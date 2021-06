Offerte Amazon 19 giugno fino al 62%: Apple, Bose, Philips, HP, Seagate, eero

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono attive ancora queste offerte

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Cocoda Selfie Stick Treppiede, 133 cm Estensible 3 in 1 Bastone Selfie Bluetooth con Telecomando per Streaming Live, Treppiede Smartphone per 11 PRO Max/ 11/ XS Max/XR, Samsung, Fotocamera, Gopro

In offerta a 17,84 € – invece di 22,99 €

sconto 22% – fino al 19 giugno

Novità Apple iPhone 12 Pro (128GB) – blu Pacifico

In offerta a 1079,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 9% – fino al 19 giugno

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero

In offerta a 252,09 € – invece di 264,70 €

sconto 5% – fino al 19 giugno

Nuovo Apple AirPods Max – Grigio siderale

In offerta a 525,10 € – invece di 629,00 €

sconto 17% – fino al 19 giugno

Neewer Studio Fotografico 10ft/3m Larga Barra Trasversale 7ft/2.1m Alto Sfondo Regolabile Staffa, Sistema di Supporto con 6 Morsetti di Sfondo, 2 Sacchi di Sabbia e Borsa per Fotografia

In offerta a 54,89 € – invece di 60,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 19 giugno

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth 20W, Altoparlante Bluetooth Portatile Impermeabile IPX7,Stereo Suono TWS, Speaker Bluetooth 5.0, per Casa, Festa, Auto, Viaggio

In offerta a 28,89 € – invece di 36,99 €

sconto 22% – fino al 19 giugno

American Tourister Urban Grove Lifestyle Zaino Casual

In offerta a 28,72 € – invece di 35,90 €

sconto 20% – fino al 19 giugno

Philips Daily Collection HD2581/00 Tostapane con 8 Impostazioni e Griglia Scaldabriosche Integrata, Bianco

In offerta a 19,00 € – invece di 49,98 €

sconto 62% – fino al 19 giugno

Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo

In offerta a 104,00 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino al 19 giugno

HP Compaq LA1905wg 19-inch Widescreen LCD Monitor

In offerta a 20,95 € – invece di 21,80 €

sconto 4% – fino al 19 giugno

Seagate BarraCuda, 1 TB, Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5″, 7.200 RPM, Cache da 64 MB per PC Desktop (ST1000DM010)

In offerta a 28,18 € – invece di 35,80 €

sconto 21% – fino al 19 giugno

JETech Cover Compatible iPhone XS, Compatible iPhone X, Custodia Case con Paraurti Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio Trasparente HD Chiaro

In offerta a 5,07 € – invece di 5,97 €

sconto 15% – fino al 19 giugno

CHOETECH Caricatore USB C pre iPhone,PD 20W Caricatore da Muro Power Delivery 3.0 Caricatore Tipo C per iPhone 12/Mini/12 Pro/11/11 Pro/Xs Max/Xr/X/8 Plus/SE,AirPods/Pro,Galaxy S20/S10/S9,iPad Pro/Air

In offerta a 9,99 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino al 19 giugno

INIU Caricabatterie Auto USB, totale 60W 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone12 11 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods Laptops ECC.

In offerta a 7,85 € – invece di 9,99 €

sconto 21% – fino al 19 giugno

Queste sono le offerte valide fino al Prime Day del 21-22 Giugno

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).