Offerte Amazon 18 maggio fino al 59%: Philips Hue, Meross, IK Multimedia, Samsonite, Nero Giardini

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Tastiera wireless – 2.4G Tastiera wireless ricaricabile Design ergonomico a grandezza naturale con tastierino numerico, connessione stabile Tastiera bianca sottile per Windows, computer Mac OS In offerta a 25,49 € – invece di 35,99 €

sconto 29% – fino al 23 mag 2021

iRig Pro Duo I/O – Mobile 2-channel audio/MIDI interface In offerta a 182,95 € – invece di 243,99 €

sconto 25% – fino al 29 mag 2021

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 28,04 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 23 mag 2021

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart, Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi In offerta a 29,74 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino al 23 mag 2021

Philips Hue White Ambiance, Lampadine LED Intelligenti, Attacco E27, 8.5W, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] con Philips Hue Bridge, Controllo del sistema, bianco In offerta a 65,99 € – invece di 159,85 €

sconto 59% – fino al 23 mag 2021

Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Unità Base con Alimentatore, 2 Pezzi, Bianco + Hue Bridge Controllo del Sistema In offerta a 132,99 € – invece di 139,99 €

sconto 5% – fino al 23 mag 2021

Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Nero, 2 Pezzi + Hue Bridge Controllo del Sistema 2.0 In offerta a 132,99 € – invece di 139,99 €

sconto 5% – fino al 23 mag 2021

Philips Hue White Ambiance Faretti LED Connessi, Dimmerabili, Attacco GU10, 6 W, 2 Pezzi + Philips Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema, Bianco In offerta a 65,99 € – invece di 104,85 €

sconto 37% – fino al 23 mag 2021

Aogled Lampadina LED E27 12W 6000K,Equivalente 100W Lampada Alogena,Bianco Freddo 6000K,1200LM,Angolo 360,Lampadina Edison,Non Dimmerabile,Nessun Sfarfallio,AC85-265V E27 Illuminazione LED,4 Pezzi In offerta a 12,27 € – invece di 24,99 €

sconto 51% – fino al 23 mag 2021

Aogled Lampada da specchio Luce Bagno 10W 820LM 40cm 230V 4000K,IP44 Lampada,Senza Sfarfallio,Non Dimmerabile Specchio Frontale/Armadio/Illuminazione a Parete Bianco Neutro 400mm In offerta a 19,54 € – invece di 33,99 €

sconto 43% – fino al 23 mag 2021

Aogled Lampada da Specchio Bagno 40 cm 10W 820LM 230V Bianco Freddo 6000K, Lampada da Bagno,IP44 Classe II,Morsetto su Specchio/Armadio/Illuminazione a Parete 400mm In offerta a 19,54 € – invece di 33,99 €

sconto 43% – fino al 23 mag 2021

Dremel Lite 7760 Cordless Utensile Multifunzione Rotativo, Batteria al Litio 3.6 V, Kit con 15 Accessori e Caricatore USB, 8.000-25.000 giri/min per Incidere, Tagliare, Levigare, Lucidare e Forare In offerta a 53,20 € – invece di 74,95 €

sconto 29% – fino al 21 mag 2021

Dremel 3000 Multiutensile 130 W, Kit Amazon Exclusive con 5 Accessori, Velocità Variabile 10.000-33.000 giri/min In offerta a 56,70 € – invece di 69,99 €

sconto 19% – fino al 21 mag 2021

Tosaerba Bosch AdvancedRotak 650 (1700 Watt, Larghezza di taglio: 40 cm, rasa fino a 650 m², confezione in Cartone) In offerta a 198,00 € – invece di 279,99 €

sconto 29% – fino al 21 mag 2021

Aogled LED Plafoniera 24W 2400LM 4000K Bianco Naturale Rotonda 28CM,Impermeabile IP54,180 Angolo,Nessun Sensor,Interno Lampada a Soffitto Per Camera da letto,Cucina,Cantina,Corridoio,Ufficio,Bagno In offerta a 23,99 € – invece di 38,99 €

sconto 38% – fino al 18 mag 2021

Aogled Lampada da Specchio Led per Bagno 10W 820LM 60cm 230V 4000K,3-in-1 IP44 Classe II Lampada,Senza Sfarfallio,Specchio Frontale/Armadio/Illuminazione a Parete Bianco Neutro In offerta a 25,59 € – invece di 44,99 €

sconto 43% – fino al 18 mag 2021

Aogled Luci da giardino a LED 3W COB Lampada da esterno impermeabile IP65 12V a bassa tensione bianco caldo 3000K Illuminazione decorativa per percorso giardino (confezione da 4) In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino al 18 mag 2021

Samsonite TABLET CROSSOVER 9.7 Pollici (GREY/BLACK) -XBR Borsa Messenger.44 cm, Grigio In offerta a 42,30 € – invece di 62,00 €

sconto 32% – fino al 30 mag 2021

Samsonite Borsa a tracolla da donna Move 3.0 In offerta a 47,50 € – invece di 55,89 €

sconto 15% – fino al 30 mag 2021

Ciak Roncato Trolley Cabina Bagaglio a Mano Serie TO DO II in Policarbonato con Decorazione Mappa, Colore Argento In offerta a 93,40 € – invece di 109,90 €

sconto 15% – fino al 30 mag 2021

Bialetti New Venus Caffettiera in Acciaio Inox, Non Adatta all’Induzione, Argento, 2 Tazze In offerta a 22,64 € – invece di 28,90 €

sconto 22% – fino al 18 mag 2021

Bialetti New Venus Caffettiera in Acciaio Inox, Adatta all’Induzione, Argento, 6 Tazze In offerta a 29,50 € – invece di 38,90 €

sconto 24% – fino al 18 mag 2021

Fulighture Lampada da scrivania a LED, 6 W, lampada da tavolo da ufficio, 36 LED, lampada da tavolo, 3 colori e intensità variabile, lampada da tavolo con pulsante Touch Control In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 18 mag 2021

homcom Panca per Addominali Multifunzione, Panca Fitness per Allenamento Braccia e Gambe 54×160×106cm, Nero e Rosso In offerta a 87,96 € – invece di 109,95 €

sconto 20% – fino al 18 mag 2021

HOMCOM Rimorchio Carrello per Bicicletta Porta Oggetti in Acciaio 144×59×80cm In offerta a 84,76 € – invece di 116,95 €

sconto 28% – fino al 18 mag 2021

homcom Rullo da Allenamento Biciclette Trainer Pieghevole, Rullo Anteriore Regolabile, Max. Carico 120kg, Rosso e Nero In offerta a 79,96 € – invece di 189,95 €

sconto 58% – fino al 18 mag 2021

INKBIRD (Non per Umani) Termometro Infrarossi Termometro Laser Digitale per Cucina Industria , Batteria Inclusa, LCD Retroilluminato, Pistola Infrarossi Range da -50°C a 550°C In offerta a 16,99 € – invece di 30,99 €

sconto 45% – fino al 18 mag 2021

Sylvwin Luci da Specchio per Trucco,Luci da Specchio Stile Hollywood con 3 Modalità Colore e 10 Lampadine a LED Dimmerabili per Specchio Cosmetico o Luce per il Truccoc In offerta a 13,59 € – invece di 28,99 €

sconto 53% – fino al 18 mag 2021

Plafoniera Led , Techgomade Plafoniera Soffitto, 15W 1200LM Plafoniera Led Soffitto Dimmerabile, RGB/Bianco Freddo/Caldo, 26CM, Impermeabile Plafoniera Led Soffitto per Bagno, Cucina, Soggiorno In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino al 18 mag 2021

Polti Vaporella Simply VS10.12, Ferro da Stiro Generatore di Vapore con Serbatoio Estraibile da 1.5 L, Max Pump 6.5 BAR, Funzione ECO, Riscaldamento 2 Minuti, Grigio In offerta a 84,99 € – invece di 129,00 €

sconto 34% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini E010465D Sneakers Donna in Pelle, Camoscio E Tela – Acqua 39 EU In offerta a 101,25 € – invece di 134,55 €

sconto 25% – fino al 18 mag 2021

NeroGiardini E011000DE Décolleté Donna in Pelle – Nero 37 EU In offerta a 104,62 € – invece di 139,50 €

sconto 25% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini P907520D Zeppe Donna in Pelle, Camoscio E Tela – Crema 37 EU In offerta a 76,72 € – invece di 139,50 €

sconto 45% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini P717071D Stringate Donna in Pelle – Savana 39 EU In offerta a 62,56 € – invece di 117,99 €

sconto 47% – fino al 18 mag 2021

NeroGiardini E011011DE Tronchetti Donna in Pelle – Nero 37 EU In offerta a 87,72 € – invece di 159,50 €

sconto 45% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini E010301D Stivali Donna in Pelle – Creta 37 EU In offerta a 119,62 € – invece di 159,50 €

sconto 25% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini A901241U Sneakers Alte Uomo in Pelle E Camoscio – Grey 42 EU In offerta a 90,67 € – invece di 139,50 €

sconto 35% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini E001460U Mocassini Uomo in Camoscio – Castoro 43 EU In offerta a 76,72 € – invece di 139,50 €

sconto 45% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini E001460U Mocassini Uomo in Camoscio – Castoro 41 EU In offerta a 76,72 € – invece di 139,50 €

sconto 45% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini A901222U Sneakers Uomo in Pelle, Camoscio E Tela – Oliva 42 EU In offerta a 71,22 € – invece di 129,50 €

sconto 45% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini E001464U Stringate Uomo in Pelle – Blu 41 EU In offerta a 104,62 € – invece di 143,55 €

sconto 27% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini A901222U Sneakers Uomo in Pelle, Camoscio E Tela – Oliva 43 EU In offerta a 71,22 € – invece di 129,50 €

sconto 45% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini E001464U Stringate Uomo in Pelle – Blu 40 EU In offerta a 104,62 € – invece di 143,55 €

sconto 27% – fino al 18 mag 2021

Nero Giardini A901364U Stivaletti Uomo in Camoscio – Grigio 43 EU In offerta a 90,67 € – invece di 125,00 €

sconto 27% – fino al 18 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).