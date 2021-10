Offerte Amazon 18 ottobre fino al 53% su Apple, Anker, tado, Xiaomi, Meross, Tronsmart, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

YARUIKE Ciabatta Multipresa Con 10 prese, 1 porta Type-c e 4 porte USB intelligenti, Un interruttore di controllo con protezione da sovraccarico e cortocircuito, Cavo 2M, 2500W/10A In offerta a 28,79 € – invece di 31,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 30,40 € – invece di 45,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1499,00 € – invece di 1719,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 265 HD HEVC H265 10 BIT, Alta definizione, HDMI, USB con funzione media center, Dolby Sound, SCART In offerta a 24,90 € – invece di 29,90 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

[email protected] Cavo HDMI 0.5M, Snowkids Piatto HDMI 2.0 ad Altissima Velocità Supporto 18 Gbps 3D UHD 2160P HDCP 2.2 ARC Ultimo Standard Compatibile Fire TV,LG,PS4/PS3/PC-Grigio In offerta a 8,99 € – invece di 8,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Adattatore USB C Femmina a USB Maschio 3-Pezzi,Adattatore Cavo Caricatore Tipo C a USB A per iPhone 11 12 13 Pro Max SE XR,Airpods iPad 9 2021 Mini 6a Gen,Samsung Galaxy Note 10 S20 Plus S21 Ultra A72 In offerta a 8,54 € – invece di 8,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Nero In offerta a 25,99 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino al scadenza sconosciuta

Bialetti Gioia, Macchina Caffè Espresso con incluse 80 Capsule, Supercompatta, Serbatoio 500 ml, Rosso In offerta a 49,90 € – invece di 99,00 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del riscaldamento, facile installazione fai da te, Progettato in Germania In offerta a 99,20 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino al 31 ott 21

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori In offerta a 49,99 € – invece di 55,99 €

sconto 11% – fino al 24 ott 21

Anker PowerConf S3 – Altoparlante per conferenze Bluetooth, 6 microfoni integrati, registrazione audio migliorata, 24 ore di conversazione, controllo app, Bluetooth 5, USB-C, ideale per ufficio e casa In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino al 24 ott 21

Anker PowerCore III 10000 mAh, batteria esterna senza fili, 10 K, certificazione Qi, 18 W, ricarica rapida USB-C per iPhone X, 11, 11 Pro, iPad, AirPods, e altro ancora In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 24 ott 21

Anker PowerCore 10000 PD Redux, Power Bank con Power Delivery (18W) USB-C per Caricatore Portatile da 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad PRO 2018 e Altri In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 24 ott 21

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino al 24 ott 21

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus In offerta a 8,49 € – invece di 13,99 €

sconto 39% – fino al 24 ott 21

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 2Pezzi/2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5/SE 2020-Argento In offerta a 6,79 € – invece di 12,99 €

sconto 48% – fino al 24 ott 21

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 39,09 € – invece di 56,39 €

sconto 31% – fino al 24 ott 21

Presa Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug(Type L) Intelligente Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, 2 Pezzi meross In offerta a 22,94 € – invece di 29,99 €

sconto 24% – fino al 24 ott 21

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, Nessun Hub Richiesto In offerta a 37,39 € – invece di 52,79 €

sconto 29% – fino al 24 ott 21

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w Equivalente 60W, 2 Pezzi In offerta a 28,89 € – invece di 40,69 €

sconto 29% – fino al 24 ott 21

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 42,49 € – invece di 68,19 €

sconto 38% – fino al 24 ott 21

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 60WSmart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT In offerta a 16,99 € – invece di 27,99 €

sconto 39% – fino al 24 ott 21

XIAOMI Mi Smart Standing Fan 2, Ventilatore Smart, Motore BLDC, Controllo Tramite App, Doppie Lame, Controllo Vocale, Fino a 100 Livelli di Ventilazione, Modalità Silenziosa, Bianco, Versione Italiana In offerta a 83,70 € – invece di 99,99 €

sconto 16% – fino al 31 ott 21

Xiaomi Mi Router 4A AC1200 Router Wi-Fi 867 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u, RAM 64 MB, 4 Antenne, Xiaomi App, Fino a 64 Dispositivi, Bianco In offerta a 14,43 € – invece di 27,99 €

sconto 48% – fino al 24 ott 21

Xiaomi Mi Router 4C N300 Router Wi-Fi 300 Mbps a 2.4 GHz, 802.11b/g/n, 802.3/3u, RAM 64 MB, 4 Antenne, Xiaomi App, Fino a 64 Dispositivi In offerta a 9,77 € – invece di 17,99 €

sconto 46% – fino al 24 ott 21

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino al 24 ott 21

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth 20W, Altoparlante Bluetooth Portatile Impermeabile IPX7,True Wireless Stereo, Speaker Bluetooth 5.0, per Casa, Festa, Auto, Viaggio In offerta a 39,09 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino al 24 ott 21

Tronsmart Mega Pro Cassa Altoparlante Bluetooth 60W Wireless Waterproof Speaker Bluetooth con Deep Stereo, IPX5 Impermeabile, 10400mAh Batteria Power Bank, NFC e Pannello Touch LED In offerta a 93,49 € – invece di 115,99 €

sconto 19% – fino al 24 ott 21

Cuffie Cancellazione Attiva del Rumore, Tronsmart Apollo Air Cuffie Bluetooth 5.2 con 6 microfoni, Auricolari Bluetooth CVC 8.0, Qualcomm Chip QCC3046, 20h di riproduzione, Impermeabile IP45, Nero In offerta a 59,49 € – invece di 78,99 €

sconto 25% – fino al 24 ott 21

Altoparlante Bluetooth Anker Soundcore Flare 2, con protezione impermeabile IPX7 e suono a 360 ° per cortile e beach party, altoparlante wireless da 20 W con PartyCast, regolazione EQ e tempo di riproduzione di 12 ore, nero In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 24 ott 21

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa In offerta a 59,99 € – invece di 79,95 €

sconto 25% – fino al 24 ott 21

Auricolari Bluetooth Life A1 True Wireless Soundcore Anker, potente audio personalizzato, 35h, ricarica wireless, ricarica rapida USB-C, grado IPX7, controllo pulsanti, auricolari Bluetooth In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 24 ott 21

Cuffie True Wireless Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker, cancellazione attiva mirata del rumore, PureNote, 6 mic per chiamate, 26h di svago, EQ personalizzato HearID, Bluetooth 5, ricarica wireless In offerta a 99,99 € – invece di 118,99 €

sconto 16% – fino al 24 ott 21

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 24 ott 21

Oral-B Genius 10000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 1 Manico Viola Orchidea Connesso, 6 Modalità tra cui Sbiancante e Denti Sensibili, 2 Testine di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio Smart In offerta a 116,50 € – invece di 249,00 €

sconto 53% – fino al 31 ott 21

Oral-B Pro 3-3900 – Set Con 2 Spazzolini Elettrici Neri, 2 Spazzolini Con Sensore Di Pressione Dello Spazzolamento Visibile, 2 Testine Di Ricambio In offerta a 64,99 € – invece di 129,99 €

sconto 50% – fino al 30 ott 21

Oral-B Smart 6 6200W Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 3 Testine di Ricambio, 5 Modalità di Spazzolamento, Versione Vecchia In offerta a 93,70 € – invece di 185,36 €

sconto 49% – fino al 31 ott 21

Soundcore Auricolari True Wireless P2 Mini Anker Life, Driver da 10 mm Bassi potenti, eq. pers, Bluetooth 5.2, 32 Ore di riprod, RIC. Vel USB-C, Piccoli, Lavoro, casa-Lavoro In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 24 ott 21

Utility Diadora – Scarpa da Lavoro Glove II Low S1P HRO Sra per Uomo e Donna (EU 40) In offerta a 80,40 € – invece di 105,00 €

sconto 23% – fino al 31 ott 21

Utility Diadora – Scarpa da Lavoro Bassa Glove Text Low S1P HRO Sra per Uomo e Donna (EU 40) In offerta a 73,50 € – invece di 107,00 €

sconto 31% – fino al 31 ott 21

