Offerte Amazon 18 marzo fino al 74%: G-Technologi, Jabra, JBL, Netgear, Omeril

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

OTHA Scheda di acquisizione Video, Dispositivo di acquisizione Audio HD 1080P 60fps per OBS Registrazione da HDMI a USB 2.0 Tramite videocamera DSLR, con Adattatore convertitore da USB a Tipo c

In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino al 20 marzo

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C

In offerta a 36,54 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino al 18 marzo

Boudech Stazione da Fitness Multifunzione Power Tower chin-up dip station regolabile panca trazioni flessioni addominali.

In offerta a 319,99 € – invece di 399,99 €

sconto 20% – fino al 18 marzo

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 30W, Force 2 Altoparlante Bluetooth IPX7, Trasmissione,15 ore di Riproduzione, comodo Assistente Vocale, Controllo Smart APP

In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 18 marzo

HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39″ AMOLED HD Touchscreen, GPS e GLONASS, Auto Rileva 6 Sport, Tracking di 15 Sport Diversi, VO2Max, Battito Cardiaco in Tempo Reale, Rosso (Lava Red)

In offerta a 89,99 € – invece di 169,90 €

sconto 47% – fino al 18 marzo

G-Technology 500 GB G-DRIVE Mobile SSD ,SSD Portatile, fino a 560 MB/s, Impermeabile, Resistente a Urti e Cadute

In offerta a 114,99 € – invece di 159,99 €

sconto 28% – fino al sab 20 marzo 21

G-Technology G-DRIVE 14 TB Enterprise Classe 7200 RPM, 245 MB/s, con USB 3.0

In offerta a 406,99 € – invece di 500,99 €

sconto 19% – fino al sab 20 marzo 21

APEMAN Action Cam A87, Touch Screen 4K/60FPS 20MP WiFi Telecomando Impermeabile 40M 8XZoom Fotocamera Subacquea, Gyro Stabilizzazione Correzione della Distorsione Videocamera, Custodia per Trasporto

In offerta a 76,49 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino al dom 21 marzo 21

APEMAN Action Cam A80, 4K 20MP WiFi Impermeabile 40M 4XZoom Fotocamera Subacquea Digitale, Gyro Stabilizzazione con Correzione della Distorsione Videocamera, Custodia per Trasporto

In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al dom 21 marzo 21

Case Logic ERACV-116 Era Borsa per Laptop fino a 15.6″ e Tasca Dedicata per un Tablet da 10.5″, Nero

In offerta a 30,30 € – invece di 48,99 €

sconto 38% – fino al dom 28 marzo 21

Huawei Cp12S 12000 40W Supercharge Power Bank, Bianco

In offerta a 25,60 € – invece di 34,95 €

sconto 27% – fino al dom 28 marzo 21

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Beige

In offerta a 44,20 € – invece di 99,99 €

sconto 56% – fino al dom 28 marzo 21

JBL TUNE 225TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 25h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Colore Ghost Orange

In offerta a 76,70 € – invece di 99,00 €

sconto 23% – fino al dom 28 marzo 21

KENSINGTON Cavo a combinazione spiralato – K64670EU

In offerta a 17,30 € – invece di 66,78 €

sconto 74% – fino al dom 28 marzo 21

NETGEAR Orbi Wifi 6 Mesh RBK753, Router Wifi 6 + 2 Satelliti, Copertura Fino a 525 m2 e 40 Dispositivi, Velocità AX4200 Triband

In offerta a 594,98 € – invece di 699,99 €

sconto 15% – fino al dom 28 marzo 21

Netgear Modem 4G con slot sim, Backup automatico linea fissa, 2 Porte gigabit WAN (LB2120)

In offerta a 126,99 € – invece di 159,90 €

sconto 21% – fino al mer 31 marzo 21

Lampada da Tavolo, OMERIL Lampada da Scrivania con Luce Calda alla Base, Ricaricabile Lampada da Scrivania a LED con Sensore Touch e 3 Livelli di luminosità per Studio, Lettura, Cameretta di Bambini

In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino al dom 21 marzo 21

OMERIL Luce Notturna [2 Pezzi], Luce Notturna con Sensore di Movimento, Luce Notturna Bambini Luminosità Regolabile Luce Notturna LED con 3 modalità di Illuminazione per Corridoio, Scale, Soggiorno

In offerta a 16,14 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino al dom 21 marzo 21

Catene Luminose 12m, OMERIL Luci Stringa 120 LEDs Illuminazione Giardino con Interruttori, Impermeabile Catena di Luci per Interni e Esterni, Casa, Feste, Matrimonio, DIY, Natale (Bianco Caldo)

In offerta a 6,79 € – invece di 15,99 €

sconto 58% – fino al dom 21 marzo 21

Stringa Luci Solari, OMERIL 26m 240 LED Catena Luminosa Esterno Solare Impermeabile IP65 con 8 Modalità, Luci Solari per Giardino, Natale, Patio, Cancello, Festa, Matrimonio (Bianca Calda)

In offerta a 14,44 € – invece di 20,99 €

sconto 31% – fino al dom 21 marzo 21

ROSI Presa interbloccata, Grigio/Blu, 16a 2p+t ip67

In offerta a 34,20 € – invece di 45,65 €

sconto 25% – fino al dom 28 marzo 21

EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili con 1200 cicli, Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con Comodo Astuccio, Confezione da 8 pezzi

In offerta a 13,57 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino al dom 21 marzo 21

Electraline 01354 Prolunga giardino, 20 m, Arancione

In offerta a 18,60 € – invece di 25,60 €

sconto 27% – fino al dom 28 marzo 21

Electrolux EKM4100 Impastatrice Planetaria, 10 velocità,1000W, struttura in acciaio inox e alluminio pressofuso, color Bianco (Panna)

In offerta a 265,80 € – invece di 399,90 €

sconto 34% – fino al dom 28 marzo 21

homcom Tavolo Multiuso Design Pieghevole con 4 Scompartimenti 169 × 62 × 75cm

In offerta a 103,96 € – invece di 169,95 €

sconto 39% – fino al gio 18 marzo 21

Outsunny HOMCOM Sgabello panchetta panchina Sedia per Pianoforte con vano portaoggetti Altezza Regolabile

In offerta a 79,96 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino al gio 18 marzo 21

homcom Tavolo da Pranzo Rotondo in MDF Nero con Base in Metallo per Eventi/Bar/Casa, 70x70x75cm – capacità Max. 30Kg

In offerta a 76,76 € – invece di 149,95 €

sconto 49% – fino al gio 18 marzo 21

Foppapedretti La Scala 5 Gradini, Naturale

In offerta a 155,30 € – invece di 261,00 €

sconto 40% – fino al dom 28 marzo 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).