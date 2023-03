Offerte Amazon 19 Marzo fino al 48% su Apple

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 245,00 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Sabrent Hub USB 3.0 Ciabatta multipresa USB, Sdoppiatore USB, 4 Porte con Singoli Interruttori ON/OFF e Spie LED, per PS4/PS5, PC da gioco, laptop, chiavetta USB, stampante, MacBook (HB-UM43)

In offerta a 12,08 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino a 19 mar 23

Sabrent Hub USB C HDMI, Multipresa USB C hub, per Macbook, PC, Pen Drive, PS4/PS5, 5 in 1 hub usb type c, 1 HDMI 4K, 1 Porta USB 3.2 Gen 1, 2 Porte USB 2.0, 1 porta USB tipo C, PD (60W) (HB-TC5P)

In offerta a 16,79 € – invece di 24,99 €

sconto 33% – fino a 19 mar 23

TECLAST P40HD Tablet 10.1 Pollici Android 12 4G LTE 5G WiFi, 4GB RAM 64GB ROM (TF 1TB), T606 Octa Core 1.6GHz, Doppia SIM+TF/SD, FHD 1920 * 1200/Bluetooth 5.0/Doppia Cámara/Type-C/GPS/OTG/6000mAh

In offerta a 127,49 € – invece di 189,99 €

sconto 33% – fino a 19 mar 23

Chromecast con Google TV (HD) Bianco Ghiaccio – Intrattenimento in streaming sulla TV con telecomando e ricerca vocale – Guarda film, Netflix, DAZN e molto altro- Facile da installare

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 30 mar 23

Chromecast con Google TV – Intrattenimento in streaming sulla TV con la ricerca vocale – Guarda film, programmi e serie TV in qualità fino a 4K HDR – Facile da installare, Azzurro cielo

In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% – fino a 30 mar 23

Google Nest Learning Thermostat 3Rd Generation, Acciaio Inox, ?8.3 x 8.3 x 3 cm; 1 grammi

In offerta a 199,00 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 30 mar 23

Google Nest Learning Thermostat 3Rd Generation Nero, Si Controlla Direttamente Dallo Smartphone E Ti Aiuta A Risparmiare Energia, ?Nero, 28.1 x 44.6 x 42.2 cm; 6.5 Kg

In offerta a 199,00 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino a 30 mar 23

Google Nest Cam (A Batteria) Telecamera Di Sicurezza Interna Ed Esterna, Bianco, ??8.3 x 8.3 x 8.3 cm; 398 grammi

In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 30 mar 23

Beelink Mini S Mini PC, Mini Computer Desktop con Nuovo 11th Generazione Jasper Lake N5095, DDR4 8GB/256GB M.2 SATA3 SSD 2280, WIFI da 2,4 + 5,8 GHz, Doppio HDMI, 1000 Mbps LAN, BT 4.0

In offerta a 179,00 € – invece di 259,00 €

sconto 31% – fino a 19 mar 23

morpilot Batteria di Ricambio per Dyson V8, 21,6V 5000 mAh Agli Ioni di Litio, Compatibile con Dyson V8 Series V8 Absolute V8 Fluffy V8 Animal SV10 Aspirapolvere senza Cavo, con Pre Filtri 2PCS

In offerta a 53,54 € – invece di 62,98 €

sconto 15% – fino a 31 mar 23

Rockjam 10-Watt Karaoke Bluetooth Karaoke Machine con due microfoni, effetti vocali e luci a LED – rosa

In offerta a 36,00 € – invece di 59,99 €

sconto 40% – fino a 26 mar 23

TONOR Microfono wireless UHF professionale dinamico doppio microfono senza fili, sistema di microfono a mano, set per karaoke, feste, DJ, chiesa, matrimonio, riunione, lezione, 60 metri

In offerta a 93,49 € – invece di 159,99 €

sconto 42% – fino a 19 mar 23

HYDRATE, Borraccia da 2,2 Litri, con Tappo Facile da Bere, Durevole ed Extra Forte, Senza BPA, Ideale per Palestra, Dieta, Bodybuilding, Sport all’Aria Aperta, Escursionismo e Ufficio, Nero Opaco.?

In offerta a 14,61 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino a 20 mar 23

HYDRATE Borraccia Acciaio Inox 1,3 litri,Senza BPA Borraccia Sportiva, Borracce palestra con comodo cinturino nylon trasporto e tappo vite a tenuta stagna, Borraccia Metallo per uomini, donne Adulti

In offerta a 12,49 € – invece di 27,99 €

sconto 55% – fino a 20 mar 23

DONBOLSO Portafoglio Zurigo | Portafoglio Uomo con Portamonete | Grande Portafoglio Uomo Pelle | Portafoglio Uomo con Protezione RFID | Vintage Marrone

In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino a 24 mar 23

DONBOLSO Portafoglio Roma | Portafoglio Uomo Slim con Protezione RFID | Portafoglio Uomo senza Portamonete | Portafoglio da Uomo in Vera Pelle | Vintage Nero

In offerta a 29,74 € – invece di 49,99 €

sconto 41% – fino a 24 mar 23

Pro Bike Tool CO2 Inflator Quick & Easy – Compatibile con la valvola Presta & Schrader – Pompa per pneumatici per biciclette da strada e mountain bike – Non sono incluse cartucce di CO2 (Nero)

In offerta a 14,44 € – invece di 19,98 €

sconto 28% – fino a 20 mar 23

Evidenziatore – STABILO swing cool – Trousse con 14 Evidenziatori: 8 Fluo + 6 Pastel – Edizione Limitata

In offerta a 15,75 € – invece di 23,80 €

sconto 34% – fino a 26 mar 23

Staedtler Mars plastic 526 50 Gomma, 65 x 23 x 13 mm, Confezione da 20

In offerta a 16,23 € – invece di 21,60 €

sconto 25% – fino a 26 mar 23

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X1 TURBO, Lavaggio Panni Automatico, Nero e Argento, 260 min, 360 ?, Panni di Lavaggio Doppi, Mappe 3D, Monitoraggio in Tempo Reale & Video-Chiamata

In offerta a 799,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 38% – fino a 19 mar 23

Meross Presa Intelligente WiFi, Presa Smart Italiana, Smart Plug (Type L), Compatibile con Apple HomeKit Siri, Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16A, 2,4GHz

In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 19 mar 23

ANNKE CCTV DVR 8 Canali con Hard Disk da 1 TB, 5MP Lite DVR Video Sorveglianza per Analogico/CVBS/AHD/TVI/CVI/IP, Rilevamento Movimento, Avviso e-mail con Immagini, Visualizzazione Remota

In offerta a 124,29 € – invece di 169,99 €

sconto 27% – fino a 19 mar 23

Power Bank 10400mAh, USB C Caricabatterie Portatile con LED Digitale Display Batteria Esterna Portatile con 2 ingressi e 3 uscite da 5V/3A per Huawei Xiaomi Smartphone.(Nero)

In offerta a 17,84 € – invece di 26,99 €

sconto 34% – fino a 19 mar 23

Power Bank 10400mAh, USB C caricatore portatile con LED Digitale Display Batteria Esterna Portatile con 2 ingressi e 3 uscite da 5V/3A per Huawei Xiaomi Smartphone

In offerta a 18,99 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino a 19 mar 23

Power Bank 10400mAh, USB C caricatore portatile con LED Digitale Display Batteria Esterna Portatile con 2 ingressi e 3 uscite da 5V/3A per Huawei Xiaomi Smartphone (Blu)

In offerta a 18,99 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino a 19 mar 23

iPosible Luce Solare Led Esterno, ?6 Pezzi-1000lumen? 150 LED Lampada, Luce con Sensore di Movimento Luci Esterno Energia Solare IP65 Luci Solari per Giardino

In offerta a 33,56 € – invece di 39,95 €

sconto 16% – fino a 19 mar 23

Lenovo C27-35 Monitor – Display 27″ Full Hd, Pannello Va, Bordi Ultrasottili, Amd Freesync, Cavo Hdmi Incluso, 4Ms, 75Hz, Input Hdmi + Vga, Nero, ?72 x 45 x 18 cm; 6.6 Kg

In offerta a 159,00 € – invece di 179,00 €

sconto 11% – fino a 26 mar 23

Lenovo IdeaPad 3 Notebook – Display 15.6″ FullHD IPS (Processore Intel Core i3-10110U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11) – Otturatore fisico webcam, Fingerprint Reader – 3 Mesi di Game Pass incluso

In offerta a 449,00 € – invece di 499,00 €

sconto 10% – fino a 26 mar 23

