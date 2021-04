Offerte Amazon 19 aprile fino al 50%: iHealth, Beats, Aigostar, Outsunny, Thun

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 19 aprile

Anker Soundcore Mini 3 Cassa Bluetooth Altoparlante, Tecnologia BassUp e PartyCast, USB-C, Impermeabilità di grado IPX7 ed EQ personalizzabile In offerta a 28,79 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino al 19 aprile

Anker PowerConf S3 – Altoparlante per conferenze Bluetooth, 6 microfoni integrati, registrazione audio migliorata, 24 ore di conversazione, controllo app, Bluetooth 5, USB-C, ideale per ufficio e casa In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino al 19 aprile

YI Home Camera 1080p Kit da 2 ,IP Camera WiFi,Telecamera Interno di Sorveglianza con Rilevamento di Movimento,Notifiche Push,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Smart Videocamera per telefono,laptop In offerta a 38,99 € – invece di 48,99 €

sconto 20% – fino al 19 aprile

Kenwood KVC7300S Impastatrice Planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO, Robot da Cucina Mixer, 1500 W, 4.6 Litri, Acciaio, Argento In offerta a 474,05 € – invece di 700,00 €

sconto 32% – fino al 19 aprile

HOMCOM Carrello da Cucina Pieghevole e Salvaspazio con 2 Sgabelli 2 Cassetti 4 Ruote (Rotazione 360°), Legno MDF Bianco In offerta a 119,96 € – invece di 136,95 €

sconto 12% – fino al 19 aprile

homcom Sgabello Stile Industriale in Legno di Pino e Metallo, Altezza Regolabile, Cucina/Bar/Ristorante, 40x40x52-68cm In offerta a 63,96 € – invece di 79,95 €

sconto 20% – fino al 19 aprile

Worx Tagliaerba Robot da Giardino Landroid WR141E, Rasaerba Elettrico a Batteria 20 V, Tosaerba 3 Lame Mobili, Comando Wi-Fi In offerta a 699,00 € – invece di 799,00 €

sconto 13% – fino al 19 aprile

Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) – nero In offerta a 699,00 € – invece di 839,00 €

sconto 17% – fino al 19 aprile

Philips Lighting Hue White Starter Kit con 2 Lampadine Attacco E27, con Bluetooth, Luce Bianca Calda Dimmerabile + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 49,99 € – invece di 79,90 €

sconto 37% – fino al 19 aprile

Pulsossimetro da dito iHealth PO3M con pletismografo e indice di perfusione sull’app, misura la saturazione di ossigeno nel sangue, l’indice di perfusione, la frequenza del polso In offerta a 56,1 – invece di 66

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Bianco In offerta a 215,5 – invece di 349,95

sconto 38% – fino al 2 mag 2021

NETGEAR Orbi WiFi Mesh 6 RBK752, Sistema Tri-Band composto da 1 Router e 1 extender satellite | Copertura fino a 350 m² e oltre 40 dispositivi | AX4200 (fino a 4,2 Gbps) In offerta a 394,99 – invece di 499,9

sconto 21% – fino al 19 apr 2021

Aigostar – Lampadine LED E27, 19W Luce Bianca Fredda 6400K, 1615 Lumen(equivalenti a 105W), Angolo del Fascio di 280 Gradi- Pacco da 5. In offerta a 20,39 – invece di 39,99

sconto 49% – fino al 26 apr 2021

Aigostar – Lampadina LED E27 11W, Luce Bianca Fredda 6400K, 957 lm, Angolo del Fascio di 280 Gradi, Non Dimmerabili, Confezione da 5. In offerta a 15,19 – invece di 26,99

sconto 44% – fino al 26 apr 2021

homcom Lampada da Comodino in Corda di Canapa Paralume in Lino, E27, Beige, 40x40x65 cm In offerta a 41,56 – invece di 52,95

sconto 22% – fino al 25 apr 2021

HOMCOM Schermo da Tavolo Professional Mini Screen 120 Pollici Formato 16:9/4:3 Schermo da Proiezione Compatto 251.8 × 8.6 × 7 cm Bianco e Nero In offerta a 63,96 – invece di 72,95

sconto 12% – fino al 25 apr 2021

Aigostar Samuel 30IBP – Panini maker, Tostapane piastra in Acciaio inox con vassoio di raccolta dell? olio. Piastre di rivestimento antiaderenti, Potenza 2200W. Manico antiscottatura. In offerta a 52,69 – invece di 95,99

sconto 45% – fino al 26 apr 2021

BLACK+DECKER FSMH1321JSM-QS Lavapavimenti a vapore STEAM-MOP 13 in 1, Sistema di Pulizia Guanto Steamitt, con Generatore di Vapore Portatile, 1300W, Bianco/Acqua In offerta a 129,99 – invece di 189,9

sconto 32% – fino al 25 apr 2021

Outsunny Set Tavolo e Sedie da Giardino ed Esterno in Metallo Verde, Set da 3 Pezzi Pieghevole e Salvaspazio In offerta a 107,16 – invece di 156,1

sconto 31% – fino al 19 apr 2021

Outsunny Tavolo da Giardino con Foro per Ombrellone, Arredamento da Esterno in Metallo e Vetro 120x80x70cm Grigio In offerta a 82,36 – invece di 119,95

sconto 31% – fino al 19 apr 2021

Outsunny Piastrelle da Giardino Incastrabili Set da 11 Mattonelle per Esterno 30×30 cm Grigio In offerta a 46,36 – invece di 75,95

sconto 39% – fino al 25 apr 2021

Outsunny Gazebo Pergola 3x3m da Esterno, Giardino o Terrazzo con Tenda Impermeabile Crema In offerta a 151,96 – invece di 229,95

sconto 34% – fino al 25 apr 2021

Outsunny Gazebo Impermeabile con Zanzariere da Giardino Esterno Tendone in Poliestere 3 x 3 x 2.45 m Beige In offerta a 68,76 – invece di 115,95

sconto 41% – fino al 25 apr 2021

Outsunny Ombrellone da Giardino ?300cm con Manovella e Inclinabile con Palo Smontabile, Metallo e Poliestere Rosso Scuro In offerta a 51,96 – invece di 78,95

sconto 34% – fino al 25 apr 2021

Outsunny Struttura Portante per Amaca Supporto Max. 150 kg Metallo 360x92x115cm In offerta a 70,36 – invece di 84,95

sconto 17% – fino al 25 apr 2021

Outsunny Gazebo Pieghevole da Giardino 3x3m Struttura in Acciaio, Corde Antivento e Sacca di Trasporto, Verde In offerta a 67,16 – invece di 109,95

sconto 39% – fino al 25 apr 2021

Outsunny Ombrellone Decentrato da Giardino ?296cm, Ombrellone a Braccio per Esterni Bianco Crema con Base a Croce In offerta a 107,16 – invece di 199,95

sconto 46% – fino al 19 apr 2021

Outsunny Ombrellone Decentrato Angolazione Regolabile Girevole a 360 da Giardino Poliestere ?294x248cm Bianco Crema In offerta a 155,16 – invece di 179,95

sconto 14% – fino al 19 apr 2021

Outsunny Amaca da Giardino Autoportante con Struttura in Acciaio e Cotone Multicolor, Custodia Inclusa In offerta a 84,76 – invece di 159,95

sconto 47% – fino al 25 apr 2021

THUN ® – Tortiera Linea Country – Porcellana – ø 24 cm In offerta a 24,4 – invece di 34,9

sconto 30% – fino al 2 mag 2021

THUN ® – Bracciale Old Classic con Papillon In offerta a 28 – invece di 56

sconto 50% – fino al 2 mag 2021

THUN ® – Charm Collection mela-tealight”Sei un dono” In offerta a 7,95 – invece di 15,9

sconto 50% – fino al 2 mag 2021

THUN ® – Bracciale Old Classic Marguerite Dorée In offerta a 28 – invece di 56

sconto 50% – fino al 2 mag 2021

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio, Idea Regalo Natale In offerta a 59,99 – invece di 99,99

sconto 40% – fino al 30 apr 2021

Oral-B Genius 8500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Argento Connesso, 5 Modalità di Spazzolamento Visibili, 1 Testina di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio In offerta a 99,99 – invece di 159,99

sconto 38% – fino al 30 apr 2021

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio, Idea Regalo Natale In offerta a 59,99 – invece di 99,99

sconto 40% – fino al 30 apr 2021

Oral-B iO 8n, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Viola con Tecnologia Magnetica, Display a Colori, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio In offerta a 169,99 – invece di 175,99

sconto 3% – fino al 30 apr 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).