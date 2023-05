Offerte Amazon 19 maggio fino al 61% su Apple, Arlo, Polar, realme, ESR, Bontec

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sandisk SDSSDA-1T00-G27 SSD Plus 1TB 2.5″ Sata 3 In offerta a 61,62 € – invece di 70,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD (MZ-V8P2T0BW), 2 TB, PCIe 4.0, 7,000 MB/s Read, 5,000 MB/s Write, Internal Solid State Drive In offerta a 148,69 € – invece di 209,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UP650P Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Bianco In offerta a 302,89 € – invece di 399,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lenovo Tab M10 Terza Generazione, Display 10.1″ Full HD, WI-FI, RAM 4GB, Memoria 64GB, Tablet Android 11, Storm Grey, Esclusiva Amazon, Alimentatore In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Segway-Ninebot, Monopattino Elettrico, Modello F25I per adulti, 25 km/h velocità massima, 25 km autonomia, indicatori di svolta e doppio freno In offerta a 399,00 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OWC – Hub Thunderbolt – Hub Thunderbolt 4 con 5 porte per Mac e Windows In offerta a 159,90 € – invece di 193,24 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Offerte Apple

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1091,24 € – invece di 1339,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1252,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Azzurro In offerta a 989,90 € – invece di 1309,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop giallo/beige – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 899,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 246,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Arlo Essential Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili, 1080p HD, 130° Visione Notturna, Sirena, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, 90 Giorni Arlo Secure Inclusi, 3 Telecamere, Bianche

In offerta a 279,99 € – invece di 399,99 €

sconto 30% – fino a 1 giu 23

Click qui per approfondire

Arlo Essential Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili, 1080p HD, 130° Visione Notturna, Sirena, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, 90 Giorni Arlo Secure Inclusi, 4 Telecamere, Bianche

In offerta a 349,99 € – invece di 499,99 €

sconto 30% – fino a 1 giu 23

Click qui per approfondire

Climatizzatore Fisso Mitsubishi Electric ?MSZ-HR35VF, 1 Unità Interna + 1 Unità Esterna, Caldo e Freddo, Telecomando Incluso, 12.000 BTU

In offerta a 529,00 € – invece di 649,00 €

sconto 18% – fino a 29 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Trasparente compatibile con iPhone 14 Pro, Custodia sottile in silicone e in TPU antiurto, Resistente all’ingiallimento, serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 7,99 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Classic Hybrid Magnetic Case with HaloLock, Compatible with iPhone 14 Plus, Compatible with MagSafe, Shockproof Military-Grade Protection, Scratch-Resistant Back, Clear

In offerta a 14,39 € – invece di 23,99 €

sconto 40% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Trasparente compatibile con iPhone 14 Pro Max, Custodia sottile in silicone e in TPU antiurto, Resistente all’ingiallimento, serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 8,59 € – invece di 10,99 €

sconto 22% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida con Anello HaloLock, Compatibile con iPhone 13 PRO Max, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro AntiGraffio, Serie Classic, Nero Trasparente

In offerta a 16,99 € – invece di 31,19 €

sconto 46% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Custodia classica con cavalletto HaloLock compatibile con iPhone 14 Pro Max, custodia MagSafe compatibile con supporto, protezione militare, supporto ad anello per fotocamera integrato, viola

In offerta a 22,09 € – invece di 29,99 €

sconto 26% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica per iPhone 13 PRO Max, Compatibile con MagSafe, Custodia Trasparente con HaloLock, Retro Resistente ai Graffi, Trasparente

In offerta a 13,25 € – invece di 26,39 €

sconto 50% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Protezione per lo Schermo in Vetro Temperato compatibile con iPhone 14/13/13 Pro, Telaio per l?installazione, Protezione di livello militare, Ultra resistente, Protezione per lo speaker, 3 Pezzi

In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Protezione per lo Schermo in Vetro Temperato compatibile con iPhone 14 Pro Max, Telaio di facile installazione, Protezione di livello militare, Ultra resistente, Resistente ai graffi, 3 pezzi

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Pellicola Compatibile con iPhone 6.1 Pollice 12 e 12 PRO, 3 Pezzi, Vetro Temperato Protezione

In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ESR Armorite Protezione per lo Schermo compatibile con iPhone 14 Pro Max, Vetro temperato ultra resistente, Telaio di facile installazione, 2 pezzi

In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino a 25 mag 23

Click qui per approfondire

ANYCUBIC KOBRA NEO Stampante 3D, Livellamento automatico a 25 punti, estrusore integrato, acciaio per molle PEI bifacciale, stampa veloce, assemblaggio modulare per principianti, 220x220x250mm

In offerta a 259,00 € – invece di 359,99 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Anycubic Kobra Stampante 3D, Stampante 3D Autolivellamento Intelligente, Estrusore di Prossimità Integrato, Acciaio per Molle Magnetiche PEI, Design del Modulo, Dimensioni di Stampa 220*220*250 MM

In offerta a 299,99 € – invece di 449,99 €

sconto 33% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

ANYCUBIC Photon Mono X2 Stampante 3D in Resina, Schermo LCD Monocromatico 4K+ HD da 9,1”, Aggiornato Matrix Fonte di Luce, Alta Precisione e Velocità, Grande Formato di Stampa 200 * 196 * 122mm

In offerta a 399,49 € – invece di 599,99 €

sconto 33% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV Parete per TV da Plasma Curvi LED LCD 23-70 inch, Inclinazione e Girevole Staffa per TV con Doppio Braccio Peso fino a 45kg, Max VESA 400x400mm

In offerta a 36,53 € – invece di 50,99 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Livella a Bolla

In offerta a 56,09 € – invece di 45,99 €

sconto -22% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

BONTEC Universale Supporto TV da Tavolo per Schermi da 17 a 43 pollici, Piedistallo per TV Regolabile in Altezza e Girevole con Base in Vetro Temperato, VESA Max 200×200 mm, Fino a 45 kg

In offerta a 28,02 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm

In offerta a 65,29 € – invece di 83,99 €

sconto 22% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 26-65 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 55kg, Max VESA 400 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi

In offerta a 20,39 € – invece di 34,99 €

sconto 42% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, W420 x D235 x H142mm (2 Livelli)

In offerta a 27,19 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto da Parete per TV LCD LED e Curvi da 37-82 Pollici, Inclinabile Staffa TV, Supporto TV 65 Pollici per Televisore, Max VESA 600x400mm, Fino a 60 kg, Supporto TV con Fascette per Cavi

In offerta a 27,19 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Bonve Pet Striscia Led, Luci Led camera da letto 10 Metri, Led Striscia con 40 Tasti Telecomando Controller Bluetooth, Luci Led rgb Funzione Musicale, Strisce led per Decorazioni Cucina Bar Festa

In offerta a 13,99 € – invece di 35,99 €

sconto 61% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Polar H10, Sensore di Frequenza Cardiaca Toracico, Unisex, con Trasmissione ANT+ e Bluetooth, con Memoria Interna, Impermeabile, con Elastico Comodo e Stabile

In offerta a 68,00 € – invece di 89,90 €

sconto 24% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Polar H9 Sensore Di Frequenza Cardiaca, ANT+ / Bluetooth, Sensore di FC Impermeabile con Fascia Toracica Morbida per Palestra, Ciclismo, Corsa, Attività Sportive all’Aperto

In offerta a 46,00 € – invece di 59,90 €

sconto 23% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Polar Verity Sense, Sensore a Lettura Ottica della Frequenza Cardiaca Adatto per lo Sport, Trasmissione ANT+ e 2 Bluetooth, Impermeabile, Compatibile con Peloton, Zwift e altre App, grigio – nero

In offerta a 74,00 € – invece di 99,90 €

sconto 26% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Polar H10, Sensore di Frequenza Cardiaca Toracico, Unisex, con Trasmissione ANT+ e Bluetooth, con Memoria Interna, Impermeabile, con Elastico Comodo e Stabile

In offerta a 70,00 € – invece di 89,90 €

sconto 22% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Polar H9 Sensore Di Frequenza Cardiaca, ANT+ / Bluetooth, Sensore di FC Impermeabile con Fascia Toracica Morbida per Palestra, Ciclismo, Corsa, Attività Sportive all’Aperto

In offerta a 50,00 € – invece di 59,90 €

sconto 17% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Polar Pacer Pro – Sportwatch con GPS Avanzato, Monitoraggio della FC dal polso, Smartwatch per Uomini e Donne, Running Watch, Monitoraggio del Sonno e Activity Tracker

In offerta a 253,00 € – invece di 329,90 €

sconto 23% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

realme Buds Air 3 Neo Cuffie, Dolby Atmos. Massima qualità del suono. Cancellazione del rumore con AI per le chiamate, Impermeabilità IPX5?Bluetooth 5.2, Galaxy White.

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

realme Auricolari Bluetooth Buds Air 3S, Batteria Lunga Durata, Auricolari con Microfono Cuffie Bluetooth 5.3, Bluetooth Cuffie Senza Fili impermeabilità IPX5 Auricolari Sport, Bass Black, S, M, L

In offerta a 44,99 € – invece di 49,99 €

sconto 10% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

realme Watch 3,Display ampio e luminoso da 1.8″, Oltre 110 modalità sport Chiamate con, Chiamate con Bluetooth senza interruzioni, Oltre 100 quadranti,grey, taglia unica

In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

sconto 24% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Realme Narzo 50A Prime 4+64Gb Smartphone Display Full Hd+ Da 6,6”, Tripla Fotocamera Con Ai Da 50 Mp, Blu

In offerta a 107,61 € – invece di 169,99 €

sconto 37% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

realme Narzo 50A Prime 4+64GB smartphone Display Full HD+ da 6,6”, Tripla fotocamera con AI da 50 MP, Batteria da 5.000 mAh, Potente processore Unisoc T612, Flash Black, caricabatteria non incluso

In offerta a 109,83 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

realme Narzo 50 4+128GB Smartphone, Processore Gaming Helio G96 FHD+ UltraAdaptive Refresh 120Hz Tripla camera AI 50MP Quick Charge 33W MegaBatteria 5000mAh DRE Dual Sim 1xMicroSD, Speed Black

In offerta a 152,94 € – invece di 179,99 €

sconto 15% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

realme Pad, 4GB+64GB(up to 1TB), 2K Display WUXGA+ 10.4″, Quad Speakers Dolby, MTK Helio G80, Mega batteria 7100mAh, Quick Charge 18W, Metallic Body, Design Ultra Slim da 6.9 mm, Android11, WIFI, Grey

In offerta a 199,99 € – invece di 259,99 €

sconto 23% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria potente da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 8+128 GB,Aurora Green

In offerta a 259,99 € – invece di 349,99 €

sconto 26% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

realme GT 2 5G, Smartphone, Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED 120Hz, 50MP OIS, Sensore Sony IMX766, Batteria 5.000mAh, Ricarica SuperDart 65W, NFC, DualSim, BT 5.2, 12+256 GB, Steel Black

In offerta a 399,99 € – invece di 599,99 €

sconto 33% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).