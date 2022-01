Offerte Amazon 18 gennaio fino all’84% su Apple, LG, Meross, Lifeproof, Otterbox, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Su Amazon 4 euro di sconto per chi acquista un buono regalo da 50 euro (scade il 31 marzo)

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2499,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 779,00 € – invece di 839,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 449,99 € – invece di 469,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 2 TB CT2000BX500SSD1(Z) fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 164,34 € – invece di 220,51 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 128 GB, fino a 130 MB/s In offerta a 16,97 € – invece di 20,20 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

TCL 55BP615, Smart Android Tv 55 Pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO,HDR 10, Dolby Audio) [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 449,99 € – invece di 599,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

TCL 50BP615, Smart Android Tv 50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO,HDR 10, Dolby Audio) [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 399,99 € – invece di 549,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato Stream Deck Individuale Controllo Creazione di Contenuti in Diretta con 15 Tasti LCD Personalizzabili, per Windows 10 e macOS 10.13 o Successivi In offerta a 119,99 € – invece di 149,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Govee Striscia LED RGB 10M, Impermeabile Cambiamento di Colore Kit Completo con 44 Tasti Telecomando IR & Alimentatore Led Strip Illuminazione per Giardino, Bar, Festa [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 18,19 € – invece di 25,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = GOVEE6106B – fino a scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link TL-WR940N Router Ethernet Wi-Fi N450 Mbps a 2.4 GHz, 5 10/100M Porti, Wireless On/Off, WPS In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1499,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 40% – fino a 31 gen 22

LG OLED77B16LA Smart TV 4K 77″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 2699,00 € – invece di 3999,00 €

sconto 33% – fino a 31 gen 22

Nebula di Anker, proiettore portatile Mars II Pro da 500 lumen ANSI, nero, immagine a 720p, videoproiettore, proiettore TV con immagine da 30 a 150 pollici, proiettore film, intrattenimento domestico In offerta a 479,99 € – invece di 599,99 €

sconto 20% – fino a 23 gen 22

PopSockets: PopWallet + per MagSafe – Porta Carte con Top Intercambiabile Integrato per Smartphone e Custodie In offerta a 33,70 € – invece di 39,99 €

sconto 16% – fino a 17 gen 22

meross Ciabatta alexa Intelligente Multipresa Wifi-Smart Multipresa 4 Schuko 4 Porte USB, Ciabatta smart Funzione Timer Protezione da Sovraccarico,Compatibile con Alexa, Google, SmartThings e IFTTT In offerta a 39,09 € – invece di 59,99 €

sconto 35% – fino a 23 gen 22

meross Interruttore Intelligente Smart Switch Wi-Fi Telecomando Wireless Universale, Funzione Timer, Controllo Remoto e Vocale, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, SmartThings In offerta a 16,99 € – invece di 23,99 €

sconto 29% – fino a 23 gen 22

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 29,74 € – invece di 39,99 €

sconto 26% – fino a 23 gen 22

Striscia LED RGBWW Intelligente meross 5M, Smart Strip Compatibile con HomeKit, Alexa e Google, Luce Nastro Luminoso WiFi con Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Festa, Bar, Scrivania Gaming, Natale In offerta a 33,99 € – invece di 44,39 €

sconto 23% – fino a 23 gen 22

Sunnybag EXPLORER+ Zaino con Pannello Solare Integrato da 6 Watt | Impermeabile e Resistente | con porta USB per ricaricare cellulari, fotocamere, tablet, powerbank e altri dispositivi USB In offerta a 67,14 € – invece di 79,00 €

sconto 15% – fino a 23 gen 22

Razer Opus X : Cuffie wireless a bassa latenza con tecnologia ANC – Quartz In offerta a 68,40 € – invece di 109,99 €

sconto 38% – fino a 30 gen 22

Samson SAQ2U Microfono dinamico plamare USB/XLR, Grigio In offerta a 61,30 € – invece di 79,00 €

sconto 22% – fino a 30 gen 22

LifeProof per AirPods PRO, Custodia di Protezione in plastica Riciclata da oceani, Nero In offerta a 14,90 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 9 feb 22

LifeProof per Apple iPhone 11 Pro, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Grigio In offerta a 4,90 € – invece di 29,99 €

sconto 84% – fino a 9 feb 22

LifeProof per Apple iPhone 11 Pro, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Nero In offerta a 7,90 € – invece di 29,99 €

sconto 74% – fino a 9 feb 22

LifeProof per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Blu In offerta a 7,90 € – invece di 29,99 €

sconto 74% – fino a 9 feb 22

LifeProof per Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile e trasparente resistente a cadute, gamma SEE, Trasparente/Grigio In offerta a 21,90 € – invece di 34,99 €

sconto 37% – fino a 9 feb 22

LifeProof per iPhone 12 Pro, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Viola In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino a 9 feb 22

LifeProof per iPhone 12, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Viola In offerta a 54,90 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 9 feb 22

OtterBox per Apple Watch Series 7/6/SE/5/4 (40/38mm), Cinturino per tutti i giorni in silicone morbido al tatto, Nero In offerta a 18,90 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino a 9 feb 22

OtterBox 77-62507 Otter + POP Symmetry iPhone 11 Black In offerta a 25,90 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 9 feb 22

OtterBox Custodia di Gaming Max Grip per Apple iPhone 12/12 Pro, Nero In offerta a 22,90 € – invece di 34,99 €

sconto 35% – fino a 9 feb 22

OtterBox Custodia per Apple iPhone 12 Pro Max Serie Symmetry Protezione Sottile, Anti Caduta e Minimalista, Blu In offerta a 14,90 € – invece di 34,99 €

sconto 57% – fino a 9 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Custodia resistente a cadute e shock Superiore con MagSafe, gamma Defender XT, Nero In offerta a 35,90 € – invece di 64,99 €

sconto 45% – fino a 9 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Custodia Slim con MagSafe – Nero/Grigio In offerta a 23,90 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 9 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12 mini, Custodia sottile resistente a cadute, Gamma Sleek, Trasparente – Senza Retail Package In offerta a 17,90 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino a 9 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Folio resistente a cadute sottile e soffice al tatto, gamma Strada Via, Nero In offerta a 9,90 € – invece di 29,99 €

sconto 67% – fino a 9 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Trasparente Sottile resistente a cadute con PopSockets PopGrip integrato, Serie Otter + Pop Symmetry – Nero In offerta a 21,90 € – invece di 39,99 €

sconto 45% – fino a 9 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro, Custodia Folio resistente a cadute in pelle alta qualità, Gamma Strada, Marrone In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 9 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro, Custodia Trasparente Sottile resistente a cadute con PopSockets PopGrip integrato, Serie Otter + Pop Symmetry – Trasparente In offerta a 25,90 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 9 feb 22

BLACK+DECKER BDCHD18BOA-QW Trapano/Avvitatore a Percussione con Doppia Batteria in Valigetta Premium e 160 Accessori, 1.5 Ah, 81 W, 18 V, Velocità variabile 0-360/0-1.400 giri/min In offerta a 109,90 € – invece di 139,90 €

sconto 21% – fino a 25 gen 22

BLACK+DECKER KA2000-QS Levigatrice Mouse in Borsa Multiuso con 6 Accessori, 120W, Cranberry In offerta a 35,90 € – invece di 49,95 €

sconto 28% – fino a 25 gen 22

BLACK+DECKER KA401LA-QS Levigatrice Orbitale 1/4 di Foglio con Piastra per Persiane, Senza Valigetta, 170 W, 230 V, Arancione/Nero In offerta a 49,90 € – invece di 69,95 €

sconto 29% – fino a 25 gen 22

BLACK+DECKER Tagliasiepi a Batteria Litio, Lunghezza lama 45 cm, 18V-2.0 Ah, GTC1845L20-QW In offerta a 75,90 € – invece di 99,90 €

sconto 24% – fino a 25 gen 22

George Foreman Smokeless BBQ Grill, Bistecchiera Elettrica, Niente Fumo per utilizzo in casa, 8 porzioni, Lavabile in Lavastoviglie, 2400 W, 25850-56 In offerta a 64,99 € – invece di 98,46 €

sconto 34% – fino a 31 gen 22

Rowenta DG8622 Perfect Steam PRO Ferro da Stiro con Caldaia Silenziosa, Pressione fino a 6.9 Bar, 2400 W, 1.1 Litri, Colpo Vapore 430 g/min, Ferro da Stiro a Vapore con Tecnologia Eco Intelligence In offerta a 179,99 € – invece di 269,99 €

sconto 33% – fino a 31 gen 22

Rowenta RH9898 X-FORCE 11.60 Aqua Aspirapolvere Senza Fili Potente, Aspira e Lavapavimenti, Scopa Elettrica Senza Fili Leggera Multisuperficie, Tecnologia Flex, 3 Modalità, Autonomia 45 Min, Luce LED In offerta a 299,00 € – invece di 449,99 €

sconto 34% – fino a 31 gen 22

Rowenta RO2981EA Aspirapolvere a Traino Senza Sacco, Tecnologia Ciclonica, Design Compatto, Leggero, Filtro ad Alta efficienza, Kit Animal Care e Pulizia Auto, 77 Decibel, Acciaio, Blu Cielo In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 31 gen 22

Rowenta RR7387 X-Plorer Serie 50 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira e Lava in una Passata, Autonomia 2 Ore, 3 Modalità di Pulizia, Compatibile con Smartphone e Assistenti Vocali, Total Care In offerta a 239,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% – fino a 31 gen 22

Rowenta XFORCE FLEX 8.60, Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza, 35 Minuti di Autonomia, Animal Kit con spazzola a LED per rimuovere i peli degli animali, ottima per la pulizia dell?auto In offerta a 199,00 € – invece di 349,99 €

sconto 43% – fino a 31 gen 22

Russell Hobbs 21396-56 Tostapane Lungo In Acciaio Spazzolato Oxford, 1200 W In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 31 gen 22

Russell Hobbs Bollitore Acqua Elettrico Retro, 1.7 L, 2400 W, Filtro Anticalcare Rimovibile e Lavabile, Zona Bollitura Rapida, Acciaio Inox, Rosso 21670-70 In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a 31 gen 22

Russell Hobbs Multicooker Cook at Home, 11 programmi di cottura, Accessori inclusi, Coperchio anticondensa, 5 L, 900 W, Acciaio Inox /Nero, 21850-56 In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 31 gen 22

Sodastream Cool Gasatore, Plastica, Bianco/Grigio, Acciaio Inossidabile, Litri In offerta a 51,99 € – invece di 69,90 €

sconto 26% – fino a 24 gen 22

Tefal VC1451 Convenient Series Inox, Vaporiera in Acciaio Inox, Timer con Spegnimento Automatico, Livello di Acqua Visibile, Capacità 6 L In offerta a 54,99 € – invece di 71,99 €

sconto 24% – fino a 31 gen 22

Samsung Jet 60 Turbo Vs15A6031R1/Et, Aspirapolvere Senza Fili Ricaricabile, Senza Sacco, Durata Carica fino a 40 Minuti, Nero In offerta a 249,00 € – invece di 449,00 €

sconto 45% – fino a 31 gen 22

Samsung AX60R5080WD Purificatore d’Aria AirPurifier con Copertura di 60 m2, Bianco In offerta a 219,00 € – invece di 389,00 €

sconto 44% – fino a 31 gen 22

Samsung Elettrodomestici RB34T603ESA/EF Frigorifero Combinato RB7300T, 340 L, Silver Inox In offerta a 449,00 € – invece di 999,00 €

sconto 55% – fino a 31 gen 22

Samsung Elettrodomestici WW90T534DTW/S3 Lavatrice 9 kg, Ecodosatore, Ai Control, 1400 Giri, Bianco In offerta a 419,00 € – invece di 949,00 €

sconto 56% – fino a 31 gen 22

Samsung Lavatrici WW80T304MWW/ET con Lavaggio Rapido, Pulizia Cestello, Tecnologia Digital Inverter, Display LED, Fine Programmata, Slim, Profondità 46.5 cm, Colore Bianco In offerta a 299,00 € – invece di 549,00 €

sconto 46% – fino a 31 gen 22

Samsung Microonde MC28M6085KS/ETHOTBLAST, Tecnologia Slim Fly, Funzione Lievitazione e Yogurt, Rivestimento Ceramic Inside, ECO Mode, Crusty Plate, Colore Nero In offerta a 159,00 € – invece di 289,00 €

sconto 45% – fino a 31 gen 22

Samsung Microonde GE732K/XET Microonde Grill 20L Cottura automatica, Bianco In offerta a 89,00 € – invece di 129,00 €

sconto 31% – fino a 31 gen 22

Moulinex CE7548 Turbo Cuisine Multicooker Veloce, 5 Litri, Pentola a Pressione Elettrica, Robot da Cucina Multifunzione con Tecnologia Spherical Bowl, 10 Programmi di Cottura Automatici e Ricettario In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 31 gen 22

Moulinex OW6101 Home Bread Baguette Macchina del Pane con 16 Programmi Preimpostati, Capacità Extra fino a 1.5 kg,1650 W, 3 velocità, Bianco In offerta a 109,99 € – invece di 177,90 €

sconto 38% – fino a 31 gen 22

