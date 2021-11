Offerte Amazon 18 novembre fino al 71% su Apple, Xiaomi, Benq, Roland, D’Addario, V-Moda

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

E per il pre-Black Friday:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 231,99 € – invece di 279,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

BenQ GW2780 Monitor LED Eye-Care da 27 Pollici, Pannello IPS Full HD, 1920 x 1080, HDR, Slim Bezel, Sensore Brightness, HDMI/DP In offerta a 129,00 € – invece di 224,00 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

BenQ GL2480 Monitor da Gioco LED da 24 Pollici, FHD 1080p, Eye-Care, 1 ms, 75 Hz, Antiriflesso, HDMI, DVI In offerta a 104,90 € – invece di 142,98 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 32 GB – Senza pubblicità (generazione precedente – 10ª) In offerta a 99,99 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

UNIQO Powerbank a ricarica rapida da 10000 mAh con 2 porte USB, ricarica 4 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a LED, cavo di ricarica incluso In offerta a 12,90 € – invece di 29,90 €

sconto 57% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56”, Resistente all’Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana In offerta a 49,99 € – invece di 54,99 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

YI Home Camera 1080p ,Telecamera Wi-Fi Interno Compatibile con Alexa ,Telecamera IP per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Notifiche Push in Tempo Reale,Audio Bidirezionale,Visione Notturna In offerta a 26,49 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

JETech Custodia Compatibile con iPad 10,2 Pollici, 2021/2020/2019 Modello, 9/8/7 Generazione, Cover con Auto Svegliati/Sonno, Nero In offerta a 11,01 € – invece di 12,98 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, Supporta Amazon Frustration-Free Setup (FFS), confezione da 2 pezzi In offerta a 18,90 € – invece di 19,90 €

sconto 5% – fino al scadenza sconosciuta

Porta Carta Igienica Adesivo, ASOFTY Portarotolo Carta Igienica 304 Acciaio Inox con Porta Telefonoper, 2 Metodi di Installazione per Bagno, Toilette, Cucina, Ufficio In offerta a 15,29 € – invece di 16,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

LED Lampada da Tavolo con Morsetto, 3 Modalità di Colore, Lampada da Scrivania Pieghevole con Ricarica USB, Dimmerabile Regolabile, per ufficio, lettura, studio [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 29,59 € – invece di 36,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

VersionTECH. Supporto PC Portatile Raffreddamento, Supporto Portatile Leggero Pieghevole con 6 Livelli Regolabili, Supporto Verticale Per PC MacBook Air/Pro Notebook Computer Portatili e Tablet In offerta a 13,19 € – invece di 21,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

TECOOL Custodia MacBook Air 13 Pollici 2020 2019 2018 (Modello: A2337 M1/A2179/A1932), Plastica Case Cover Rigida Copertina con Copritastiera in Silicone per MacBook Air 13.3 Touch ID – Trasparente In offerta a 15,89 € – invece di 16,89 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

meross Presa Intelligente Wifi (Type L) 16A Smart Plug Energy Monitor, Timer, APP Controllo, Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, 2 Pezzi In offerta a 24,64 – invece di 42,99

sconto 43% – fino al 21 nov 21

V-Moda Crossfade 2 Wireless Codex Edition con Qualcomm aptX e AAC, Bianco opaco In offerta a 264,67 – invece di 366,92

sconto 28% – fino al 29 nov 21

3rd Avenue Pacchetto con Chitarra Classica di Dimensioni 3/4, con Corde in Nylon, Custodia da Trasporto, Capotasto e Plettri In offerta a 37,49 – invece di 129,68

sconto 71% – fino al 29 nov 21

3rd Avenue Set Chitarra Acustica, Dimensioni Standard 4/4 Beginner Custodia Trasporto, Plettri, Corde di Ricambio in Acciaio, Stand, Tracolla, Accordatore, Capotasto, Avvolgicorde, Giallo (Sunburst) In offerta a 46,81 – invece di 56,4

sconto 17% – fino al 29 nov 21

3rd Avenue Pacchetto con Chitarra Classica di Dimensioni 3/4, con Custodia da Trasporto, Corde e Accordatore, Rosso (Redburst) In offerta a 38,51 – invece di 45,3

sconto 15% – fino al 29 nov 21

3rd Avenue Pacchetto con Chitarra Acustica di Dimensioni Standard 4/4 Livello Beginner, Corde in Acciaio, con Custodia da Trasporto, Plettri e Corde di Ricambio, Blu (Blueburst) In offerta a 45,19 – invece di 68,46

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Roland WM-1 Adattatore MIDI Wireless In offerta a 60,69 – invece di 71,4

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Roland Rubix24/4-out Interfaccia ad alta risoluzione In offerta a 159,76 – invece di 194,37

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Roland Rubix22 USB Audio Interface In offerta a 131,75 – invece di 163,63

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Roland JD Xi Analog Digital Crossover Synthesizer, Nero In offerta a 384,2 – invece di 566,24

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Roland RUBIX44 Interfacce Audio In offerta a 181,9 – invece di 236,02

sconto 23% – fino al 29 nov 21

3rd Avenue Rocket BJW01 Banjo Deluxe a 5 Corde In offerta a 115,34 – invece di 136,18

sconto 15% – fino al 29 nov 21

D’Addario RVCASE04 Custodia Rico per ance di diversi strumenti con sistema di controllo umidit� per tutti i clarinetti e i sassofoni In offerta a 28,9 – invece di 43,5

sconto 34% – fino al 29 nov 21

D’Addario PW-CP-09 Capotasto Planet Waves NS Tri-Action, Nero In offerta a 23,4 – invece di 29,9

sconto 22% – fino al 29 nov 21

D’Addario 1CAP4-10 Confezione da 10 Plettri Medi Assortiti Planet Waves, di Perla, in Celluloide In offerta a 6,62 – invece di 12,45

sconto 47% – fino al 29 nov 21

Ernie Ball 2223 x 3 9-42 corde per chitarra elettrica super sottili (confezione da 3), Rosa (Power 11-48) In offerta a 12,99 – invece di 18,9

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Ernie Ball Muta di Corde per Chitarra Elettrica, Rivestite in Nickel, Super (9-42), Confezione da 6 In offerta a 31,99 – invece di 37,9

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Ernie Ball Muta di Corde per Chitarra Elettrica, Rivestite in Nickel, Regular (10-46), Confezione da 6 In offerta a 24,99 – invece di 31,36

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).