Offerte Amazon 19 marzo fino al 78%: Apple, iRobot, Aukey, Oral-B, Whitings

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Novità Apple Mac mini (Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 995,67 € – invece di 1049,00 €

sconto 5% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

Apple MPX Module con Radeon PRO Vega II In offerta a 2402,86 € – invece di 3220,00 €

sconto 25% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

Alimentatore da 85 W MagSafe di Apple (per MacBook Pro) In offerta a 78,82 € – invece di 85,00 €

sconto 7% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 7,99 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

Kenwood HDP404WH Mixer ad Immersione, 800 W, Tritatutto da 0,5 l, Bicchiere graduato da 0,75 L, Plastica, Bianco In offerta a 78,90 € – invece di 105,00 €

sconto 25% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero In offerta a 31,42 € – invece di 40,99 €

sconto 23% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Webcam 1080p Full HD con Microfono Stereo, per Video Chat e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a 34,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Multipresa Verticale, Ciabatta Multipresa da scrivania Elettrica con protezione da sovraccorrente, 6 porte di carica USB e 12 prese con 2M di cavo prolungato, 1500J Surge Protezione In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black In offerta a 79,90 € – invece di 129,99 €

sconto 39% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi 10T – Smartphone 6+128GB, display 6,67” Full HD+, Snapdragon 865, 64MP AI Triplo-Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, Cosmic Black (Versione ufficiale + garanzia 2 anni) In offerta a 348,90 € – invece di 499,90 €

sconto 30% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 605 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, 33 watt, Autonomia fino a 1 ora, Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 270,00 €

sconto 33% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

Einhell Tosaerba a Batteria Ge-Cm 18/30 Li Kit Power X-Change, Li-Ion, 18 V, Fino a 150 M², Larghezza Taglio 30 cm, Regolazione dell’Altezza Taglio a 3 Stadi, Incl. Batteria 3 Ah e Caricabatteria In offerta a 107,91 € – invece di 134,89 €

sconto 20% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

einhell 4510030 Avvitatore a Impulsi Te-Ci 18 Bl, Solo Power X-Change, Ioni di Litio, 180 NM, Motore Brushless, Senza Batteria e Caricabatterie, 18 V In offerta a 63,92 € – invece di 89,95 €

sconto 29% – fino al 19 marzo

Click qui per approfondire

Reolink ?Nuova versione? Sistemi di telecamere 4K 16CH PoE, 8 telecamere IP per rilevamento di persone e veicoli da 8 MP per esterni, 4K H.265 NVR con HDD da 3 TB, registrazione, RLK16-820D8-A In offerta a 919,69 € – invece di 1081,99 €

sconto 15% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Reolink 5MP kit Videocamera Sorveglianza, 16CH 5 Megapixels PoE NVR con 8x1920P HD PoE Videocamere Bullet IP da Esterno Impermeabile, HDD da 3TB CCTV Sistema di Sorveglianza, RLK16-410B8-5MP In offerta a 692,79 € – invece di 865,99 €

sconto 20% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Londo Pochette / Housse compatibile con MacBook Pro en Cuir Véritable (13.3 – 13 Pollici, Púrpura) In offerta a 45,08 € – invece di 54,99 €

sconto 18% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Withings Body Cardio ? Bilancia Intelligente con Analisi Composizione Corporea, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Pesapersone Digitale da Bagno, Sincronizzazione dell’App tramite Bluetooth o Wi-Fi In offerta a 33,47 € – invece di 149,95 €

sconto 78% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Withings Bpm Connect – Misuratore di Pressione da Braccio Digitale, Connessione Bluetooth e WiFi per App Health Mate In offerta a 79,95 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Withings Thermo: termometro temporale intelligente, adatto per neonati, lattanti, bambini e adulti, nessun contatto richiesto In offerta a 79,95 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Withings Sleep Analyzer: Dispositivo clinicamente testato per il monitoraggio del sonno, da posizionare sotto il materasso, con funzioni di rilevamento dell’apnea notturna In offerta a 123,55 € – invece di 129,95 €

sconto 5% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Striscia LED 20M,TVLIVE Bluetooth Nastri LED RGB 5050 Musicale,Controllato da APP,Telecomando IR e Controller, 28 Modalità di Stile, Funzione Musicale, per Decorazioni,Bedroom,Cucina, Bar, Festa In offerta a 25,49 € – invece di 42,99 €

sconto 41% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria, Grigio Argento In offerta a 32,74 € – invece di 49,99 €

sconto 35% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al dom 21 marzo 21

Click qui per approfondire

Londo Porta Telecomandi con 5 scomparti – Per contenere telecomandi di TV, stereo, decoder, DVD, Blu-Ray – in Ecopelle con fodera interna in suede. Adatto per salotto o camera da letto (Bianca) In offerta a 24,59 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Londo Otto173 – Organizer in Pelle Comscomparto Per Tablet, Rosso In offerta a 27,05 € – invece di 32,99 €

sconto 18% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Londo OT-PuLet-XLmousepad-Black Leather Tappetino per mouse in pelle – Extra Grandi (Ecopelle, Nero) In offerta a 29,52 € – invece di 35,99 €

sconto 18% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Oral-B Smart 4 4500 CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile , 1 Nero Manico Connesso, 3 Modalità tra cui Sbiancante, 2 Testine Custodia da Viaggio Premium, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino al ven 19 marzo 21

Click qui per approfondire

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero Connesso con Bluetooth, 2 Testine di Ricambio, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Edizione Nera con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 8 Pezzi, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino al ven 19 marzo 21

Click qui per approfondire

Oral-B Pro 2 2500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Modalità di Spazzolamento, Custodia da Viaggio, Nero, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Oral-B iO 9n, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, 1 Testina, 1 Custodia Viaggio con Caricatore, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 209,99 € – invece di 229,99 €

sconto 9% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Premium Nero con Intelligenza Artificiale, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 139,99 € – invece di 166,67 €

sconto 16% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Oral-B Teen Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico Nero e 1 Custodia da Viaggio, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al ven 19 marzo 21

Click qui per approfondire

Londo OT-GeLet-XLmousepad-Black- Tappetino per mouse in vera pelle, Nero In offerta a 45,08 € – invece di 54,99 €

sconto 18% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Londo Tappetino Mouse in Vera Pelle con Poggiapolso (Verde) In offerta a 17,94 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Otto Angelino portafoglio in vera pelle e porta carte di credito – portafolgio da viaggio stile-busta – scompartimenti multipli per denaro, Smartphone – Blocco di RFID (Viola) In offerta a 25,53 € – invece di 32,99 €

sconto 23% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Otto Angelino Portafoglio da Uomo Ultra Slim in Pelle – con Blocco RFID, Design Minimalista e compatto – con chiusura a scatto, porta carte, documenti, porta monete con zip. Disponibile in vari colori In offerta a 24,59 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Otto Angelino Portafoglio in Vera Pelle Verticale per Carte e Monete – Unisex (Rosso) In offerta a 22,95 € – invece di 27,99 €

sconto 18% – fino al mer 31 marzo 21

Click qui per approfondire

Sealskin Madeira Tenda da Doccia, Tessuto, Grigio, 180 x 200 cm In offerta a 19,99 € – invece di 27,95 €

sconto 28% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Sealskin carré Binario per Asciugamani, Acciaio Inossidabile, Nero, Piccolo In offerta a 49,99 € – invece di 59,95 €

sconto 17% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Sealskin Brix Scala, Metallo, Nera, 170 x 50 cm In offerta a 76,99 € – invece di 94,95 €

sconto 19% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Sealskin carré Binario per Asciugamani, Acciaio Inossidabile, Nero, Grande In offerta a 56,99 € – invece di 69,95 €

sconto 19% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Tiger Urban Set di Accessori da Bagno, Metallo, Nero, 3 Pezzi In offerta a 56,99 € – invece di 84,90 €

sconto 33% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

Tiger 1714840746 Twiss – Sistema doccia, colore: Nero In offerta a 239,99 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino al dom 4 aprile 21

Click qui per approfondire

HOMCOM Scrivania Spaziosa Nera e Finitura in Rovere Perfetta Postazione da Lavoro per Casa e Ufficio a Forma di L con Soluzione Angolare Finitura in Rovere 150x55x76cm Nera In offerta a 95,96 € – invece di 149,95 €

sconto 36% – fino al ven 19 marzo 21

Click qui per approfondire

HOMCOM Scrivania per Ufficio con Ripiano Stampante, 2 Cassetti e 3 Mensole, in MDF Bianco e Nero, 137 x 55 x 92cm In offerta a 159,96 € – invece di 21995,00 €

sconto 99% – fino al ven 19 marzo 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).