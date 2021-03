Offerte Amazon 17 marzo fino al 57%: Apple, WD SSD, Datacolor, Aukey, Amazfit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

AUKEY Caricatore USB Quick Charge 3.0, Caricabatterie USB Carica Rapida 19,5W, Alimentatore USB Compatibile per Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, iPhone, Tablet, AirPods, Cuffie Wireless

In offerta a 10,19 € – invece di 18,99 €

sconto 46% – fino al 17 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Caricatore da Muro USB C iPhone 12 con 2 Porte, 32W Caricabatterie USB C Power Delivery 3.0 Compatibile con iPhone 12/12 Mini /12 PRO Max, iPad PRO, AirPods PRO, Pixel, Switch (bianco)

In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino al 17 marzo

Click qui per approfondire

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa – Tessuto antracite

In offerta a 74,99 € – invece di 129,99 €

sconto 42% – fino al 17 marzo

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto (Tapo L510E)

In offerta a 9,98 € – invece di 14,89 €

sconto 33% – fino al 17 marzo

Click qui per approfondire

Benma Lampade solari da esterni, luci solari, Lampade da parete per esterni, luci solari da giardino con sensore di movimento, angolo di illuminazione 120°, 5 m, [Classe energetica A+++] [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 19,69 € – invece di 21,88 €

sconto 10% – fino al 17 marzo

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe

In offerta a 39,99 € – invece di 45,00 €

sconto 11% – fino al 17 marzo

Click qui per approfondire

Apple iPhone 11 Pro (64GB) – Grigio Siderale

In offerta a 910,00 € – invece di 1182,66 €

sconto 23% – fino al 17 marzo

Click qui per approfondire

WD 2TB My Passport Wireless Pro, Hard disk Esterno Portatile Wireless, Wi-Fi AC, USB 3.0 – WDBP2P0020BBK-EESN

In offerta a 159,99 € – invece di 269,99 €

sconto 41% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

WD BLACK P50 Game Drive SSD 1TB, Prestazioni Ottimi per i Tuoi VideoGiochi, in Movimento

In offerta a 204,99 € – invece di 309,99 €

sconto 34% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, 8 TB

In offerta a 311,99 € – invece di 499,99 €

sconto 38% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

WD My Passport Ultra Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu

In offerta a 144,99 € – invece di 187,99 €

sconto 23% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

WD_BLACK D10 Game Drive 8 TB, HDD Desktop da 7200RPM con Raffreddamento Attivo, per Archiviare Tutti i Tuoi Giochi

In offerta a 203,99 € – invece di 260,99 €

sconto 22% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

Western Digital Gaming Drive Accelerated per Xbox One, Unità Esterna Rapida e Portatile, 500 GB, Nero

In offerta a 109,99 € – invece di 132,99 €

sconto 17% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud Pro PR2100 Seie Pro 2-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, 28 TB, Nero

In offerta a 964,99 € – invece di 1174,99 €

sconto 18% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud Pro PR2100 Serie Pro 2-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, Nero

In offerta a 340,99 € – invece di 459,99 €

sconto 26% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 2 TB, Blu (Bordo Cobalto)

In offerta a 249,99 € – invece di 466,99 €

sconto 46% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD NVMe portatile da 4 TB, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, resistente e impermeabile (IP55)

In offerta a 664,99 € – invece di 857,99 €

sconto 22% – fino al sab 20 marzo 21

Click qui per approfondire

Datacolor SpyderX Pro – Calibrazione del Monitor Progettata per Fotografi e Designer (SXP100), Bianco

In offerta a 99,00 € – invece di 179,00 €

sconto 45% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Datacolor SpyderX Elite – Calibrazione del monitor progettata per fotografi professionisti (SXE100)

In offerta a 149,00 € – invece di 279,00 €

sconto 47% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini)

In offerta a 22,94 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

AUKEY Tappetino Mouse Gaming Grande, 800x300x4mm Mouse Pad, Tappetino per Mouse da Gioco, Resistente all’Acqua con Superficie Liscia, Base in Gomma Antiscivolo, Bordi Cuciti per Tastiera, Laptop

In offerta a 9,38 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

YI Telecamera Sorveglianza 1080p Interno Ip Camera Wifi Compatibile con Alexa,Notifiche push in tempo reale,Copertura a 360°in FHD,Funzioni Personalizzate Auto Crociera,Segnalibri per iOS,Android

In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino al mer 17 marzo 21

Click qui per approfondire

Cellular Line INTERPHOSHAPETP Interfono da Moto Bluetooth, Nero, 2

In offerta a 102,20 € – invece di 239,00 €

sconto 57% – fino al dom 28 marzo 21

Click qui per approfondire

Mini Proiettore Portatile, Videoproiettore Wifi Luminosità 6000, Supporta 1080p Full HD 300”, ABOX Proiettore Wifi Compatibile Android,iPhone,Laptop,PS4,Mac, Ideale per Home Cinema

In offerta a 84,94 € – invece di 10996,00 €

sconto 99% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTS Orologio da Polso Display del Quadrante in Vetro 3D Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo

In offerta a 101,91 € – invece di 129,99 €

sconto 22% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Sport 14 Giorni Autonomia GPS + Glonass BioTracker PPG 5 ATM Impermeabile IOS e Android

In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 Modalità di Sport, Display del Quadrante in Vetro 3D Contapassi per Sport

In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTS Orologio intelligente Sport Smartwactch donne 46 giorni nel modello base GPS + Glonass BioTracker ? PPG Sensore di rilevamento biologico Frequenza cardiaca Bluetooth5.0 IOS e Android rossa

In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport

In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Outsunny Sedia Sdraio a Dondolo Ergonomica Reclinabile con Poggiapiedi e Porta Bicchieri da Giardino Textilene, Nero, 120x67x102cm

In offerta a 78,36 € – invece di 139,95 €

sconto 44% – fino al mer 17 marzo 21

Click qui per approfondire

Outsunny Gazebo Pergola 3x3m da Esterno, Giardino o Terrazzo con Tenda Impermeabile Crema

In offerta a 159,96 € – invece di 229,95 €

sconto 30% – fino al mer 17 marzo 21

Click qui per approfondire

Outsunny Panchina a Dondolo Biposto da Giardino Stile Shabby in Ferro 102 x 74.5 x 78cm, Bianco

In offerta a 116,76 € – invece di 145,95 €

sconto 20% – fino al mer 17 marzo 21

Click qui per approfondire

Outsunny Gazebo Impermeabile con Zanzariere da Giardino Esterno Tendone in Poliestere 3 x 3 x 2.45 m Beige

In offerta a 92,76 € – invece di 115,95 €

sconto 20% – fino al mer 17 marzo 21

Click qui per approfondire

Outsunny Tenda Tendone Parasole Triangolare (Colore: Bianco, Dimensione: 4x4x4m)

In offerta a 28,76 € – invece di 35,95 €

sconto 20% – fino al mer 17 marzo 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).