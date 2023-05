Offerte Amazon 18 maggio fino al 49% su Apple, Meross, Honor, Akaso, Amazfit, Govee

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Offerte Apple

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1091,24 € – invece di 1339,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1252,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Azzurro In offerta a 989,90 € – invece di 1309,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop giallo/beige – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 899,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 246,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

AKASO Brave 7 Action Cam 4K 30FPS – Fotocamera Subacquea 20MP IPX8 con Stabilizzatore, Comando Vocale e Doppio Touchscreen, Videocamera Impermeabile Grandangolare con 2 Batterie e Kit di Accessori

In offerta a 159,59 € – invece di 229,99 €

sconto 31% – fino a 21 mag 23

AKASO V50 Elite Action Cam Native 4K/60FPS 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M Impermeabile con Touch Screen, Comandi Vocali, 8xZoom, Angolo Variabile, Stabilizzatore EIS, Kit di Accessori

In offerta a 127,49 € – invece di 209,99 €

sconto 39% – fino a 21 mag 23

AKASO EK7000 Pro Action Cam 4K 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M, Impermeabile Videocamera EIS Stabilizzazione con Touch Screen, Angolo Variabile, 2.4G Telecomando e Kit di Accessori

In offerta a 76,49 € – invece di 129,99 €

sconto 41% – fino a 21 mag 23

Case HDD 2.5 SATA USB C, ORICO Trasparente Case Hard Disk 2.5 SATA I II III per 7mm e 9,5 mm HDD/SSD, Supporto UASP, Tool Free Case SSD Con cavo USB A a USB C(2139C3)

In offerta a 9,34 € – invece di 17,99 €

sconto 48% – fino a 21 mag 23

Amazfit Bip 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 1,69″ Full Touch, 60 Modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Notifiche Messaggi, Uomo, Donna

In offerta a 51,49 € – invece di 59,90 €

sconto 14% – fino a 21 mag 23

[2022 Nuova Versione] Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni

In offerta a 68,49 € – invece di 89,90 €

sconto 24% – fino a 21 mag 23

[2022 Nuova Versione] Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni

In offerta a 63,99 € – invece di 89,90 €

sconto 29% – fino a 21 mag 23

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 Modalità Sport per Andriod iOS

In offerta a 77,49 € – invece di 139,99 €

sconto 45% – fino a 21 mag 23

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65″, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2

In offerta a 108,99 € – invece di 129,90 €

sconto 16% – fino a 21 mag 23

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità Sportive, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Contapassi, AMOLED 1,3″, Uomo, Donna

In offerta a 123,00 € – invece di 169,90 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità Sportive, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Contapassi, AMOLED 1,3″, Uomo, Donna

In offerta a 146,99 € – invece di 169,90 €

sconto 13% – fino a 21 mag 23

Amazfit GTR 3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45?, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2

In offerta a 159,00 € – invece di 199,90 €

sconto 20% – fino a 21 mag 23

Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch Orologio Intelligente, Chiamata Bluetooth, Alexa Integrato, AMOLED da 1.45″, Riproduzione di Musica, 150 Modalità Sportive, Impermeabile 5ATM, GPS, SpO2, Monitor del Sonno

In offerta a 213,99 € – invece di 229,90 €

sconto 7% – fino a 21 mag 23

Meross Presa WiFi Italiana 16A, Presa Smart Monitoraggio Energetico (Type L), Funzione Programma, Controllo Vocale e Telecomando, Compatibile con Alexa, Google Assistant, 3840W, 2 Pezzi

In offerta a 23,78 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino a 28 mag 23

Meross Presa Smart WiFi, Presa Intelligente (Type F) 16A 3840W, Funzione Timer, Presa WiFi Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Controllo Remoto Via Andriod iOS App, 2.4Ghz, 4 Pezzi

In offerta a 35,69 € – invece di 43,99 €

sconto 19% – fino a 28 mag 23

Meross Termostato WiFi, Termostato Caldaia WiFi, Termostato Smart da Parete Intelligente per Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Funzione Programmabile, Cronotermostato LED Digitale Touchscreen

In offerta a 60,35 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 28 mag 23

Meross Presa Intelligente WiFi, Presa Smart Italiana(Type L), Compatibile con Alexa, HomeKit e Google Home, Controllo Vocale, Remoto Tramite App, 3840W, 16A, 2,4GHz

In offerta a 16,00 € – invece di 18,99 €

sconto 16% – fino a 28 mag 23

Govee LED WiFi Striscia 5 Metri, Strisce RGBIC Funziona con Alexa Google Assistant e APP, DIY Segmentato Sync Musicale per Camera da Letto, Soffitto, Cucina, Giochi

In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino a 20 mag 23

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 5m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 75-85 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 20 mag 23

Honor Band 5 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Smartwatch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker,Nero

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 21 mag 23

HONOR Band 5 Activity Tracker, Uomo Donna Smartwatch Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Impermeabile Smart Watch 0.95 Pollice Schermo a Colori,Blu

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 21 mag 23

HONOR Pad 8 Tablet da 6GB 128GB, 12 pollici 2K Full View Screen, 8 altoparlanti, 7250mAh 22.5W Fast Charge, Snapdragon 680 Android 12 con Google Service WIFI Tablet, Blu

In offerta a 279,00 € – invece di 359,00 €

sconto 22% – fino a 21 mag 23

Honor 70 Smartphone 5G, 8+128 GB, Display Curvo OLED da 6,67 Pollici 120 Hz, Tripla Fotocamera Posteriore da 54 MP con Android 12, Batteria da 4800 mAh + Ricarica Rapida da 66W, Midnight Black

In offerta a 359,00 € – invece di 699,90 €

sconto 49% – fino a 21 mag 23

Perlegear Supporto da Parete per TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Staffa TV Parete per Televisore da 37-75 Pollici, Supporto TV Regge fino a 60kg, Max VESA 600×400

In offerta a 44,99 € – invece di 63,99 €

sconto 30% – fino a 21 mag 23

Perlegear Supporto TV Inclinabile – Staffa da Parete per TV da 26″-55″, Max VESA 400×400, Staffa Ultra Resistente 45kg

In offerta a 16,99 € – invece di 28,99 €

sconto 41% – fino a 21 mag 23

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-60 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg

In offerta a 28,02 € – invece di 36,99 €

sconto 24% – fino a 21 mag 23

Supporto TV universale, Orientare, Inclinare, Ruotare ? Adatto per TV LCD/LED a Schermo Piatto tra 13 e 43 pollici ? Estendibile di 368mm ? Sostiene fino a 20kg ? Foratura VESA Massima 200X200mm

In offerta a 21,21 € – invece di 29,89 €

sconto 29% – fino a 21 mag 23

Supporto TV Inclinabile – Staffa da Parete per TV da 26-55 Pollici, Max VESA 400×400, Staffa Ultra Resistente 60 kg

In offerta a 22,00 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 21 mag 23

Tera Barcode Scanner CCD 1500 Lettore di Codici a Barre Cablato 1D USB, Scansione di Codici a Barre su Schermi Digitali, 1500C

In offerta a 14,93 € – invece di 19,89 €

sconto 25% – fino a 31 mag 23

Tera Pro 1MP-Fotocamera Lettore di Codici a Barre Bluetooth Barcode Scanner 2D QR 1D ad Alta Velocità di Scansione Wireless 2.4G e Bluetooth con Stazione di Ricarica, HW0007

In offerta a 58,55 € – invece di 68,89 €

sconto 15% – fino a 31 mag 23

Togli Peli Animali Leva Peli Animali Rullo per Tappeti Mobili Togli Spazzola Peli Cane Gatto Riutilizzabile Raccogli Rimuovi Pelliccia Animali Domestici Pet Hair Remover

In offerta a 14,40 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

PETKIT Pura X Lettiera Autopulente per Gatti, Lettiera Gatto Autopulente,XSecure/Rimozione dell’odore/Capacità Massima 60L/Controllo dell’APP Lettiera Automatica per Più Gatti

In offerta a 499,00 € – invece di 679,00 €

sconto 27% – fino a 21 mag 23

PETKIT Pompa dell’acqua Senza Fili, Fontana Intelligente per Gatti e Cani, Rivestimento in Acciaio Inossidabile, non Facile da Nascondere Batteri

In offerta a 62,99 € – invece di 89,00 €

sconto 29% – fino a 21 mag 23

PETKIT Mangiatoia per Gatti 2 Ciotole, 5L Mangiatoia Automatica per Cani di Piccola/Media/Grande Taglia,1-10 Pasti/Giorno,1-30 Porzioni,con Scatola Essiccante, Ciotola in Acciaio Inox

In offerta a 119,00 € – invece di 169,00 €

sconto 30% – fino a 21 mag 23

