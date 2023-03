Offerte Amazon 18 marzo fino al 53% su Apple, OnePlus, SanDisk, JBL, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte

In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia

In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia

In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2760,99 € – invece di 3099,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1066,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1049,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 959,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 245,00 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

OnePlus Nord 2 5G Smartphone, 12GB RAM 256GB, Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grigio (Grey Sierra)

In offerta a 359,00 € – invece di 499,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s Read and 1000MB/s Write Speed, Water and Dust-Resistant, Black

In offerta a 112,91 € – invece di 241,87 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Flip 6 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Impermeabile e Antipolvere IPX67, Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Blu

In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi 26200, Vacuum-Mop PRO, Robot Aspira e Lava, LDS Navigazione con Laser, Pianificazione Intelligente del Percorso, Controllo Remoto Via App, Colore Bianco

In offerta a 185,07 € – invece di 185,07 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).