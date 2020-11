Offerte Amazon 17 novembre: TV e monitor LG, Sony, Memorie Samsung, Beta, Ezwiz

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

LG UHD TV 43UN71006LB.APID, Smart TV 43”, LED 4K IPS Display, Versione 2020

In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino al 19 novembre 2020

LG 49UN73906LE.AEUD TV 123 cm (49″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Bianco

In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino al 19 novembre 2020

LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 139,99 € – invece di 179,00 €

sconto 22% – fino al 24 novembre 2020

LG 38GN950 UltraGear Monitor Gaming 38″ QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 600, 3840×1600, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 160Hz, Sphere Lighting, Flicker Safe, Nero

In offerta a 1299,99 € – invece di 1999,00 €

sconto 35% – fino al 30 novembre 2020

LG 24MP88HM Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, 2x HDMI, 1x VGA, Borderless, Argento, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 159,99 € – invece di 219,00 €

sconto 27% – fino al 30 novembre 2020

LG 34WN750 Monitor 34″ QuadHD UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 3440×1440, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 2.0, 1x Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Nero

In offerta a 399,99 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino al 30 novembre 2020

LG 38WN75C Monitor 38″ QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED IPS HDR, 3840×1600, 1 Miliardo di Colori, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Nero

In offerta a 799,99 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino al 30 novembre 2020

LG 34WN650 Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 400, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 269,99 € – invece di 449,00 €

sconto 40% – fino al 30 novembre 2020

Samsung Memorie MB-ME256HA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso

In offerta a 32,99 € – invece di 61,29 €

sconto 46% – fino al 30 novembre 2020

Samsung Memorie MB-ME128HA Evo Select Scheda MicroSD da 128 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso

In offerta a 19,99 € – invece di 33,29 €

sconto 40% – fino al 30 novembre 2020

Samsung Memorie MB-ME512HA Evo Select Scheda MicroSD da 512 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso

In offerta a 69,99 € – invece di 118,39 €

sconto 41% – fino al 30 novembre 2020

Samsung Memorie Bar Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 256 GB, Grigio Titanio (MUF-256BE4)

In offerta a 39,99 € – invece di 71,79 €

sconto 44% – fino al 30 novembre 2020

Samsung Memorie Fit Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 256 GB, Grigio Titanio (MUF-256AB)

In offerta a 39,99 € – invece di 71,79 €

sconto 44% – fino al 30 novembre 2020

Sony KD75XH8096PBAEP, Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Nero, Modello 2020)

In offerta a 1399,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 30% – fino al 19 novembre 2020

LG OLED TV AI ThinQ OLED55CX6LA.APID con Soundbar SL5Y 2.1ch e Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 White Incluse

In offerta a 1499,99 € – invece di 2099,00 €

sconto 29% – fino al 19 novembre 2020

LG OLED TV AI ThinQ OLED65BX6LB, Smart TV 65”, Processore ?7 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync?, Google Assistant e Alexa integrati

In offerta a 1699,99 € – invece di 2499,00 €

sconto 32% – fino al 19 novembre 2020

LG OLED TV AI ThinQ OLED65CX6LA.APID con Soundbar SL5Y 2.1ch e Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 White Incluse

In offerta a 2199,99 € – invece di 2999,00 €

sconto 27% – fino al 19 novembre 2020

Philips Audio HTL3325/10, Altoparlante Bluetooth Soundbar TV (Bluetooth, Dolby Audio, subwoofer senza fili, HDMI ARC, USB), 300 Watt, 1, Argento

In offerta a 167,99 € – invece di 249,00 €

sconto 33% – fino al 30 novembre 2020

Philips Audio Auricolari Bluetooth SHB2515WT/10 Auricolari, Bluetooth, Microfono Integrato, Lunga Durata della Batteria, Cancellazione del Rumore, 3 Tipi di Cuffie, Bianco

In offerta a 64,99 € – invece di 119,99 €

sconto 46% – fino al 30 novembre 2020

Philips Audio SH402BK/00 Cuffie Sportive Wireless On Ear, IPX4, Driver 40 mm, 20 Ore di Gioco, Taglia Unica, Nero

In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino al 30 novembre 2020

EZVIZ C3W 1080p Telecamera Ip Wi-Fi Da Esterno Con Visione Notturna

In offerta a 151,99 € – invece di 259,98 €

sconto 42% – fino al 17 novembre 2020

Aigostar – Lampadine LED E27 15 W, Luce Bianca Calda 3000K, 1200 Lumen, Angolo a Fascio 280° Lampadina a Sfera Pacco da 5.

In offerta a 13,49 € – invece di 23,99 €

sconto 44% – fino al 17 novembre 2020

Beta Tools Beta 2041UC Valigia Utility Case, Asortito, 33 Utensili

In offerta a 108,99 € – invece di 341,60 €

sconto 68% – fino al 18 novembre 2020

Beta 1128BAX – Forbici per Elettricista Beta Professionali a Doppio Effetto, brevettata, con lame in acciaio inossidabile e rivestimento a base di carbonio, Nero/Arancione

In offerta a 14,69 € – invece di 31,72 €

sconto 54% – fino al 18 novembre 2020

Beta 1203/D10N – Giraviti Cromati Punta Nera – 10 Pezzi

In offerta a 22,99 € – invece di 29,64 €

sconto 22% – fino al 18 novembre 2020

Beta 2054E/I-100 ?Valigia con Set di 100 Attrezzi Professionali per la Manutenzione Generale

In offerta a 189,99 € – invece di 291,58 €

sconto 35% – fino al 18 novembre 2020

Beta 666N/5 – Chiave Dinamometrica Scatto Cricchetto Reversibile Destrorsi Precisione Serraggi ± 3%

In offerta a 101,00 € – invece di 131,76 €

sconto 23% – fino al 18 novembre 2020

Beta C24S/7-O Cassettiera per Attrezzi Portatile con 7 Cassetti – Arancione

In offerta a 399,99 € – invece di 539,24 €

sconto 26% – fino al 18 novembre 2020

Beta 1895 6 – Vasca Di Lavaggio Ad Ultrasuoni Da 6 Litri con rubinetto di scarico, doppia funzione di lavaggio ideale per iniettori e valvole EGR, Potenza: 150 Watt, Potenza di riscaldamento: 300 Watt

In offerta a 292,00 € – invece di 409,92 €

sconto 29% – fino al 18 novembre 2020

Beta C56P O – Banco da Lavoro Pieghevole – 1 Pezzo

In offerta a 179,99 € – invece di 242,78 €

sconto 26% – fino al 18 novembre 2020

Beta 1547/C6 – Estrattore per Cuscinetti con false sfere in cassetta metallica, dimensioni cassetta: 420x185x60 mm, dimensioni estrattore: lunghezza 60-160 millimetri, ampiezza 25-135 millimetri

In offerta a 114,99 € – invece di 161,04 €

sconto 29% – fino al 18 novembre 2020

Beta 1760B Multimetro Digitale

In offerta a 70,99 € – invece di 167,14 €

sconto 58% – fino al 18 novembre 2020

Bosch Professional Sistema Trapano Avvitatore GSR 12V-15, Batteria 2×2.0 e Caricabatterie, Set Accessori 39 Pezzi, in Borsa, Edizione Amazon

In offerta a 104,93 € – invece di 153,00 €

sconto 31% – fino al 17 novembre 2020

Bosch Professional Sistema Trapano Avvitatore con Percussione GSB 12V-15, Ø Legno Max 19 mm, Batteria 2×2.0 Ah e Caricabatterie, Set 3x Trapano, in Borsa, Edizione Amazon

In offerta a 125,24 € – invece di 174,00 €

sconto 28% – fino al 17 novembre 2020

Bosch Professional Sistema 12V Trapano Avvitatore GSR 12V-15 FC, Batteria 1×2.0 Ah, Caricatore Rapido, 3x Attacchi Mandrino Portapunta, 40 Pezzi Set di Accessori, in Valigetta, Edizione Amazon

In offerta a 157,19 € – invece di 209,58 €

sconto 25% – fino al 17 novembre 2020

LE Lampada da Comodino Touch Intelligente WiFi, Compatibile con Alexa e Google Home, Luce Notturna 16 Milioni RGB e Bianco Dimmerabile (2000K – 6000K), Lampada da Tavolo Smart Controllo da APP e Voce

In offerta a 33,99 € – invece di 99,00 €

sconto 66% – fino al 17 novembre 2020

Luce Notturna Bambini, OMERIL Luce Notturna con Telecomando e Funzione Timer, Luce Notturna LED con 3 Luminosità Regolabile e 2 Colori Commutabile per Corridoi, Vivai, Cucina, Scale -Caldo Giallo

In offerta a 7,79 € – invece di 15,99 €

sconto 51% – fino al 17 novembre 2020

Rowenta RR7267 Explorer Serie 40 Robot Aspirapolvere Spazzola Animal Care, Panno Lava Pavimenti, Wi-fi, Compatibile con Assistenti Vocali, Alexa, Bianco

In offerta a 199,99 € – invece di 419,99 €

sconto 52% – fino al 17 novembre 2020

