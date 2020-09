Offerte Amazon 18 settembre, fino al 64%: iRobot, Vava, Segway, Ebike Revoe, Ulefone

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo – In offerta a 129,00 € – invece di 179,00 €

sconto 28% – fino al 18 settembre 2020

Xiaomi MI Smart Band 5, Schermo 1.1″ AMOLED, Touchscreen, con Monitoraggi e Funzioni Sport, Nero [Versione Italiana] In offerta a 31,16 € – invece di 38,95 €

sconto 20% – fino al 18 settembre 2020

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, Speaker Wireless,TWS & NFC, Pulsanti Touch, Subwoofer Speakers, Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a 42,10 € – invece di 49,99 €

sconto 16% – fino al 18 settembre 2020

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricatore USB da Muro 6 Porte 60W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPhone XS/XS Max/XR, iPad ECC. In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 18 settembre 2020

VAVA Hub USB C, 8 in 1 Hub Type C Adattatore con HDMI 4K, Porta Ethernet RJ45 da 1Gbps, USB 3.0, Lettore di Schede SD/TF, Porta di Ricarica PD da 100W per MacBook/PRO/Air e Laptop Windows Type C In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 20 set 20

Proiettore, Vamvo L6200 Videoproiettore Full HD Nativo 1080p 6000 Lux con Dolby, Display Max 300″, Ideale per Home Theater, Intrattenimento, PPT Business, Compatibile PS4/HDMI/VGA/USB In offerta a 195,49 € – invece di 229,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

RCB Elettrico Scooter Elettrico con Hoverkart Go-Kart Costruito in luci a LED Bluetooth Speaker Regalo per Bambini e Adulti Ruote 6.5 ” Regalo di Natale In offerta a 177,65 € – invece di 229,00 €

sconto 22% – fino al 20 set 20

RCB Hoverboard Scooter Elettrico Fuoristrada Scooter 8.5 ” Hummer LED App Bluetooth Integrato con Motore Potente 2 * 350W In offerta a 211,65 € – invece di 249,00 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

TELMU Microscopio – 300X-600X-1200X Microscopio Bambini con 70+ pezzi kit di Accessori, con Braccio e Base in Metallo, Per l’educazione alla Biologia dei Bambini e Regalo, con la Valigia In offerta a 36,54 € – invece di 42,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Microscopio digitale, microscopia Pancellent 1080P da 50X a 1000X con ingrandimento USB a 8 LED, collezione di diapositive da 12 pacchetti (Livello di avvio, NON iPhone/iPad, Bianco) In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Wireless Snake Camera Pancellent WiFi Inspection Camera 1200P HD Endoscopio con 8 LED luce rigida periscopio cavo per iPhone Android Smartphone Tavolo Ipad PC (16.5FT, ultima versione) In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Striscia LED, OMERIL Strisce LED (180 LEDs) con Luce Gialla Calda, Plug ‘n’ Play, USB alimentata LED Striscia Adatte a Decorazioni, Guardaroba, Salotto, TV, Cucina, Bar, Camera da Letto ecc -6M(2x3m) In offerta a 9,34 € – invece di 16,99 €

sconto 45% – fino al 20 set 20

Luce Notte LED Batteria, OMERIL Luce Notturna con Sensore di Movimento, 3 Modalità Illuminazione, Luci Notte Bambini a Magnete Incorporato per Armadio, Scale, Bagni, Corridoi, Cucina, Garage (2 Pezzi) In offerta a 13,59 € – invece di 20,99 €

sconto 35% – fino al 20 set 20

Luce Notturna Bambini, OMERIL Luce Notturna con Telecomando e Funzione Timer, Luce Notturna LED con 3 Luminosità Regolabile e 2 Colori Commutabile per Corridoi, Vivai, Cucina, Scale -Caldo Giallo In offerta a 9,17 € – invece di 15,99 €

sconto 43% – fino al 20 set 20

Lampada da Tavolo, OMERIL Lampada da Scrivania con Luce Calda alla Base, Ricaricabile Lampada da Scrivania a LED con Sensore Touch e 3 Livelli di luminosità per Studio, Lettura, Cameretta di Bambini In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino al 20 set 20

Digital Industrial Endoscope 1920X1080P, Videoscopio a periscopio perpendicolare con telecamera IP67 Waterproof Inspection, Schermo LCD a colori da 4,3 pollici, Scheda di memoria 32G, 10 FT (3 metri) In offerta a 90,01 € – invece di 105,90 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Endoscopio con messa a fuoco automatica Pancellent 1944P HD Telecamera periscopio 5.0 Megapixel Telecamera di ispezione con cavo semi rigido Snake Cam per MAC Windows Android (NO iOS) (16.5FT / 5M) – In offerta a 34,84 € – invece di 55,00 €

sconto 37% – fino al 20 set 20

Microscopio digitale wireless, microscopia Pancellent 1080P da 50X a 1000X USB con 8 LED, collezione di diapositive da 12 pacchetti (Bianco) In offerta a 33,14 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

TaoTronics Cuffie Bluetooth Auricolari Senza Fili Ottima Qualità del Suono Riduzione del Rumore di Chiamata Controllo Touch 8/32 Ore di Tempo di Utilizzo per Telefono Android IOS In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

TACKLIFE – CASSETTA ATTREZZI,177pcs,Valigia in CrV ALLUMINIO,Valigia Degli Attrezzi,Martello,Set di Cacciaviti,Pinze,Set di Maniche Set di Chiavi-HHK5B In offerta a 127,49 € – invece di 179,99 €

sconto 29% – fino al 20 set 20

TACKLIFE GGO20AC Pistola Colla a Caldo Classica 20W con 50 Stick di Colla ad Alta Temperatura Grilletto Flessibile per Fai da Te, Progetti Artigianali, Piccole Riparazioni In offerta a 7,64 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino al 20 set 20

Tacklife Mini Avvitatore a Batteria Ioni di Litio 2000mAh Avvitatore Elettrico 3,6V con carica USB, Luce LED, 32 Punte, 1 asta di ricarica USB, Per Assemblaggio Mobili SDP70DC In offerta a 19,54 € – invece di 33,99 €

sconto 43% – fino al 20 set 20

Tacklife MT-L03 Livella a Bolla Antistatica in Lega di Alluminio con Magnete Spirit Level 30 cm Misurazione Orizzontale / Verticale / 45 ° (Precisione: 0.75 mm / m) In offerta a 10,19 € – invece di 12,99 €

sconto 22% – fino al 20 set 20

TACKLIFE Seghetto Alternativo 850W con LED e 6 Lame, Valigetta da Trasporto, Velocità Variabile 800-3000SPM, Cavo da 3M, Motore in Rame Puro | PJS05A In offerta a 33,14 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

TACKLIFE Avvitatore Elettrico, Cacciavite Elettrico Coppia di Serraggio, con luce LED, 30 punte e 1 centrale, con blocco di sicurezza SDP50DC In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Teaisiy Avviatore Batteria Auto, 1000A 18000mAh Impermeabile Avviatore Emergenza per Auto (per Motori 12V Benzina 6,5L e Diesel 5.0L), Torcia a LED, con USB 3.0 Porta di Ricarica Veloce In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Misuratore Laser 50m,USB Carica Rapida, TECCPO telemetro laser, Decorazione d’interni, Sensore Angolo Elettronico, 99 dati, Funzione muto, 2,25”LCD retroilluminato, Distanza, Area e Volume, Angolo In offerta a 27,19 € – invece di 52,99 €

sconto 49% – fino al 20 set 20

Adattatore HDMI a VGA, Techole HDMI to VGA 1080p Full HD con Cavo di Audio e di Ricarica Micro USB, da HDMI a VGA per PC, Portatili, HDTV, Apple TV, PS4/3, XBOX e altri Dispositivi HDMI (Nero) In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

HDMI Splitter 4K, Techole Alluminio Sdoppiatore HDMI Automatico 1 Ingresso 2 Uscite, Duplicatore HDMI Supporta 4K 3D e 1080P, per Blu-Ray Lettore, HDTV, Lettore di Rete, PS3/4, XBox, Digital STB, ecc In offerta a 12,23 € – invece di 20,99 €

sconto 42% – fino al 20 set 20

Techole Adattatore Ottico Jack, 192Khz Controllo Volume Convertitore Audio Digitale Analogico da Ottico a RCA L/R e Jack 3.5mm, Convertitore Ottico RCA per Dvd, PS3/4 (Cavi Ottici e Toslink Inclusi) In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Tonor Microfono Condensatore Professionale Studio Computer PC Kit Microfonos con 3,5 mm XLR/Pop Filtro/Stand Scissor Braccio/Shock Mount per Studio di Registrazione Podcasting Broadcasting In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

TONOR PC Microfono USB Condensatore per Computer Gioco Mic Plug & Play con Treppiede e Filtro Pop per Registrazione Vocale, Podcasting, Streaming, Video di Youtube per Laptop iMac PC Desktop In offerta a 29,99 € – invece di 36,99 €

sconto 19% – fino al 20 set 20

XIAOKOA Microfono PC,Microfono USB Compatibile con Windows/Mac / PS4,Adatto a Giochi/Registrazione/Youtube/Podcast/Live Chat,con Luce a LED In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Zacro Porta Cellulare Universale con Pinza Regolabile per Treppiedi Treppiede Bastone Selfie Monopiede, Adattatore di Smartphone Universale Supporto Cellulare Rotazione di 360 gradi per Fotografia In offerta a 9,34 € – invece di 10,99

sconto 15% – fino al 20 set 20

Ulefone Armor 7 Rugged Smartphone – Helio P90 Octa Core 8 GB RAM + 128 GB ROM, Fotocamera da 48 MP, FHD + Schermo 6.3??, Android 10 IP68 Telefono Cellulari Resistente, Ricarica Wireless Qi 10W, NFC In offerta a 339,99 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

Custodia Impermeabile Smartphone YOSH Borsa Asciutta Certificata IPX8 per iPhone X XR, Samsung S8 S7, Huawei P30, tutti i dispositivi fino a 6,8 pollici 2 Pezzi (Nero&Bianco) In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino al 20 set 20

YI Camera IP 1080p,Videocamera di Sorveglianza da Interno Compatibile con Alexa per Casa,360 gradi,Visione Notturna non Invasiva, Notifiche push,Supporta Micro SD a 128gb,YI HOME App per iOS,Android In offerta a 44,99 € – invece di 44,99 €

sconto 0% – fino al 22 set 20

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 299,99 € – invece di 499,00 €

sconto 40% – fino al 24 set 20

iRobot Braava 390T Lavapavimenti 2 in 1: Pulizia a Secco e a Umido, Adatto per Pulire più stanze e Grandi spazi, fino a 92 mq, con Panni Usa e Getta e Lavabili, Silenzioso, Bianco In offerta a 219,99 € – invece di 349,00 €

sconto 37% – fino al 24 set 20

Ninebot by Segway ES2 Monopattino Elettrico Pieghevole, Velocità Massima 25km/h, Autonomia 25km, 55 x 27 x 41 cm, Grigio scuro (Dark grey), 14 anni+ In offerta a 265,99 € – invece di 549,99 €

sconto 52% – fino al 25 set 20

Revoe 553503 Dirt Vtc Bicicletta Elettrica Pieghevole 20′, Nero In offerta a 419,94 € – invece di 999,00 €

sconto 58% – fino al 25 set 20

Revoe 554326 Tech Street Motion, Monopattino Elettrico Pieghevole Adulto, Nero In offerta a 131,94 € – invece di 229,90 €

sconto 43% – fino al 25 set 20

Revoe e-bike, Citybike. Nera, cerchi in lega, 26”, velocità massima 25 km/h, 45 Km di autonomia In offerta a 407,40 € – invece di 899,00 €

sconto 55% – fino al 25 set 20

REVOE Push 8, Monopattino Elettrico Pieghevole Misto Adulto, Nero In offerta a 179,40 € – invece di 499,00 €

sconto 64% – fino al 25 set 20

Revoe Tech Ion, Monopattino Elettrico Unisex ? Adulto, Singolo, Nero In offerta a 99,44 € – invece di 249,00 €

sconto 60% – fino al 25 set 20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).