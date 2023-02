Offerte Amazon 18 febbraio fino al 61% su Apple, Belkin, Samsung, Asus, DJI, Netatmo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 mini (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 749,99 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 899,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1069 € – invece di 1179,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1229,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Verde In offerta a 1035,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1649,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1399,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2302,74 € – invece di 2499,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 949,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512GB) – Argento (6ª generazione) In offerta a 1615,39 € – invece di 1849,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 499,00 € – invece di 789,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,43 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Asus Proart Display Pa278Qv Professional Monitor, 27″ Ips, Wqhd 2560 X 1440, Nero Grigio In offerta a 319,99 € – invece di 449,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 109,00 € – invece di 239,99 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Hub USB C 6 in 1, docking station posteriore iMac 24″,lettore di schede SD e microSD, Gigabit Ethernet, 2 porte USB A e porta USB C per trasferimenti dati veloci e periferiche,INC011btWH In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Dji Pocket 2 Combo Esclusiva, Videocamera Tascabile Per Vlogging, Gimbal Motorizzato A 3 Assi, Video 4K, Foto Da 64 Mp, Bianco In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Pack Termostato Intelligente + Valvola Intelligente In offerta a 203,59 € – invece di 269,89 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Sensori Intelligenti per Porte e Finestre Netatmo, wireless, monopezzo, confezione da 3, rilevamento di vibrazione, DTG-IT In offerta a 75,99 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Videocamere WIFI Esterne, Luce Integrata, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, Confezione a 2, NBU-2-NOC-AMZ, Nero In offerta a 399,99 € – invece di 505,86 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Videocamera Esterna di Sorveglianza Intelligente Sirena da 105dB, Wi-Fi, illuminazione integrata, rilevamento dei movimenti, visione notturna, senza abbonamento, bianca, NOC-S-W-IT In offerta a 254,99 € – invece di 319,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

tado° Testa Termostatica Intelligente – Accessorio Aggiuntivo Controllo Temperatura – Valvola Termostatica Wifi – Gestione Smart del Riscaldamento via App – Compatibile Alexa, Google Assistant & Siri In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

tado° Kit di Base Termostato Intelligente e 3 Termostati In offerta a 319,98 € – invece di 459,98 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

tado° Testa Termostatica Intelligente, Set da 3 – Accessorio Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza – Gestione Intelligente del Riscaldamento – Valvola Termostatica Wifi – Termovalvole Wireless In offerta a 189,99 € – invece di 239,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo T100 Smart Motion Sensor, Sensore di Movimento Intelligente, Rilevamento ad Ampio Raggio(120°,7m), Luce Attivata dal Movimento, Avvisi Istantanei, Risparmio Energetico, Hub Obbligatorio In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

SwitchBot Igrometro Digitale Ambiente Interno – Termometro Igrometro Esterno Bluetooth per Casa, Controllo APP, Allarme Intelligente e Memorizzazione dei Dati, Facile da Usare con 3 In Schermo LCD In offerta a 18,69 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo da SATA a USB, adattatore per driver rigido da USB 3.0 a SATA III compatibile per HDD e SSD da 2,5″ In offerta a 8,91 € – invece di 10,99 €

sconto 19% – fino a 19 feb 23

RAVIAD Cavo USB Tipo C [2Pezzi, 2m] Nylon Cavo USB C di Ricarica Rapida e Trasferimento Dati per Samsung Galaxy S9/ S8/ Note9/ 8, Huawei P20/Mate20,MacBook, OnePlus 6T In offerta a 6,79 € – invece di 10,99 €

sconto 38% – fino a 19 feb 23

Cavo iPhone, [2Pack 2M] Caricabatterie iPhone Certificato MFi Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 11/11 PRO/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 – Nero In offerta a 6,79 € – invece di 8,99 €

sconto 24% – fino a 19 feb 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a 19 feb 23

ANNKE CCTV DVR 8 Canali con Hard Disk da 1 TB, 5MP Lite DVR Video Sorveglianza per Analogico/CVBS/AHD/TVI/CVI/IP, Rilevamento Movimento, Avviso e-mail con Immagini, Visualizzazione Remota In offerta a 124,29 € – invece di 169,99 €

sconto 27% – fino a 19 feb 23

OneOdio A70 Cuffie Bluetooth Over Ear, Cuffie Cablate e Wireless Stereo con Microfono, 72 Ore di Riproduzione, CVC 8.0, Jack 3,5 mm e 6,35 mm, Pieghevole, Cuffie per DJ, Chitarra, Cellulare, PC, Nero In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black In offerta a 33,99 € – invece di 69,90 €

sconto 51% – fino a 22 feb 23

OPPO Enco Air2 Pro- Cuffie senza fili, Bluetooth 5.2, cancellazione del rumore, ricarica rapida, batteria ad alta capacità, bianco In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 22 feb 23

OPPO Watch Free, Display AMOLED da 1.64??, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, Nero [Versione italiana] In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 22 feb 23

OPPO Watch Free, Display AMOLED da 1.64??, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, [Versione italiana], Colore Gold In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 22 feb 23

OPPO Enco Free 2 W52 Auricolari True Wireless Bianchi, Bluetooth 5.2, Cancellazione del rumore, Padiglione In-Ear, Dynaudio Quality Sound, [Versione Italiana], Colore Bianchi In offerta a 67,99 € – invece di 129,90 €

sconto 48% – fino a 22 feb 23

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Bianchi [Versione Italiana] In offerta a 89,99 € – invece di 179,99 €

sconto 50% – fino a 22 feb 23

OPPO Enco X2 Auricolari True Wireless, Qualità by Dynaudio, Bluetooth 5.2, Ricarica Wireless, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, 40h di Autonomia, Android e iOS, [Versione Italiana], Bianchi In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 22 feb 23

OPPO A16, Tripla Fotocamera I.A. 13+2+2MP, Display 6.52? 60HZ, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida 10W, RAM 3GB + ROM 32GB Espandibile, cavo dati OPPO Tipo-C, Versione Italiana, Pearl Blue In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a 22 feb 23

OPPO A16, Tripla Fotocamera I.A. 13+2+2MP, Display 6.52? 60HZ, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida 10W, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, cavo dati OPPO Tipo-C, Versione Italiana, Crystal Black In offerta a 139,00 € – invece di 179,99 €

sconto 23% – fino a 22 feb 23

OPPO A16s Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52? 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 64GB espandibile, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana], Blu (Pearl Blue) In offerta a 149,00 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 22 feb 23

OPPO A54s Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52? 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Pearl Blue In offerta a 174,99 € – invece di 229,99 €

sconto 24% – fino a 22 feb 23

OPPO A96 Smartphone, NFC, Fotocamera principale da 50 Mp+AI e frontale da 16Mp, Display 6.59? 90HZ, 5000mAh, RAM 8GB+128GB espand. (1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Sunset Blue In offerta a 229,99 € – invece di 299,99 €

sconto 23% – fino a 22 feb 23

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43?? FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black In offerta a 339,99 € – invece di 499,99 €

sconto 32% – fino a 22 feb 23

OPPO Find X5 Lite Smartphone AI Tripla fotocamera 64+8+2MP Display 6.43? Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+ 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Startrails Blue In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a 22 feb 23

OPPO RENO8 Pro Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7? 120HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, [Extra Garanzia 24+6Mesi], Colore Glazed Green In offerta a 699,99 € – invece di 799,99 €

sconto 13% – fino a 22 feb 23

OPPO Find X5 Pro Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Refresh rate 120HZ WQHD+ 5000mAh, RAM 12GB + ROM 256GB, Android 12, Nero (Glaze Black), Display 6.7″ [Versione Italiana] In offerta a 1049,90 € – invece di 1299,99 €

sconto 19% – fino a 22 feb 23

BONTEC Supporto Doppio Monitor per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Ergonomica Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 39,99 € – invece di 52,99 €

sconto 25% – fino a 19 feb 23

BONTEC Supporto TV Parete per TV da Plasma Curvi LED LCD 23-70 inch, Inclinazione e Girevole Staffa per TV con Doppio Braccio Peso fino a 45kg , Max VESA 400x400mm In offerta a 36,53 € – invece di 50,99 €

sconto 28% – fino a 19 feb 23

BONTEC Universale Supporto TV da Tavolo per Schermi da 17 a 43 pollici, Piedistallo per TV Regolabile in Altezza e Girevole con Base in Vetro Temperato, VESA Max 200×200 mm, Fino a 45 kg In offerta a 28,02 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 19 feb 23

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W420 x D235 x H104mm In offerta a 22,09 € – invece di 33,99 €

sconto 35% – fino a 19 feb 23

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm In offerta a 66,29 € – invece di 83,99 €

sconto 21% – fino a 19 feb 23

BONTEC Supporto Monitor Braccio con Vassoio per Laptop per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione Rotazione Supporto Ergonomico da Tavolo con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 56,09 € – invece di 70,99 €

sconto 21% – fino a 19 feb 23

BONTEC Staffa TV per Televisori da 13-43 pollici a LED/ LCD/ OLED, Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile per Schermi, Staffa per Montaggio su Parete Fino a 35 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino a 19 feb 23

Moulinex A40106, Petit Ménager, Schiaccia Verdure N° 1 in Acciaio Inox In offerta a 19,90 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino a 28 feb 23

Moulinex Ce7548 Turbo Cuisine Multicooker Veloce, 5 L, Pentola A Pressione Elettrica, Tecnologia Spherical Bowl, 10 Programmi Cottura Automatici, Ricettario, 1090W, Nero, ?36.7 x 35.7 x 35.4 cm; 7 Kg In offerta a 119,99 € – invece di 289,99 €

sconto 59% – fino a 28 feb 23

Moulinex Ez801810 Easy Fry & Grill Xxl Inox Digitale Friggitrice Ad Aria Calda E Griglia, 6,5Litri, 1830W, Capacità Xxl Fino A 8 Persone, Nero, ?30 x 30 x 30 cm; 5.51 Kg In offerta a 159,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a 28 feb 23

Moulinex QA810D Masterchef Grande Impastatrice Planetaria, 1500 W, 6.7 Litri, 80 Decibel, Robot da Cucina in Acciaio Inox a 8 Velocità, Impastatrice per Pizza, Macchina per il Pane e per Dolci, Grigio In offerta a 309,99 € – invece di 799,99 €

sconto 61% – fino a 28 feb 23

Moulinex HF80CBK Companion XL Robot da Cucina Multifunzione, 1500 W, 3L, da 30 a 150 °C, 12 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 6 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l?App In offerta a 549,99 € – invece di 980,00 €

sconto 44% – fino a 28 feb 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).