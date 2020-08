Offerte Amazon 19 agosto fino al 43%: Anker, Aukey, Ferrino, TackLife, Apeman

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

1 BY ONE Tastiera Bluetooth Ultra Sottile con Multi Touch Integrato Touch Pad e Batteria Ricaricabile per Android e Windows, Tastiera Wireless, Nera – In offerta a 22,09 € – invece di 27,99 €

sconto 21% – fino al 19 agosto 2020

SIMPLETASTE Schiumalatte Automatico e Scaldalatte, Montalatte Elettrico, Montatore per Schiuma del Latte per Cappuccino, Latte, Caffè e Cioccolata Calda Schiumatore per Latte Automatico In offerta a 35,19 € – invece di 43,99 €

sconto 20% – fino al 19 agosto 2020

Aigostar Baron – Frullatore portatile 2 in 1 per frutta e verdura. 350W e 1L, inclusa una bottiglia Tritan BPA FREE da 600mL. Corpo in acciaio inox e 2 controlli di velocità. In offerta a 30,49 € – invece di 37,99 €

sconto 20% – fino al 19 agosto 2020

PawHut Carrellino Rimorchio per Cani Animali Domestici da Bicicletta Rosso e Nero 130 x 90 x 110cm In offerta a 90,97 € – invece di 129,95 €

sconto 30% – fino al 19 agosto 2020

Bilancia Pesapersone Digitali Vigorun Bilance Grassa Bluetooth BMI Analizzatore di Composizione Corporea con App, 18 Indici di Corporea, lavorare con Fitbit,Google Fit In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino al 19 agosto 2020

Aigostar Hansa 33JTR – ventilatore a piantana con telecomando, motore antideflagrante, 4 impostazione di velocità e timer fino a 8 ore, display a LED In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 19 agosto 2020

Rampow Adattatore USB C a USB 3.1 [ OTG – 2 Pezzi ]Adattatore Tipo-C a USB A, Compatibile perThunderbolt 3 ,MacBook PRO 2018 2017 2016,Google Pixel 2/2XL,Nexus 5 X/6P,Samsung S9/S8 – Grigio Siderale In offerta a 6,19 € – invece di 7,29 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

Multipresa Verticale Multipresa Ciabatta 6 Prese Con 4 Slot USB 3M Cavo 2500W 10A per Smart Phone, Tablet, Laptop, Fotocamere Digitali In offerta a 23,83 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino al 19 agosto 2020

Oasser Compressore Portatile per Auto Aria Mini Pompa con Batteria Ricaricabile 2000 mAh per Moto, Bici, Auto, Palloni con Schermo LCD e torcia LED In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 19 agosto 2020

Livella laser Verde 30M, USB Ricarica, Linea Laser a Croce TECCPO, Autolivellante e Funzione Impulso, 120° Grandangolo, Borsa per Trasporto, Supporto Magnetico, 360° Rotante, IP54 – TDLS09P In offerta a 37,56 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino al 19 agosto 2020

meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 3 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2500W 10A, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 20,94 € – invece di 28,99 €

sconto 28% – fino al 19 agosto 2020

yootech Adattatore USB Tipo C Maschio a USB-A Femmina [4 Pack] Connettore di trasferimento Dati per Samsung, OnePlus 2/3, Huawei, MacBook PRO 2017/2016, ChromeBook e Altri dispositivi con USB C In offerta a 6,79 € – invece di 7,99 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

Anozer Supporto per Tablet Pieghevole e Regolabile,[2020 Aggiornato] Supporto per Tablet Desktop Compatto Estensibile,Compatibile con Phones,iPad,Samsung Galaxy,Kindle,Nintendo Switch(Nero) In offerta a 10,99 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

APEMAN Action Cam A79 PRO, 4K 20MP WiFi Impermeabile 40M con Telecomando e Microfono Esterno Fotocamera Subacquea Digitale, Anti-Shaking Stabilizzazione Videocamera, Time Lapse Slow Motion In offerta a 47,99 € – invece di 79,99 €

sconto 40% – fino al 19 agosto 2020

OMOTON Supporto per Laptop salvaspazio, Supporto per Laptop Verticale in Lega di Alluminio per Tutti i Tablet e Laptop da 10-17,3 Pollici, ad Esempio MacBook, Lenovo, dell e Altro – Grigio In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

BESTEK 200W Inverter da Auto 12V-230V con 4 Porte Smart USB (4.2A Total) e 2 EU, Convertitore Tensione per Camper/Barca a Onda Sinusoidale Modificata con Multi Protezioni e Soft Start, Accendisigari In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

Crenova Plastificatrice termica pouch 2 rulli Velocità di plastificazione 30 cm/min. Dimensioni della plastificazione da carte di credito a documenti in A4 foto lavoretti – Nero In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 42W 4 Porte Caricatore USB per Samsung Galaxy S9 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6, HTC 10, iPhone XS / XS Max / XR, iPad Pro / Air ecc. – In offerta a 16,46 € – invece di 25,99 €

sconto 37% – fino al 19 agosto 2020

TACKLIFE M1 Compressore Portatile per Auto – 40L/Min Mini Pompa Elettrica a Basso Rumore, 150PSI Manometro Digitale Preciso, 120W DC12V, Preselezione e Spegnimento Automatico In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 19 agosto 2020

OSTBA Tostiera Sandwich Maker, piastre per panini 3 in 1, Cool Touch Waffles piastra 750w, Gancio Chiusura Piastre Tostapane, Spie LED, BPA Assente, nero In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

Amzchef Tritatutto elettrico per alimenti con motore robusto, 1.8L Ciotola in Acciaio Inox, 2 livelli di velocità | Tritatutto Cucina da 300 W per Frutta, Verdura,Carne,Spezie In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth 20W, Altoparlante Bluetooth Portatile Casse Impermeabile IPX7,Stereo Suono TWS, Wireless Speaker Bluetooth 5.0, per Casa, Festa, Auto, Viaggio In offerta a 28,79 € – invece di 45,99 €

sconto 37% – fino al 19 agosto 2020

Amzdeal Kit Tenda Studio 50 x 50 cm Scatola Fotografica con Striscia LED 5500K +Panno di base in argento più 3 Panni Sfondi (Bianco, Nero, Arancione) In offerta a 47,49 € – invece di 58,88 €

sconto 19% – fino al 19 agosto 2020

HYLOGY Misuratore di Pressione da Polso Digitale, Sfigmomanometro da Polso e Pulsazione Rilevazione Automatica, Grande Schermo LCD, 180 Posizioni di Memoria In offerta a 16,43 € – invece di 28,99 €

sconto 43% – fino al 19 agosto 2020

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore – Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 19 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).