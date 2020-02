Offerte Amazon 18 febbraio fino al 44%: UE, Arlo, Belkin, Logitech, Aukey, Trust

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, Magic Button, Batteria 15 h, Raggio 45 m, Portabile con Power Up, Lagoon Blue In offerta a 99,99 € – sconto

RETRO FRIDGE 50 NERO OPACO (Nero) In offerta a 229,95 € – sconto 16%

Altoparlante portatile Bluetooth, moosen Piccolo Cassa Impermeabile Wireless IPX5 con Audio HD e Bassi Profondi, Microfono, Radio e TWS, Mini Senza Fili Speaker per casa, viaggi, spiaggia In offerta a € 17,59 – sconto 20%

Arlo Pro 2 VMS4230P Telecamera di Sicurezza Wifi, Opzione Alimentazione Cablata e Piani di Registraz + Arlo VMA1000-10000S Supporto Regolabile per Telecamera Arlo HD, Interno ed Esterno, Bianco In offerta a € 379,99 – sconto

ASTRO Gaming A10 Cuffia con Microfono e Cavo Compatibile con PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nero/Rosso In offerta a € 51,99 – sconto 20%

ASTRO Gaming A10 Cuffia con Microfono e Cavo, Compatibile con PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, Nero/Blu In offerta a € 51,99 – sconto 20%

Belkin Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m, Bianco In offerta a € 17,99 – sconto 28%

Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Bluetooth Bokman O2 TWS Leggeri Hi-Fi Cuffie Cancellazione Rumore, Auricolari Sport IPX5, Earbuds con Mic per IOS e Android con Scatola Ricarica Portatile(Nero) In offerta a € 45,59 – sconto 20%

Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Bluetooth Bokman T1 TWS Leggeri Hi-Fi Cuffie Cancellazione Rumore, Auricolari Sport, Earbuds con Mic per IOS e Android con Scatola Ricarica Portatile(Bianca) – In offerta a € 22,39 – sconto 20%

Logitech G403 HERO 16K, mouse gaming, LIGHTSYNC RGB, leggero 87 g + 10 g opzionale, cavo intrecciato, 16.000 DPI, impugnature laterali in gomma, Imballaggio per l’Europa occidentale In offerta a € 49,99 – sconto 29%

Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica, Tasti Retroilluminati, Switch Meccanici Romer-G In offerta a € 59,99 – sconto 42%

Trust Gaming Gxt 258 Fyru Microfono Streaming USB 4-In-1 per PC e Ps4, Nero In offerta a € 97,99 – sconto

Trust Gaming GXT 322B Carus Cuffie da Gioco, con Microfono Flessibile, Controllo del Volume ed Esclusione Audio del Microfono su Esterno del Padiglione, Blu In offerta a € 31,99 – sconto

Trust GXT 705B Ryon Sedia Gaming Ergonomica, Progettata per Offrire Ore di Confortevoli Sessioni di Gioco, Blu In offerta a € 111,99 – sconto 44%

11 in 1 Phone Kit Obiettivo Fotocamera , Universale 20x Teleobiettivo Zoom, Grandangolare,Macro,Fisheye,2x Teleobiettivo/Caleidoscopio/CPL/Stellare/Maschera Occhi/Treppiede/Remoto, For Smartphone In offerta a € 26,98 – sconto 10%

Acer Predator X34P Monitor Gaming G-Sync Curvo da 34″, Display IPS WQHD (3440×1440), 120 Hz, Luminosità 300 cd/m², 4 ms, HDMI, DP, Audio Out, USB 3.0, Speaker Integrati, Regolazione in Altezza, Nero In offerta a € 899,00 – sconto 17%

AKASO Action Cam Native 4K 20MP WiFi,Touch Screen,EIS Sommergibile 30m, Angolo Variabile Telecomando con Batterie 1100mAh x2(V50 PRO) In offerta a € 107,99 – sconto 10%

AKASO Dash Cam, telecamera per auto 1080P FHD con Schermo LCD grandangolare, rilevamento del movimento del sensore G incorporato, monitor di parcheggio, WDR, registrazione in loop – C200 In offerta a € 35,99 – sconto 10%

Altoparlante Bluetooth Senza Fili Muzili Doppia Stereo Cassa Portatile Speaker Tempo di Riproduzione di 10 Ore, Scheda TF Supporto Ingresso Aux-In Compatibilità per iPhone Android e Tablet PC (Nero) – In offerta a € 11,32 – sconto 19%

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, altoparlante da 8W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di riproduzione, proiettore da esterno In offerta a € 419,99 – sconto 16%

Anker Powerbank PowerCore 26800 – Batteria Esterna con 3 Porte USB e 2 Porte di Entrata Micro USB per RIcaricarsi più Velocemente – Power Bank Portatile per Smartphone Android, iPhone e Tanto Altro In offerta a € 35,71 – sconto 24%

Anker Powerbank PowerCore Slim 10000 PD, Powerbank USB C con Power Delivery 18 W, Caricatore Portatile 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad Pro 2018, ecc In offerta a € 20,49 – sconto 32%

Antenna TV Interna, Ninkbox Antenna TV per Digitale Terrestre, Antenna HDTV Supporta Smart TV 1080P HD 4K VHF/UHF/FM, con Amplificatore fino a 120 Miglia e 3,7 Metri di Cavo Coassiale In offerta a € 13,99 – sconto

Antika Masterizzatore DVD Externo Unità CD Esterna USB 3.0 DVD/CD+/- RW Dispositivo Lettore di Schede Portatile External Disc Compatibile con Mac/OS/XP/Vista/Linux/Win7/Win8.. In offerta a € 17,09 – sconto 10%

AUKEY Altoparlante Bluetooth 4.2 con 20W Driver, 12 Ore di Utilizzo e Superficia in Tessuto per iPhone, iPad, Echo DOT, Samsung, Android Cellulari e Altri Dispositivi In offerta a € 39,99 – sconto 23%

AUKEY Cassa Bluetooth Waterproof IPX7 con 30 ore Playtime, Portatile e Protetto da Spruzzi di Acqua, Bassi Migliorati altoparlante bluetooth per iPhone, iPad, Samsung e altri Dispositivi In offerta a € 32,39 – sconto 17%

AUKEY Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Wireless in Ear Hi-Fi Stereo IPX5 Impermeabili, Touch Control, Microfono Incorporato per iPhone, Samsung, Huawei, e Xiaomi In offerta a € 35,99 – sconto 25%

AUKEY Power Bank USB C da 20000mAh, Caricatore Portatile con 18W Power Delivery, Quick Charge 3.0, Batteria Compatibile con Phones Nintendo Switch, Tablet e Molti Altri dispositivi In offerta a € 29,69 – sconto 10%

AUKEY Powerbank 20000mah, Caricabatterie Portatile 2 Ingressi, Caricatore Portatile per iPhone 11Pro/ XS Max/XR/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung, Tablet ECC. (Grigio Scuro) In offerta a € 17,09 – sconto 10%

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5, Adattatore Audio Wireless abilitato NFC con Chiamate in Vivavoce per la Casa e il Sistema Audio dell’auto In offerta a € 17,09 – sconto 37%

AUKEY USB C Caricatore da Muro 36W Power Delivery, Caricatore USB C con Dynamic Detect & GaN Tech,Caricatore USB da Muro per iPhone 11/11 PRO/ 11Ppro Max, Xiaomi 9, Redmi ECC In offerta a € 24,29 – sconto 19%

Belkin Boost Up Supporto di Ricarica Wireless da 10 W, per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8, 8+, Samsung Galaxy S10, S10+, S10e Note9 e Altri, con Presa di Ricarica Rapida, Bianco In offerta a € 37,99 – sconto 16%

Belkin Boost Up Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W, per iPhone Xs/Xs Max; ihone Xr; iPhone X; iPhone 8/8 Plus; Samsung Galaxy S9/S9+; Samsung Galaxy Note 9, con Presa di Ricarica Rapida, Nero In offerta a € 32,99 – sconto 18%

Belkin BSV604VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a € 25,69 – sconto 27%

Belkin Cavo HDMI ad Alta Velocità Ultra HD (2018), 4K da 2 metri, Supporto 4K/120 Hz e 8K/60 Hz e Dolby Vision/HDR 10, 48 Gbps In offerta a € 49,99 – sconto 29%

Belkin F2CD084BT0.8MBK Cavo Thunderbolt 3 da 100 W, da USB-C a USB-C, 0.8 m, Nero In offerta a € 27,99 – sconto 20%

Belkin Hub Multimediale USB-C con Cavo USB-C Attaccato (Dock USB-C per Laptop Mac OS e Windows Dotati di USB-C, 1 Porta HDMI, 1 Porta Gigabit Ethernet) In offerta a € 79,99 – sconto 30%

