Certificata ISO Medical Produzione 100% italiane In offerta a 42,75 – invece di 70

sconto 39% – fino al 21 mag 2021

Eurocali 50 Mascherine FFP2 Nere Certificate CE Italia Colorate. BFE ?99% Mascherina ffp2 Colorata Nera SANIFICATA Prodotta e Confezionata Made in Italy. ISO 13485 dispositivi Medici In offerta a 39,9 – invece di 80

sconto 50% – fino al 21 mag 2021

20 Mascherine FFP2 Certificate CE colorate BLU JEANS SICURA Italia logo impresso. BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Certificata ISO dispositivi Medici In offerta a 19,95 – invece di 40

sconto 50% – fino al 21 mag 2021

Mascherine FFP2 colorate BLU LAVANDA Certificate CE Italia BFE ?99% Made in Italy. Mascherina Colorata SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici Pacco da 10 In offerta a 12,7 – invece di 25

sconto 49% – fino al 21 mag 2021

Eurocali 10 Mascherine FFP2 Certificate CE Italia – Made in Italy – BFE ?99% – Mascherina Italiana SANIFICATA e sigillata singolarmente. Prodotta e Confezionata in Italia (Scatola da 10) In offerta a 11,95 – invece di 17,5

sconto 32% – fino al 21 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).