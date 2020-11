Offerte Amazon 19 novembre fino al 60%: YI, JBL, V-moda, Senheiser, Panasonic, Net

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui sotto trovate le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:



YI 1080p Telecamera Sorveglianza per Esterno,Wifi Outdoor Camera compatibile con Alexa,IP65,Notifica push in tempo reale,Visione notturna,Audio Bi-direzionale,Supporta micro scheda e cloud,iOS,Android

In offerta a 47,99 – invece di 59,99

sconto 20% – fino al 11/19/20 23:55

Click qui per approfondire



JBL TUNE 120TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, fino a 4h di Autonomia, Colore Blu

In offerta a 54,99 – invece di 99,99

sconto 45% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



JBL Under Armour True Wireless Flash, Cuffie In-Ear Bluetooth senza Fili per Sport, Impermeabili IPX7, Bionic Hearing e Custodia di Ricarica, fino a 5h di Autonomia, Colore Nero

In offerta a 89 – invece di 179

sconto 50% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



JBL LIVE 300 TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari con Microfono, Noise Cancelling, Alexa Integrata e Assistente Google, fino a 20h di Autonomia, Nero

In offerta a 99 – invece di 149

sconto 34% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



JBL Under Armour Sport Wireless REACT Cuffie magnetiche In-Ear Bluetooth, Cuffie Sportive Senza Fili con tecnologia Bionic Hearing, Fino a 9h di autonomia, Nero

In offerta a 59 – invece di 149

sconto 60% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



Sennheiser Momentum Wireless Cuffie Noise Cancelling con funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control

In offerta a 280 – invece di 399

sconto 30% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Panasonic HC-VX980EG-K Videocamera Ultra HD, 4K, Nero

In offerta a 409,99 – invece di 649,99

sconto 37% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



Panasonic HC-W580EG-K Videocamera Full HD, Nero

In offerta a 234,99 – invece di 399,99

sconto 41% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



Panasonic Lumix DMC-G7/DMC-G70 12-60/3.5-5.6 Lumix G Vario Power OIS ASPH Fotocamera digitale 16.84 megapixel

In offerta a 529,99 – invece di 749,99

sconto 29% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



Panasonic SC-HC212EG-W Sistema Micro Hi-Fi a 2 Canali, 20W, Radio Digitale DAB+, Lettore CD, Bluetooth, USB, Suoni Puri e Minima Distorsione, Design Sottile Contemporaneo, Montabile a Parete, Bianco

In offerta a 96,99 – invece di 129,99

sconto 25% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



V-Moda XS Cuffie Sovraurali in Metallo con Isolamento dal Rumore – Nero opaco

In offerta a 93,99 – invece di 199

sconto 53% – fino al 12/2/20 23:59

Click qui per approfondire



BASSFIT WIRELESS (Black)

In offerta a 82,79 – invece di 129

sconto 36% – fino al 12/2/20 23:59

Click qui per approfondire



V-Moda Forza Cuffie In-Ear Ibride per lo Sport con Controllo Remoto a 3-Pulsanti & Microfono, Dispositivi e Samsung e Android, Nero

In offerta a 50,15 – invece di 89

sconto 44% – fino al 12/2/20 23:59

Click qui per approfondire



V-Moda Zn Cuffie In-Ear per il Moderno Audiofilo con Controllo Remoto a 3 Pulsanti e Microfono

In offerta a 133,26 – invece di 199

sconto 33% – fino al 12/2/20 23:59

Click qui per approfondire



V-Moda Forza Metallo Cuffie Wireless In-Ear, Nero (Gunmetal Black)

In offerta a 99,35 – invece di 139

sconto 29% – fino al 12/2/20 23:59

Click qui per approfondire



V-Moda Forza Metallo Cuffie In-Ear con Controllo Remoto a 3-Pulsanti & Microfono, Dispositivi Apple, Nero (Gunmetal Black)

In offerta a 76,96 – invece di 104

sconto 26% – fino al 12/2/20 23:59

Click qui per approfondire



Lowepro Toploader Zoom 50 AW II Borsa per Fotocamera, Nero

In offerta a 33,99 – invece di 60,37

sconto 44% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



JOBY GorillaPod 325, Mini Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01505-BWW

In offerta a 19,99 – invece di 25,32

sconto 21% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



JOBY GripTight ONE GP Treppiede Supporto Telefono Universale/Treppiede GorillaPod Flessibile per Smartphone e iPhone, JB01491-0WW

In offerta a 26,99 – invece di 40,57

sconto 33% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II Zaino Grigio

In offerta a 229,99 – invece di 359,95

sconto 36% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Lowepro Adventura CS 20 Custodia compatta Nero

In offerta a 12,99 – invece di 19,79

sconto 34% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Lowepro Fastpack PRO BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless, DSLR e Accessori, con Sistema QuickDoor Access, con Tasca per Laptop da 15?, per Reflex come Nikon D850, Ripstop 300D

In offerta a 111,99 – invece di 185,93

sconto 40% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Neato Robotics D6 Robot Aspirapolvere Intelligente, Compatibile con Alexa, con Stazione di Ricarica, Wi-Fi e App, 69 dB, Nero

In offerta a 349,99 – invece di 699

sconto 50% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Lampada da Scrivania con Sensore Ottico, Lampada da Tavolo 72 Led SAFEx, Caricatore Wireless+USB; 10 Livelli di Luminosità Touch Control; 18W (Protezione Occhi) con 3 Tonalità di luce.

In offerta a 31,99 – invece di 59,99

sconto 47% – fino al 11/19/20 23:55

Click qui per approfondire



Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen, Snapdragon 865 Plus, Display 11.0″ WQXGA, 128GB Espandibili fino a 1TB, RAM 6GB, Batteria 8.000 mAh, LTE, Android 10, Mystic Black [Versione Italiana]

In offerta a 729,9 – invece di 849

sconto 14% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Nero (Aluminium Black), Versione Italiana

In offerta a 189,9 – invece di 299

sconto 36% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



SAMSUNG Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, 3 Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Rosso

In offerta a 109,9 – invece di 169

sconto 35% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Samsung Galaxy Watch3 Smartwatch Bluetooth, cassa 45mm acciaio, cinturino pelle, Saturimetro, Rilevamento cadute, Monitoraggio sport, 53,8g, Batteria 340 mAh, IP68, Mystic Silver [Versione Italiana]

In offerta a 399,9 – invece di 469

sconto 15% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



UNIQO Powerbank tascabile da 5000 mAh con 2 porte USB, ricarica 2 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a LED, cavo di ricarica incluso

In offerta a 8,9 – invece di 19,9

sconto 55% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



UNIQO Powerbank a ricarica rapida da 10000 mAh con 2 porte USB, ricarica 4 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a LED, cavo di ricarica incluso

In offerta a 14,9 – invece di 29,9

sconto 50% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



UNIQO Powerbank da 20000 mAh a ricarica rapida con 2 porte USB, ricarica 8 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a LED, cavo di ricarica incluso

In offerta a 23,9 – invece di 39,9

sconto 40% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



KitchenBoss Macchine Sottovuoto per Alimenti,macchine sottovuoto,sottovuoto macchinetta,Sistema di Tenuta Automatico a Vuoto,Kit di Avviamento 20 Sacchetti+ 1 Tubo Accessorio-Bianco

In offerta a 43,99 – invece di 64,99

sconto 32% – fino al 11/19/20 23:55

Click qui per approfondire



Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Idea Regalo Natale

In offerta a 29,99 – invece di 49,99

sconto 40% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Oral-B SmartSeries Teen Sensi Ultrathin Spazzolino Elettrico Ricaricabile per Adolescenti con 1 Manico e 2 Testine di Ricambio, Nero, Idea Regalo Natale

In offerta a 39,99 – invece di 95,6

sconto 58% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Gelsomino notturno | Durata Fino a 150 Ore

In offerta a 20,99 – invece di 38,93

sconto 46% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire



Yankee Candle 11597E Sweet Home Candele in Giara Grande, (10.7 x 16.8 cm)

In offerta a 20,99 – invece di 27,99

sconto 25% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale offerte).