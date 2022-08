Offerte Amazon 18 agosto fino al 44% su Apple, OnePlus, Xiaomi, Crucial, SanDisk, AVM

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID- Oro In offerta a 999,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB RAM 128GB Smartphone con tripla fotocamera con IA da 64MP e Batteria da 5000 mAh – 2 anni di garanzia – Blue Tide In offerta a 219,99 € – invece di 299,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 10 – Smartphone 4+128GB, Display 6,5” FHD+ 90Hz, MediaTek Helio G88, quad camera AI 50MP, 5000mAh, Carbon Grey (Versione ITA + 2 anni garanzia) In offerta a 153,16 € – invece di 199,90 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 Fino A 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2,5 Pollici, Nero In offerta a 77,90 € – invece di 111,47 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB Portable SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità A Stato Solido Esterno, Nero In offerta a 134,99 € – invece di 145,63 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO Scheda Di memoria Da 128 GB SDXC Fino A 170 Mbs, Nero In offerta a 35,26 € – invece di 56,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Seagate Basic, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile – USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili (STJL2000400) In offerta a 54,20 € – invece di 54,20 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli In offerta a 6,58 € – invece di 9,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Cavo USB C USB C, [2 Pezzi 2+2m] 100W PD 5A QC 4,0 Cavo USB C Nylon di Ricarica Rapida Type-C a USB-C compatibili con MacBook Pro Samsung S21 S20 Note iPad MacBook Pro Huawei Xiaomi Nintendo. In offerta a 13,99 € – invece di 14,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano In offerta a 75,98 € – invece di 89,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Adattatore Universale da Viaggio, LENCENT All in One Caricatore Adattatore di Alimentazione Internazionali con Doppia Porta Caricabatterie USB per USA UK Americane oltre 150 i Paesi nel Mondo In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Hoppac Hub USB,4Porte Sdoppiatore USB Con Interruttori Indipendenti,1Porte USB 3.0,3Porta USB 2.0 Adattatore Porte USB Multiple per PC Con Luce LED,Presa USB Multipla per Veloce Trasferimento Dei Dati In offerta a 6,99 € – invece di 6,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

CREATIVE Live! Cam Sync 1080p V2 Full HD Webcam USB grandangolare con disattivazione automatica dell’audio e riduzione del rumore per videochiamate, doppio microfono integrato, per zoom, Skype In offerta a 25,10 € – invece di 36,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

ESR Cover Ibrida con Anello HaloLock, Compatibile con iPhone 13, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro Resistente ai Graffi, Serie Classic, Trasparente In offerta a 16,49 € – invece di 23,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Hoppac Kit Pulizia Airpods, Multifunzione Penna per La Pulizia,Kit 3 in 1 per Pulizia Airpods,Airpods Pro Accessori Per Pulire Gli Auricolari Bluetooth,Airpods Cleaning Kit,per Una Pulizia Profonda In offerta a 5,99 € – invece di 5,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics AAA Industrial Alkaline Batteries (Pack of 40) In offerta a 11,10 € – invece di 11,10 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Padded Pak’R Zaino, 40 cm, 24 L, Nero (Nero) In offerta a 29,10 € – invece di 52,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).