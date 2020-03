Offerte Amazon 18 marzo fino al 41%: Stanley, Logitech, D-Link, BTicino

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte di martedì su Manfrotto, Sennheiser, LowePro, Apple, Fire TV, D-Link.

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Stanley 1-79-206 Carrello Porta Utensili, 3 in 1 In offerta a 89,99 € – sconto 24%

– fino al

Click qui per approfondire

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo Switch, Nero Sportmesh In offerta a 38,99 € – sconto 22%

– fino al

Click qui per approfondire

D-Link DCS-932L Videocamera di Sorveglianza Wireless N, Visore Notturno, Rilevatore di Movimenti e Suoni, Notifiche Push per iPhone/iPad/Smartphone In offerta a 34,99 € – sconto 22%

– fino al

Click qui per approfondire

ORICO 4-bay USB 3.0 Hard Disk Docking Station USB3.0 Dock HDD SATA Non in Linea Clone Funzionare Hard Disk HDD/SSD da 2,5 e 3,5 Pollici 12V6.5A Power Adapter 4 * 10=40TB – Nero In offerta a 65,49 € – sconto 20%

– fino al

Click qui per approfondire

BTicino 316913 Kit Videocitofono 2 Fili, 4,3″, Mono/Bifamiliare, Bianco In offerta a 155,00 € – sconto 18%

– fino al

Click qui per approfondire

BTicino 332253 Display Aggiuntivo 4.3 Pollici per Kit Videocitofonici 2 Fili, Bianco Perla In offerta a 95,99 € – sconto 26%

– fino al

Click qui per approfondire

1 BY ONE Giradischi Stereo a Cinghia in Legno con Impianto di Altoparlanti Hi-Fi Wireless 36W, Lettore Vinile Contrappeso Regolabile e Cartuccia Magnetica, Registrazione da Vinile a MP3 In offerta a 175,99 € – sconto 41%

– fino al

Click qui per approfondire

Severin WK 9540 bollitore elettrico 1 L Nero, Grigio, Metallico 2200 W In offerta a 19,90 € – sconto

– fino al

Click qui per approfondire

ConfortChoice – Pack 4 Sedia Confort/Bianca – In offerta a 103,60 € – sconto 20%

– fino al

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”