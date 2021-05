Offerte Amazon 19 maggio fino al 53%: Netgear, Tronsmart, Transcend, Jabra, Bialetti

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Intex 64418 Materasso Classic Matrimoniale Comfort Plush Hise Rise, Bicolor, con Pompa Interna,152 x 203 x 56 cm In offerta a 62,37 € – invece di 69,99 €

sconto 11% – fino al 19 maggio

Echo Flex Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 26 mag 2021

Polar Vantage V Set con H10, Sportwatch per Allenamenti Multisport e Triathlon, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato In offerta a 260,60 € – invece di 549,90 €

sconto 53% – fino al 30 mag 2021

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C In offerta a 36,54 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino al 23 mag 2021

NINEBOT BY SEGWAY Ninebot Air T15E, Monopattino Elettrico E Serie Unisex Adulto, Grigio In offerta a 521,20 € – invece di 749,99 €

sconto 31% – fino al 30 mag 2021

NETGEAR GS308PP Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet, con 8 PoE+ a 83 W, Montaggio Desktop, a Parete, in Metallo Resistente In offerta a 94,49 € – invece di 119,99 €

sconto 21% – fino al 23 mag 2021

NETGEAR Switch PoE 5 porte GS305PP, Switch Ethernet con 4 PoE a 83 W, Switch Gigabit Desktop, Design Senza Ventola in Metallo Robusto In offerta a 89,99 € – invece di 119,90 €

sconto 25% – fino al 23 mag 2021

NETGEAR GS308E Switch Ethernet 8 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 30 mag 2021

NETGEAR Switch Ethernet Gigabit GS316, 16 Porte Gigabit Unmanaged, Hub Ethernet Plug-and-Play, Struttura in Metallo Senza Ventole In offerta a 51,68 € – invece di 89,90 €

sconto 43% – fino al 30 mag 2021

Netgear Nighthawk Sistema WiFi 6 Mesh MK63, Router WiFi 6 + 2 Satelliti, Velocità AX1800, Copertura fino a 350 m² e Connettività per più di 30 Dispositivi In offerta a 277,00 € – invece di 359,90 €

sconto 23% – fino al 30 mag 2021

NETGEAR Nighthawk Sistema WiFi 6 Mesh MK62, Router WiFi 6 + 1 Satellite, Velocità AX1800, Copertura fino a 250 m² e Connettività per più di 25 Dispositivi In offerta a 199,99 € – invece di 259,90 €

sconto 23% – fino al 30 mag 2021

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Nero Ramato, Regolabile In offerta a 73,20 € – invece di 99,99 €

sconto 27% – fino al 30 mag 2021

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 68,20 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino al 30 mag 2021

Bialetti Moka Express Caffettiera in Alluminio, Argento, 18 Tazze In offerta a 47,03 € – invece di 71,90 €

sconto 35% – fino al 19 mag 2021

UGREEN Caricatore USB C 65W Power Delivery, Alimentatore USB con GaN Technologia, 3xUSB C & 1xUSB-A Caricabatterie da Muro Compatibile with iPhone 12/iPad Pro/MacBook/P40 Pro/Galaxy S20/Tablet In offerta a 33,99 € – invece di 42,99 €

sconto 21% – fino al 23 mag 2021

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth 5.0, TWS Auricolari Senza Fili con 4 Microfoni, Qualcomm Chip QCC3020, Qualità Audio Aptx HD, Riproduzione 24h, Cancellazione del Rumore, Ricarica Rapida e IPX5 In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al 23 mag 2021

Tronsmart Apollo Bold ANC Auricolari Bluetooth 5.0, Cancellazione attiva del rumore, Qualcomm Chip QCC5124, TWS Cuffie Wireless con 6 Microfoni, 30 ore di riproduzione, IP45 Waterproof, Latenza Bassa In offerta a 80,74 € – invece di 94,99 €

sconto 15% – fino al 23 mag 2021

Transcend Masterizzatore DVD Portatile TS8XDVDS-W In offerta a 20,10 € – invece di 27,90 €

sconto 28% – fino al 30 mag 2021

Mouse wireless Unicorns con ricevitore USB ? Mouse senza fili Originale Mr Wonderful, Tribe MSC03800 In offerta a 13,10 € – invece di 19,99 €

sconto 34% – fino al 30 mag 2021

Chiavetta USB 16 GB Batman Movie – Memoria Flash Drive 2.0 Originale DC Comics, Tribe FD033502 In offerta a 11,90 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino al 30 mag 2021

FARMAMED 3 in 1 Saturimetro da dito, Ossimetro, Pulsossimetro professionale per Saturazione Ossigeno, Frequenza Cardiaca e Indice Perfusione, Display OLED XXL ruotabile, Custodia in dotazione, Bianco In offerta a 35,92 € – invece di 47,90 €

sconto 25% – fino al 19 mag 2021

FARMAMED Termometro Digitale Infrarossi Frontale senza contatto, fronte, ambiente, oggetti, Display Retroilluminato a 3 colori, adatto per neonati, bambini e adulti In offerta a 55,67 € – invece di 72,59 €

sconto 23% – fino al 19 mag 2021

FARMAMED Termometro Digitale Infrarossi senza contatto, Auricolare e Frontale, Multifunzione 4 in 1 per neonati, bambini e adulti In offerta a 49,20 € – invece di 64,50 €

sconto 24% – fino al 19 mag 2021

FARMAMED Misuratore Pressione Arteriosa Sanguigna da Polso Digitale Portatile, 180 Memorie Totali, 2 utenti, grande schermo LCD, Custodia rigida in dotazione In offerta a 30,39 € – invece di 50,99 €

sconto 40% – fino al 19 mag 2021

FFitness FLTP3335 Tapis Roulant Elettrico 12km/h (1.25 HP) Tappeto Pieghevole Motorizzato Salvaspazio Home In offerta a 319,00 € – invece di 499,00 €

sconto 36% – fino al 19 mag 2021

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 52, Display da 5 Pollici, Europa 48 GPS per Auto, Chiamate in Vivavoce, Nero/Antracite In offerta a 99,90 € – invece di 179,90 €

sconto 44% – fino al 22 mag 2021

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 23 mag 2021

Nokia 2.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5? HD+, 64GB, 3GB RAM, Dual Camera, Android 10, Batteria 4500mAh, Blue Fiordo [Italia] In offerta a 119,90 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino al 23 mag 2021

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida In offerta a 110,48 € – invece di 199,99 €

sconto 45% – fino al 23 mag 2021

Avvitatore a Batteria 18V, TECCPO 60N.m Trapano Elettrico con Percussione, 30min Caricatore Rapido, 2 Batterie 2000mAh, Praticare Fori nel Muro o Nel Cemento, 21+3 Posizioni – TDHD01P In offerta a 92,79 € – invece di 179,99 €

sconto 48% – fino al 23 mag 2021

Outsunny Cabina Casetta da Giardino 213x130x185cm Porta Utensili in Lamiera di Ferro, Grigio In offerta a 255,96 € – invece di 269,95 €

sconto 5% – fino al 19 mag 2021

Outsunny Casetta Porta Attrezzi da Giardino Verde in Lamiera di Ferro 280x130x173cm In offerta a 271,96 € – invece di 329,95 €

sconto 18% – fino al 19 mag 2021

Bialetti Moka Express Caffettiera in Alluminio, Argento, 3 Tazze In offerta a 20,34 € – invece di 25,90 €

sconto 21% – fino al 19 mag 2021

Bialetti Gioia, Macchina da Caffè Espresso per Capsule in Alluminio sistema Bialetti il Caffè d’Italia, Supercompatta, Bianco In offerta a 49,90 € – invece di 69,90 €

sconto 29% – fino al 30 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).