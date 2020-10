Offerte Amazon fino al 18 ottobre e fino al 47%: SanDisk, Apple, WD, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 1 TB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile In offerta a 171,99 € – invece di 259,99 €

sconto 34% fino al 18 ottobre

Click qui per approfondire

Novità Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 299,99 € – invece di 309,00 €

sconto 3% fino al 18 ottobre

Click qui per approfondire

OnePlus 8 Pro Smartphone Onyx Black, 6.78” 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 8 GB RAM + 128GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Dual Sim, 5G In offerta a 732,83 € – invece di 855,00 €

sconto 14% fino al 18 ottobre

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare) Cassa 44 mm in Acciaio Inossidabile Color Oro e Cinturino Sport Grigio Pietra In offerta a 399,99 € – invece di 759,00 €

sconto 47% fino al 18 ottobre

Click qui per approfondire

Sabrent SSD Interno PCIe NVMe M.2 2280 500GB Rocket Q, Unità di Memoria a Stato Solido ad Alte Prestazioni disco a stato solido R/W 2000/1000MB/s (SB-RKTQ-500) In offerta a 67,65 € – invece di 79,99 €

sconto 15% fino al 18 Ottobre

Click qui per approfondire

WD My Passport Ultra Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS6, 2TB, Blu In offerta a 90,90 € – invece di 106,99 €

sconto 15% fino al 17 ottobre

Click qui per approfondire

LG 27GL83A UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD IPS 1ms HDR, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% fino al 18 ottobre

Click qui per approfondire

Novità Apple iPhone 12 (64GB) – bianco In pre-ordine a 939,00 €

Click qui per approfondire

Novità Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Celeste (Ultimo modello, 4ª generazione) In ordine a 669,00 €

Click qui per approfondire

Altoparlante wireless portatile Beats Pill+ – Bluetooth stereo, 12 ore di ascolto, microfono per le chiamate – Nero In offerta a 129,99 € – invece di 145,44 €

sconto 11% fino al 17 ottobre

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).