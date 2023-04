Offerte Amazon 18 aprile fino al 60% su Apple, Philips, Hue, Raviad, Orico, Reolink

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 856,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 890,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1223,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1223,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1606,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1110,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 807,56 € – invece di 959,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo C24-25 Monitor – Display 24′” FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo VGA, Input HDMI + VGA) – Black – Esclusiva Amazon

In offerta a 99,00 € – invece di 159,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

ORICO Cavo USB C, 40Gbps Cavo Ricarica Rapida tipo C Compatibile con Thunderbolt 3/4, Cavo 8K Type-C con 100W PD per MacBook, eGpu, Docking Station e Dispositivi di Tipo C(A, 0.5M)

In offerta a 10,00 € – invece di 24,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy Nero

In offerta a 49,59 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Sennheiser MKE 200 + kit mobile, microfono direzionale da montare sulla videocamera con morsetto per smartphone e mini treppiede Manfrotto PIXI, 509256

In offerta a 99,00 € – invece di 124,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mijia Portable Electric Air Compressor 1S, Xiaomi Portable Air Pump, Compressore elettrico portatile con sensore pressione, Biciclette, Moto, Bici, Palloni, Luci a LED 2000mAh 150PSI, Nero

In offerta a 39,60 € – invece di 59,99 €

sconto 34% con Coupon Speciale = BY36BKRW – fino a scadenza sconosciuta

Autoradio 2 Din Compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e Assistente Vocale,Schermo HD da 7 Pollici con Bluetooth/Backup Camera(Free)/USB/Charge Port/SWC/AV In/Mirror Link/AMFM RDS Car Radio

In offerta a 118,99 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

ATOTO F7 WE 7 Pollici Autoradio 2 DIN, CarPlay senza fili e Android Auto senza fili, schermo tattile Stereo Auto con Bluetooth, Mirror Link, Vista posteriore in diretta, Ricarica rapida, F7G2A7WE

In offerta a 179,99 € – invece di 209,99 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

VANMASS Supporto Cellulare Auto, [Certificati Grado Militare] 2023 Pro Telefono Cellulare Smartphone Portacellulare Ventosa Cruscotto Parabrezza Bocchetta para iPhone 14 13 12 Pro Max Samsung, Nero

In offerta a 18,69 € – invece di 35,99 €

sconto 48% – fino a 29 apr 23

Nokia C02 Smartphone 4G 32GB, 2GB RAM, Camera 5 Mp, Display da 5.45?, Android 12 Go Edition, Batteria da 3000 mAh, Dual Sim, Nero carbone, versione con cavo Micro-USB aggiuntivo

In offerta a 89,90 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino a 30 apr 23

Nokia X30 Smartphone 5G 128GB, 6GB RAM, Dual Camera 50 Mp, Display AMOLED FHD+ da 6.43?, Android 12, Batteria da 4200 mAh, Dual Sim, Blue, Versione con Cavo USB Type-C Aggiuntivo

In offerta a 449,00 € – invece di 549,99 €

sconto 18% – fino a 30 apr 23

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina Smart LED, Attacco E27, Luce Bianca o Colorata, 6.5W, 4 Pezzi

In offerta a 143,99 € – invece di 199,99 €

sconto 28% – fino a 23 apr 23

Philips Lighting Hue Signe White and Color Ambiance Lampada da Tavolo LED Connessa, con Bluetooth, 14 W, Alluminio

In offerta a 114,99 € – invece di 189,99 €

sconto 39% – fino a 23 apr 23

Philips Hue Lampadina Smart LED, White & Color Ambiance, Starter Kit 2 Lampadine Smart Hue Bridge e Telecomando Smart Button inclusi, Dimmerabili, Bluetooth, E27, 9W, 1100lm

In offerta a 114,99 € – invece di 149,90 €

sconto 23% – fino a 23 apr 23

Philips 230B8QJEB/00 Monitor 22.5′ IPS, WUXGA 1920×1200, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Speakers Integrati, Regolabile Ergonomicamente

In offerta a 129,90 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino a 30 apr 23

OneOdio Pro 10 Cuffie Over Ear, Cuffie Cablate con Shareporte Microfono, Jack 3,5 mm e 6,35 mm, Cuffie perRegistrazione, Mixaggio, Monitoraggio in Studio, DJ, Chitarra,Podcast, Cellulare, PC

In offerta a 31,44 € – invece di 39,99 €

sconto 21% – fino a 23 apr 23

OneOdio Pro 10 Cuffie Over Ear, Cuffie Cablate con Shareporte Microfono, Jack 3,5 mm e 6,35 mm, Cuffie perRegistrazione, Mixaggio, Monitoraggio in Studio, DJ, Chitarra,Podcast, Cellulare, PC

In offerta a 31,44 € – invece di 39,99 €

sconto 21% – fino a 23 apr 23

Turtle Beach Atom Progettato per controller per il gioco Dispositivi Android 8.0+ con Bluetooth 4.2 ? rosso/nero

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 1 mag 23

Aogled Lampada da Specchio Bagno 40 cm 10W 820LM 230V Bianco Freddo 6500K, Lampada da Bagno,IP44 Classe II,Morsetto su Specchio/Armadio/Illuminazione a Parete 400mm

In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino a 1 mag 23

Aogled Lampada da Specchio Bagno 40 cm 10W 820LM 230V Bianco Neutro 4000K, Lampada da Bagno,IP44 Classe II in Acciaio Inossidabile,Morsetto su Specchio/Armadio/Illuminazione a Parete 400mm

In offerta a 22,60 € – invece di 29,99 €

sconto 25% – fino a 1 mag 23

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza

In offerta a 104,00 € – invece di 109,00 €

sconto 5% – fino a 1 mag 23

Montalatte Elettrico, 300ml Cappuccinatore Elettrico Con 2 Agitatori Aggiuntivi, Controllo della Temperatura Strix Silenzioso, Schiuma Latte Calda/Fredda Montalatte per Latte, Bianco

In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus

In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB C a USB 3.0 A, Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S21/S20/S10/ S9/S8, Huawei P40/ P30/ P20, Oneplus, Google Pixel- 1M/3,3ft, Grigio

In offerta a 5,74 € – invece di 9,99 €

sconto 43% – fino a 23 apr 23

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M

In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony

In offerta a 6,79 € – invece di 10,99 €

sconto 38% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB Type-C [2Pezzi, 2m], Cavo USB C Nylon Intrecciato Rapida Ricarica USB C per Samsung Galaxy S21/S10/ S9/A30/A40/A50/A70/A20e, Huawei P30/P20/P10, OnePlus 6T/9, Google Pixel 5, Realme

In offerta a 6,78 € – invece di 10,99 €

sconto 38% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.8M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2M], 3.1A Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Cavo Tipo C Nylon Intrecciato Cavo Caricatore per Samsung Galaxy S21/S22/A30/A40/A50/A70/A20e, Huawei, MI 12 11, Google Pixel

In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 0.5M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8 Plus

In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino a 23 apr 23

Reolink 4MP Telecamera Wi-Fi Esterno/Interno, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi 2,4 GHz/5 GHz, Rilevamento del Movimento &Avvisi, Visione Notturna, Impermeabile IP66, Slot per Scheda SD, RLC-410W

In offerta a 59,49 € – invece di 89,99 €

sconto 34% – fino a 23 apr 23

Reolink 4K 8MP Telecamera Esterno Dome con Rilevamento di Persone/Veicoli/Pet, Videosorveglianza con Time-Lapse, Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-820A

In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Reolink 2 Pezzi 5MP Telecamera Poe Esterno Dome con Rilevamento di Persona/Veicolo, Audio e Slot per Scheda Micro SD, Telecamera IP Esterno Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, RLC-520A

In offerta a 101,99 € – invece di 119,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Reolink 4MP 360° PTZ Telecamera WiFi Esterno Batteria Senza Fili, Videocamera Sorveglianza Esterno Argus PT + Pannello Solare, Rilevamento Persone/Veicoli, Audio a 2 Vie, Alexa/Google Assistant/Cloud

In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

Reolink 4K PTZ Telecamera Wi-Fi Esterno a Doppio Obiettivo, 355°/90° Pan & Tilt, Zoom Ibrido 6X, Rilevamento Persone/Veicoli/Pet, Auto-tracking, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, TrackMix WiFi

In offerta a 199,99 € – invece di 239,99 €

sconto 17% – fino a 23 apr 23

Reolink 4G Telecamera SIM Esterno con Pannello Solare + 32G SD Card, 4MP 360° PTZ Videocamera Sorveglianza Senza Fili, Rilevamento Smart, Audio Bidirezionale, Cloud, Compatibile con Alexa, Go PT Plus

In offerta a 254,99 € – invece di 389,99 €

sconto 35% – fino a 23 apr 23

Reolink 5MP PoE Kit Videosorveglianza Esterno, 8CH 4K NVR con 2TB HDD + 4x 5MP Telecamera PoE, Rilevamento Persona/Veicolo, Visione Notturna IR, Impermeabile IP66, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-5MP

In offerta a 467,49 € – invece di 549,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Rilevamento Intelligente di Persona e Veicolo, 8CH 2TB NVR e 4x 8MP Telecamera PoE Esterno Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7

In offerta a 586,49 € – invece di 689,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).