Offerte Amazon 18 febbraio fino al 48% su Apple, Logitech, Tecnoware, Oppo, Proscenic, Tractive

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 854,30 € – invece di 939,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 849,00 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 939,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 939,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (512GB) – Azzurro In offerta a 1005,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria potente da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 6+128 GB,Aurora Green In offerta a 279,99 € – invece di 329,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluethoot per iPhone, iPad, Apple TV, layout QWERTY Italiano, Rosa In offerta a 39,99 € – invece di 71,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluethoot per iPhone, iPad, Apple TV, layout QWERTY Italiano, Blu In offerta a 44,99 € – invece di 71,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MK220 Combo Tastiera e Mouse Wireless Compatti per Windows, 2,4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, Durata Batteria di 24 Mesi, Compatibile con PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY – Nero In offerta a 17,98 € – invece di 30,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluethoot per iPhone, iPad, Apple TV, layout QWERTY Italiano, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 71,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 46,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K480 Tastiera Wireless Multidispositivo per Windows, macOS, iPadOS, Android o Chrome OS, Bluetooth, Compatta, PC, Mac, Laptop, Smartphone, Tablet, Layout Italiano QWERTY – Nero In offerta a 30,99 € – invece di 51,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero In offerta a 64,99 € – invece di 103,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6”, progettato per l’organizzazione della tua famiglia In offerta a 249,99 € – invece di 249,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Lighting Telecomando Dimmer Switch per Controllo Illuminazione Intelligente, Bianco, Versione 2021 In offerta a 15,99 € – invece di 15,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,98 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

nonda Adattatore da USB C a USB 3.0 (2 Pezzi),Adattatore OTG da Thunderbolt 3 a USB Femmina per MacBook Pro 2021, MacBook Air 2020, iPad Pro 2021, Altri dispositivi con USB Tipo C (Spazio Grigio) In offerta a 8,98 € – invece di 11,49 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HERCULES DJControl Inpulse 200 – Controller per DJ con USB, ideale per i meno esperti per imparare il mix – 2 tracce con 8 pad e scheda audio – Software e tutorial inclusi In offerta a 89,80 € – invece di 94,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Edifier M1360 Sistema di Altoparlanti, Nero In offerta a 39,80 € – invece di 53,68 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BLACK+DECKER BXPW1400E Idropulitrice ad Alta Pressione (1400 W, 110 bar, 390 l/h), Base In offerta a 73,00 € – invece di 84,90 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Metro Laser da 50m, Misuratore Distanza Laser in M/In/Ft, Memorizza 99 Set di Dati, Display LCD Retroilluminato, Misura Pitagora, IP54, Spegnimento Automatico, Auto-Calibrazione e Muto In offerta a 21,24 € – invece di 26,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

MEZORRISON – Mascherine FFP2 NR – 50 Mascherine FFP2 certificate CE – MZC-KZ – EN 149:2001 + A1:2009 – CE 0370 – Confezionate in 10 comode buste da 5 mascherine In offerta a 17,94 € – invece di 21,95 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eurekaled 20 Mascherine FFP2 taglia piccola S fantasia – Certificate CE 5 Strati – alta efficienza di filtraggio BFE≥95% CE 2834 In offerta a 15,00 € – invece di 15,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Lighting WHT20W TUNABLE White Ceiling Light Philips Lighting Wawel Lampada da Soffitto, Intensità Regolabile, LED, 2000 lm Integrata, 20 W, Bianco In offerta a 36,80 € – invece di 59,90 €

sconto 39% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 13 12 Pro Max Mini 11 Pro Max 11 Pro 11 SE 2020 XR XS X 8 8 Plus 7 6s 6 In offerta a 7,21 € – invece di 13,99 €

sconto 48% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Tecnoware Alimentatore ATX 650 W per PC – Ventola Silenziosa da 12 cm – Connettori 3 x SATA, 1 x 24 Poli, 1 x 12V 4 + 4 Poli, 3 x Molex, 1 x Floppy In offerta a 24,99 € – invece di 32,99 €

sconto 24% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Tecnoware Alimentatore Modulare 850W per PC Gaming – Certificazione 80 Plus Gold di Elevata Efficienza (>90%), con Ventola Ultra Silent In offerta a 78,99 € – invece di 94,99 €

sconto 17% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 1500, Gruppo di Continuità, Uscite Schuko, Autonom. fino a 20min/PC o 80min/Modem, Stabilizzazione AVR e USB con Software TecnoManager per Gestione UPS, Potenza 1500 VA In offerta a 89,90 € – invece di 109,90 €

sconto 18% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 750, Gruppo di Continuità, 2 Uscite Schuko, Autonomia fino a 10min/PC o 40 min/Modem, Stabilizzazione AVR, Potenza 750 VA In offerta a 42,20 € – invece di 49,99 €

sconto 16% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 900, Gruppo di Continuità, 2 Uscite Schuko, Autonomia fino a 13min/PC o 50min/Modem, Stabilizzazione AVR, Potenza 900 VA In offerta a 49,90 € – invece di 67,90 €

sconto 27% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS DC 9VDC/12VDC – Mini Gruppo di Continuità per WIFI, Modem/Router, VOIP, Telecamere – Funzione POE – Potenza 18W, Autonomia fino a 240 Minuti In offerta a 39,99 € – invece di 49,90 €

sconto 20% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Proscenic A9 Purificatore d’Aria,Depuratore Air Smart con APP,CADR Fino a 460m³/h,90m²,Filtrazione a 4 Strati, Rimozione Odore Particolare,Polline, Fumo,Polveri per Casa/Ufficio/Spazio Privato In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza In offerta a 109,00 € – invece di 130,00 €

sconto 16% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Tractive GPS CAT 4 (2022), Collare GPS per Gatti, Segui ogni Passo in Tempo Reale, Raggio Illimitato, Monitoraggio dell’Attività (con Aggancio al Collare, Blu Notte) In offerta a 37,49 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Tractive GPS Cat Tracker, Seguilo ovunque, Localizzazione 24/7 e Cronologia di 365 giorni In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Tractive GPS DOG 4 Localizzatore per Cane, Sai Sempre dove si Trova il tuo Cane, Tienilo in Forma con il Monitoraggio dell’Attività, Raggio Illimitato, (Blu notte) In offerta a 37,49 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Zendure A5 Power Bank 16750mAh, 2 Porte USB Caricabatteria Portatile (5V/2.1A Max), Batteria Esterna per iPad, iPhone, Samsung, Huawei, Smartphone, Android, Tablet – Nero In offerta a 57,20 € – invece di 69,95 €

sconto 18% – fino a 16 feb 22

Click qui per approfondire

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute – Verde In offerta a 23,92 € – invece di 44,99 €

sconto 47% – fino a 1 mar 22

Click qui per approfondire

Foppapedretti Seggiolino Auto Flash Gruppo 1,2,3 (9-36 Kg) per bambini da 9 Mesi a 12 Anni circa, Silver, Collezione 2021 In offerta a 139,18 € – invece di 169,00 €

sconto 18% – fino a 3 mar 22

Click qui per approfondire

Foppapedretti Seggiolino Auto Tourist Gruppo 1,2,3 (9-36 Kg) per bambini da 9 Mesi a 12 Anni circa, Red, Collezione 2021 In offerta a 132,99 € – invece di 179,00 €

sconto 26% – fino a 3 mar 22

Click qui per approfondire

Mario Kart Live: Home Circuit – Set Luigi – Nintendo Switch In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 24 feb 22

Click qui per approfondire

Mario Kart Live: Home Circuit – Set Mario – Nintendo Switch In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 24 feb 22

Click qui per approfondire

Remington Asciugacapelli con Ioni, 3 Temperature, 2 Velocità, 2200 W, Griglia Removibile per Pulizia, Colpo d’Aria Fredda, D3190 In offerta a 30,49 € – invece di 41,99 €

sconto 27% – fino a 21 feb 22

Click qui per approfondire

Strong SRT 8119 Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 HDMI con Display In offerta a 27,80 € – invece di 34,90 €

sconto 20% – fino a 21 feb 22

Click qui per approfondire

Strong SRT 8216 – Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 USB con Display In offerta a 27,80 € – invece di 34,90 €

sconto 20% – fino a 21 feb 22

Click qui per approfondire

Strong POWERLWF500EU Powerline Wifi, AV 500 Mbps, 1 Porta Ethernet / LAN, Plug and Play, 1 Adattatore, Basso Consumo. Colore: Bianco In offerta a 28,00 € – invece di 35,90 €

sconto 22% – fino a 21 feb 22

Click qui per approfondire

STANLEY 166013XSTN Arrotolatore 20 Metri In offerta a 49,70 € – invece di 69,90 €

sconto 29% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra In offerta a 439,00 € – invece di 499,00 €

sconto 12% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

OnePlus Nord 2 5G Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze) In offerta a 439,00 € – invece di 499,00 €

sconto 12% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43?? FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black In offerta a 409,90 € – invece di 499,99 €

sconto 18% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43?? FHD+ AMOLED 90Hz, Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh, con cavo dati Tipo-C, [Versione Italiana], Artic Blue In offerta a 409,90 € – invece di 499,99 €

sconto 18% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55?? FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib. + ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Lunar Grey In offerta a 679,99 € – invece di 799,99 €

sconto 15% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55?? FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib.+ ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Arctic Blue In offerta a 679,99 € – invece di 799,99 €

sconto 15% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).