Offerte Amazon 17 marzo fino al 61% su Apple, Honor, ESR, Govee, Miracase

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2760,99 € – invece di 3099,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1066,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1049,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 959,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 245,00 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

Beelink U59 Pro Mini PC, Mini Computer Desktop con 11th Gen Jasper Lake N5105, 8 GB DDR4 + 500 GB SSD M.2, WIFI da 2,4 + 5,8 GHz, Doppio HDMI, Tipo C, Doppio Lan 1000 Mbps, BT 4.0

In offerta a 209,00 € – invece di 289,99 €

sconto 28% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Beelink Mini PC U59 Pro con 11 gen Intel Celeron N5105 (fino a 2,9 GHz) 16GB RAM 500GB M.2 SSD Mini Desktop Computer, Triplo Display, Dual LAN ports, WiFi5, BT4,0

In offerta a 239,00 € – invece di 309,00 €

sconto 23% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Adattatore mini DisplayPort a HDMI, mini dp (Thunderbolt) a HDMI convertitore dorato cavo per Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Microsoft Surface Pro 3/4

In offerta a 7,64 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina) per Computer, Desktop, Laptop, PC, Monitor, proiettore, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi, Roku, Xbox e Altro – Nero

In offerta a 8,59 € – invece di 14,99 €

sconto 43% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Cavo da DisplayPort a HDMI da 1,8 m, Adattatore da DisplayPort a HDMI maschio a maschio Cavo placcato in oro per Lenovo, HP, ASUS, Dell e altri marchi

In offerta a 9,76 € – invece di 15,95 €

sconto 39% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Lettore di schede 4 in 1 SD/Micro SD/MS/CF, BENFEI Compact USB-C/USB 3.0 a SD/Micro SD/MS/CF Card Reader Adapter

In offerta a 10,76 € – invece di 1899,00 €

sconto 99% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Adattatore USB a HDMI, 1080P USB 3.0 a HDMI Convertitore per PC Laptop Proiettore HDTV

In offerta a 16,14 € – invece di 24,99 €

sconto 35% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, 5 Confezioni HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina)

In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Samsonite Midtown – Borsa/zaino da viaggio

In offerta a 89,90 € – invece di 110,00 €

sconto 18% – fino a 25 mar 23

Click qui per approfondire

FIFA 23: Standard Edition | Xbox One – Codice download

In offerta a 27,99 € – invece di 69,99 €

sconto 60% – fino a 27 mar 23

Click qui per approfondire

FIFA 23: Standard Edition | Xbox Series X|S – Codice download

In offerta a 31,99 € – invece di 79,99 €

sconto 60% – fino a 27 mar 23

Click qui per approfondire

ESR Adattatore Jack USB C 3,5 mm, Adattatore da USB tipo C a Jack Compatibile con Galaxy S22/S21/S20/Note10/A52, iPad Air 5/4, iPad Pro 12.9?/11?, iPad 10/mini 6, Huawei P40/P30 Pro, Nero

In offerta a 9,34 € – invece di 12,99 €

sconto 28% – fino a 20 mar 23

Click qui per approfondire

ESR Cavo da USB C a Lightning, (1 m, Certificato MFi), Cavo Intrecciato in Nylon, Ricarica Veloce PD per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max, iPhone Serie 13/12/11/X/8, Cavo di Tipo-C, Nero

In offerta a 12,74 € – invece di 17,99 €

sconto 29% – fino a 20 mar 23

Click qui per approfondire

ESR Cavo da USB C a Lightning, (20 cm, Certificato MFi), Cavo Intrecciato in Nylon, Ricarica Veloce PD per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max, iPhone Serie 13/12/11/X/8, Cavo di Tipo-C, Nero

In offerta a 12,74 € – invece di 16,99 €

sconto 25% – fino a 20 mar 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida con anello HaloLock, compatibile con iPhone 13 Pro, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro Resistente ai Graffi, serie Classic, Trasparente

In offerta a 13,59 € – invece di 29,99 €

sconto 55% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock MagSafe Supporto per il telefono da auto, Per la bocchetta d’aria, Compatibile con iPhone serie 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone serie 13/12, Non supporta la ricarica, Nero

In offerta a 21,24 € – invece di 26,99 €

sconto 21% – fino a 20 mar 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Caricatore Wireless con Cavalletto Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max y iPhone Serie 13/12/MagSafe,con Cavo Rimovibile da 1,5 m(Adattatore Non Incluso),Bianco

In offerta a 24,64 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino a 20 mar 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Portafoglio in pelle vegana con Supporto, Regolabile e MagSafe, Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/serie 13/12, Non compatibile con 13/12 mini, Nero in fibra di carbonio

In offerta a 25,49 € – invece di 35,99 €

sconto 29% – fino a 20 mar 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Caricabatterie Wireless con CryoBoost 3 in 1, Compatibile con MagSafe, Ricarica rapida compatibile con iPhone serie 14/13/12, AirPods 3/Pro/2, Adattatore di alimentazione incluso,Ghiaccio

In offerta a 65,44 € – invece di 82,99 €

sconto 21% – fino a 20 mar 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED 5 Metri, Bluetooth RGB LED Striscia Dimmerabile Colorati Controllo App

In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart WiFi 5m, Strisce LED RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Controllo dall’APP e Sync-to-Music, Luci LED per Decorare La Casa Camera Da, Bar, Festa, Party, Gaming

In offerta a 17,99 € – invece di 21,99 €

sconto 18% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED 20 Metri, Luci LED RGB Bluetooth con Controllo App, 64 Scene e Sync Musicale, 16 Milioni di Colori Smart Led Striscia, Luce LED per Camera da Letto, Soggiorno, Cucina, Festa, Bar

In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Govee LED WiFi Striscia 5 Metri, Strisce RGBIC Funziona con Alexa Google Assistant e APP, DIY Segmentato Sync Musicale per Camera da Letto, Soffitto, Cucina, Giochi

In offerta a 25,49 € – invece di 31,99 €

sconto 20% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart 10m, Strisce LED WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Luci LED Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming

In offerta a 27,99 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 5m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 75-85 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Govee Glide Hexa Pannelli Luminosi, RGBIC Smart Esagono Luci da Parete, Wi-Fi Luci della Casa con Sincronizzazione Musicale, Funziona con Alexa & Google Assistant per Soggiorno, Sala Giochi, 7 Pezzi

In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

HONOR Band 5 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Smartwatch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker (Rosa)

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

HONOR Band 5 Activity Tracker, Uomo Donna Smartwatch Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Impermeabile Smart Watch 0.95 Pollice Schermo a Colori,Blu

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Honor Pad X8 LTE Tablet 4GB 64GB Espandibile ad 512 GB, schermo da 10.1 pollici,Risoluzione 1920 * 1200, Batteria 5100mAh, Magic UI 6.1,PC Android 12 ablet con Google Service, Display Protezione

In offerta a 203,15 € – invece di 399,00 €

sconto 49% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

King C. Gillette Detergente Viso Uomo e Detergente Barba per Rasatura Uomo, 2 Confezioni da 350 ml, Freschezza e Pulizia, Idea Regalo Uomo Kit Professionale

In offerta a 14,49 € – invece di 17,99 €

sconto 19% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

Kukident Plus Crema Adesiva Doppia Azione, 35g. Per Dentiere Totali E Parziali. Sapore Menta Leggera. 3 Confezioni

In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

Miracase Glass Series Progettata per Cover iPhone 14 Pro, [360°Protezione] Vetro Temperato 9H Incorporata & 2 Pellicola Fotocamera?Custodia Paraurti Antiurto per iPhone 14 Pro, Viola

In offerta a 13,56 € – invece di 25,99 €

sconto 48% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Miracase 2023 Compatibile con Cover iPhone 13 da 6,1 Pollici,?Vetro Temperato 9H?,Custodia Protettiva in Vetro Trasparente con Pellicola Protettiva per iPhone 13,Verde

In offerta a 13,56 € – invece di 23,99 €

sconto 43% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Miracase Compatibile con Cover iPhone 13 da 6,1 Pollici,?Vetro Temperato 9H?,Custodia Protettiva in Vetro Trasparente con Pellicola Protettiva per iPhone 13,Trasparente

In offerta a 15,96 € – invece di 28,99 €

sconto 45% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Miracase Compatibile con Cover iPhone 13 da 6,1 Pollici,?Vetro Temperato 9H?,Custodia Protettiva in Vetro Trasparente con Pellicola Protettiva in per iPhone 13,Blu

In offerta a 15,96 € – invece di 28,99 €

sconto 45% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Miracase Glass Series Progettata per Cover iPhone 14 Pro, [360°Protezione] Vetro Temperato 9H Incorporata & 2 Pellicola Fotocamera?Custodia Paraurti Antiurto per iPhone 14 Pro, Trasparente

In offerta a 16,35 € – invece di 25,99 €

sconto 37% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Miracase Glass Series Progettata per Cover iPhone 14 Pro, [360°Protezione] Vetro Temperato 9H Incorporata & 2 Pellicola Fotocamera?Custodia Paraurti Antiurto per iPhone 14 Pro, Grigio Fagiolo

In offerta a 16,95 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino a 19 mar 23

Click qui per approfondire

Moulinex LM811D PerfectMix + Frullatore Elettrico con Tecnologia Powelix, 1200 W, 1.5 Litri, 45 Decibel, Blender Frullatore Tritatutto Multifunzione con 3 Programmi e Vaso in Vetro Termoresistente

In offerta a 89,99 € – invece di 118,99 €

sconto 24% – fino a 25 mar 23

Click qui per approfondire

Moulinex QA810D Masterchef Grande Impastatrice Planetaria, 1500 W, 6.7 Litri, 80 Decibel, Robot da Cucina in Acciaio Inox a 8 Velocità, Impastatrice per Pizza, Macchina per il Pane e per Dolci, Grigio

In offerta a 309,99 € – invece di 799,00 €

sconto 61% – fino a 25 mar 23

Click qui per approfondire

Moulinex HF80CBK Companion XL Robot da Cucina Multifunzione, 1500 W, 3L, da 30 a 150 °C, 12 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 6 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l?App

In offerta a 549,99 € – invece di 980,00 €

sconto 44% – fino a 25 mar 23

Click qui per approfondire

Ultrasport F-Bike, Bicicletta Trainer, Fitness Bicicletta LCD Computer allenamento, Cyclette pieghevole, Max. Peso 110 kg, misurazione pulsazioni, 8 livelli resistenza, ruota rifinitura, Rosa

In offerta a 109,99 € – invece di 163,99 €

sconto 33% – fino a 25 mar 23

Click qui per approfondire

Ultrasport F-Bike Work, cyclette con stazione lavoro, dispositivo domestico, cyclette con console sensore di pulsazioni sul manubrio, pieghevole, peso massimo dell’utente: fino a 100 kg, Argento/Nero

In offerta a 119,99 € – invece di 155,99 €

sconto 23% – fino a 25 mar 23

Click qui per approfondire

Ultrasport Panca Pesi 5-1/9-1 Tutto uno Pieghevol, panca allenamento multifunzionale, materiale rivestimento idrorepellente, 18 direzion, panca piana/inclinata/negativa, panca per sit up, banco curl

In offerta a 132,99 € – invece di 172,84 €

sconto 23% – fino a 25 mar 23

Click qui per approfondire

Ultrasport F-Bike, Bicicletta Trainer, Fitness Bicicletta LCD Computer allenamento, Cyclette pieghevole, Max. Peso 110 kg, misurazione pulsazioni, 8 livelli resistenza, ruota rifinitura, Verde

In offerta a 133,99 € – invece di 174,45 €

sconto 23% – fino a 25 mar 23

Click qui per approfondire

COSORI 5.5L Friggitrice ad Aria WiFi, Friggitrice Senza Olio, Air Fryer con 11 Programmi, Funzione Keep Warm, LED Touch Screen, Tempo Temperatura Regolabili, 1700W, Nero

In offerta a 135,99 € – invece di 159,99 €

sconto 15% – fino a 21 mar 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).