Offerte Amazon 19 maggio fino al 65% su Apple, Ecovacs, EZVIZ, Dremel, WD, Sandisk, Greenworks, Eastpak

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular

In offerta a 389,00 € – invece di 439,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione)

In offerta a 169,99 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab S7 FE Tablet Android 12,4 Pollici Wi-Fi RAM 6 GB 128 GB, Nero

In offerta a 499,90 € – invece di 699,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite

In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Bianco ghiaccio

In offerta a 34,99 € – invece di 69,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 240 GB CT240BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici

In offerta a 33,99 € – invece di 45,09 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB

In offerta a 11,50 € – invece di 32,99 €

sconto 65% – fino a scadenza sconosciuta

WD 5TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 105,00 € – invece di 171,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

WD Blue 3D NAND SATA SSD Unità allo Stato Solido Interna M.2, 2 TB

In offerta a 204,99 € – invece di 219,64 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech C615 Webcam Portatile, Full HD 1080p/30fps, Videochiamata HD Widescreen, Pieghevole, Correzione Luce HD e Rumore, Autofocus, per Skype, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet

In offerta a 34,99 € – invece di 91,99 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 2400 International , ripetitore/estensore segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Rete Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, interfaccia in italiano

In offerta a 87,90 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 1200 International, ripetitore/estensore segnale WiFi AC+N, Dual Band (400 Mbit/s a 2.4GHz e 866 Mbit/s a 5 GHz), Mesh, Access Point WiFi, WPS, Interfaccia in italiano

In offerta a 53,90 € – invece di 69,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

yeedi vac max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 3000Pa, Batteria da 5200mAh, Mappatura avanzata, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali

In offerta a 239,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Avoalre Catena Luci Esterno LED 12M 30+3 G45 Lampadina Catene Luminose Esterno LED IP65 Impermeabile Filo Luci da Esterno Giardino Decorative per Terrazzo Gazebo Festa Matrimonio, Bianco Caldo

In offerta a 37,99 € – invece di 39,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

WindGallop Compressore Portatile per Auto Mini Compressore Aria Portatile 12V Compressori Portatili Pompa Aria Gonfia Gomme Auto Bicicletta con Manometro Adattatori per Valvole e Luce LED (Argento)

In offerta a 28,88 € – invece di 35,98 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

MAXTOOLS JSL240 Avviamento d’Emergenza 1500 A per Auto Diesel e a Benzina di Medie e Grandi Dimensioni, Potente e Sicuro a 12 V, Batteria al Litio Esterna con USB

In offerta a 52,69 € – invece di 62,04 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Casco Jet Visiera Lunga Scooter Moto Quad Omologato ECE 22 05 Argento XS

In offerta a 36,53 € – invece di 36,53 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

CABIN GO 4088 Pesa Valigie da viaggio, bilancia digitale valigia, Pesa Bagaglio max 40kg funzione tara con Batteria

In offerta a 6,90 € – invece di 7,90 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

LEVEL8 Valigia Bagaglio a Mano 20″ Valigia Trolley Rigido Ultra Leggero in ABS+PC Valigie con Chiusura TSA e 4 Ruote Doppie Girevoli, 55.5x37x24CM, 36L, Blu

In offerta a 119,99 € – invece di 119,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

AMERICAN TOURISTER Soundbox – Spinner M Espandibile Bagaglio a Mano, Spinner M (67 cm – 81 L), Rosso (Coral Red)

In offerta a 121,46 € – invece di 179,90 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Aerolite Ryanair 40x20x25 Bagaglio a mano massimo Borsa da viaggio Borsa sportiva 20L (Carbone)

In offerta a 32,99 € – invece di 32,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

EASTPAK Tranverz S Valigia, 51 cm, 42 L, Grigio (Black Denim)

In offerta a 97,45 € – invece di 140,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

DIMJ Organizer Valigia Viaggio, Set di 10 Packing Cubes, Set da Viaggio Accessori Utili Organizer per Valigie Kit Viaggio Adatto per Valigia Viaggi in Famiglia, Grigio

In offerta a 18,29 € – invece di 18,29 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

PUMA Rucksack Buzz Backpack Zaino Unisex – Adulto

In offerta a 27,98 € – invece di 29,95 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak PADDED PAK’R Zaino, 40 cm, 24 L, Fiery Orange (Arancia)

In offerta a 47,38 € – invece di 50,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Padded Pak’R Zaino, 40 cm, 24 L, Spark Blue (Blu)

In offerta a 42,00 € – invece di 50,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

EASTPAK Springer Marsupio, 23 cm, 2 L, Blu (Crafty Jeans)

In offerta a 22,36 € – invece di 27,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

EZVIZ BC1 Telecamere a Batteria 1080p Telecamera WiFi Esterno, Batteria Durata di 365 Giorni,100% Senza Fili, Visione Notturna a Colori, PIR, Audio Bidirezionale, Alexa, Kit da 3 telecamere con 1 Base

In offerta a 339,99 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino a 22 mag 22

EZVIZ C3A NEW TELECAMERA ESTERNO/INTERNO A BATTERIA

In offerta a 69,14 € – invece di 109,00 €

sconto 37% – fino a 22 mag 22

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa

In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 22 mag 22

EZVIZ Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2

In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 22 mag 22

EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP

In offerta a 144,49 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 22 mag 22

Corsair Vengeance RGB RT 16 GB (2 x 8 GB), DDR4 4000MHz C18 Memoria per Desktop, Illuminazione RGB Dinamica, Ottimizzato per AMD 300/400/500 Series, Compatibile con Intel 300/400/500 Series, Nero

In offerta a 110,50 € – invece di 169,90 €

sconto 35% – fino a 29 mag 22

Kit di memoria desktop CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V ottimizzaro per AMD, Nero

In offerta a 125,30 € – invece di 149,90 €

sconto 16% – fino a 29 mag 22

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa

In offerta a 299,00 € – invece di 399,98 €

sconto 25% – fino a 25 mag 22

ECOVACS Robot aspirapolvere Robot DEEBOT X1 Turbo 5000Pa con Stazione di Pulizia Automatica 3 in 1, riempimento Automatico del Serbatoio, elusione degli Ostacoli 3D AIVI, Controllo vocale YIKO

In offerta a 1039,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 20% – fino a 25 mag 22

Dremel 220 W, ork Station Complemento W, ork Station Supporto per Trapano , 1 Pezzo

In offerta a 50,70 € – invece di 69,95 €

sconto 28% – fino a 23 mag 22

Dremel 290 – Engraver 35W, kit di utensili per incidere con 3 punta e 4 sagome per incidere vetro, pelle, legno

In offerta a 31,99 € – invece di 40,24 €

sconto 21% – fino a 23 mag 22

Dremel 3000 Multiutensile 130 W, Kit Amazon Exclusive con 5 Accessori, Velocità Variabile 10.000-33.000 giri/min

In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a 23 mag 22

Dremel 4250 Multiutensile 175 W, Kit Multiutensile Amazon Exclusive con 3 Complementi e 45 Accessori, Motore da 175 W con Electronic Feedback, Velocità Variabile 5.000-35.000 giri/min

In offerta a 135,99 € – invece di 169,00 €

sconto 20% – fino a 23 mag 22

Dremel 4250 Multiutensile 175 W, Kit Multiutensile con 6 Complementi e 128 Accessori, Motore da 175 W con Electronic Feedback, Velocità Variabile 5.000-35.000 giri/min

In offerta a 177,99 € – invece di 219,95 €

sconto 19% – fino a 23 mag 22

Dremel 660 Frese Multiuso, Set di 7 Accessori per Ustensile Multifunzione Rotativo per Fresare

In offerta a 35,99 € – invece di 53,05 €

sconto 32% – fino a 23 mag 22

Dremel 940 Pistola incollatrice 195°C – Pistola per colla a caldo ad alta temperatura con punta di precisione antigoccia, cavo rimovibile e 3 stick di colla multiuso (11 mm)

In offerta a 30,99 € – invece di 44,95 €

sconto 31% – fino a 23 mag 22

Dremel F0138220JC Multiutensile Cordless al Litio 8220JC, 12 V, Nero

In offerta a 96,99 € – invece di 119,95 €

sconto 19% – fino a 23 mag 22

Dremel Lite 7760 Cordless Utensile Multifunzione Rotativo, Batteria al Litio 3.6 V, Kit con 15 Accessori e Caricatore USB, 8.000-25.000 giri/min per Incidere, Tagliare, Levigare, Lucidare e Forare

In offerta a 59,99 € – invece di 74,95 €

sconto 20% – fino a 23 mag 22

Dremel Moto-Saw – Sega da traforo compatta con seghetto da traforo staccabile, Taglia svariati materiali (legno, plastica, laminati e metallo), 70 W, 5 lame, Complemento guida parallela, Valigetta

In offerta a 87,99 € – invece di 119,99 €

sconto 27% – fino a 23 mag 22

Dremel PC10 Versa Rotante Kit con 1 Utensile Rotativo, 9 Dischi, 1 Spazzola con Setole e 1 Paraspruzzi per Pulizia più Rapida e Semplice, 3.6 V, Grau/Schwarz

In offerta a 63,99 € – invece di 79,95 €

sconto 20% – fino a 23 mag 22

Dremel SC724 EZ SpeedClic Set di Accessori per Utensile Multifunzione, 150 Pezzi per Intagliare, Tagliare, Incidere, Lucidare, Fresare, Levigare, Smerigliare e Pulire

In offerta a 35,99 € – invece di 53,05 €

sconto 32% – fino a 23 mag 22

Dremel Versatip 2000 Mini Saldatore A Butano, Tempo Di Combustione 90 Minuti, Multicolore

In offerta a 34,99 € – invece di 49,95 €

sconto 30% – fino a 23 mag 22

Greenworks Aspiratore Soffiatore Foglie a Batteria 2 in 1 GD40BVK2X, Li-Ion 40 V Velocità Aria 280 km/h, Sacco 45 l, Controllo Velocità Potente, Motore Brushless include 2 Batterie 2.5 Ah e Caricatore

In offerta a 243,99 € – invece di 309,99 €

sconto 21% – fino a 23 mag 22

Greenworks Batteria Tall Probe G24PS20K2 Li-Ion 24V, 20 cm lunghezza spada, 6.7m/s velocità della catena, 280 cm barra in alluminio, 3 pezzi, inclusa batteria 2Ah e caricabatterie

In offerta a 149,99 € – invece di 189,99 €

sconto 21% – fino a 23 mag 22

Greenworks GD40BC – Tagliabordi e Decespugliatore 40V senza Batteria e Caricabatterie, 40cm/25cm Larghezza di Taglio 2mm Filo, Motore Brushless a Velocità Variabile, Verde

In offerta a 95,99 € – invece di 164,99 €

sconto 42% – fino a 23 mag 22

Greenworks Motosega a Catena a Batteria G40CS30K2, Li-Ion 40 V Velocità della Catena 4.2m/s, Lunghezza della Barra 30 cm, Serbatoio dell?Olio 120 ml, Manico Tondo, Batteria 2 Ah e Caricatore

In offerta a 157,99 € – invece di 209,99 €

sconto 25% – fino a 23 mag 22

Greenworks Sega Circolare a Batteria GD24CS, Li-Ion 24 V, max Profondità di Taglio 64 mm, 4500 RPM a Vuoto Blocco del Mandrino con Luce a LED senza Batteria e Caricabatterie

In offerta a 93,99 € – invece di 119,99 €

sconto 22% – fino a 23 mag 22

Greenworks Tagliabordi e Falce a Batteria 48V(2×24V) Taglio 38cm/25cm con 2 Batterie 4 Ah e Caricatore, Manico Regolabile, Modalità Hi/Low GD24X2BCBK4x

In offerta a 250,99 € – invece di 395,95 €

sconto 37% – fino a 23 mag 22

Greenworks Tagliaerba 24V 33cm Con Batteria 2Ah e Caricabatterie, Fino a 200m² Pacciamare 30L Altezza di Taglio a 5 Livelli GD24LM33K2

In offerta a 129,99 € – invece di 164,99 €

sconto 21% – fino a 23 mag 22

Greenworks Tosaerba Elettrico 24V 33cm 30L Scatola Raccoglierba e Tagliabordi 25cm Avanzamento Automatico Del Filo con 1 Batteria 4Ah e Caricabatteria GD24LM33LT25K4

In offerta a 176,99 € – invece di 229,99 €

sconto 23% – fino a 23 mag 22

Greenworks Tools Compressore a batteria G40AC, motore elettrico Li Ion 40V 8 bar con 240 W potenza 2L di volume del serbatoio 40L/min flusso d’aria, accessori senza batteria e caricabatterie, Verde

In offerta a 116,99 € – invece di 149,99 €

sconto 22% – fino a 23 mag 22

