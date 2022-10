Offerte Amazon 19 ottobre fino al 59% su Apple, Baseus, BenQ, Akaso, Beelink, WD, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,25 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Portachiavi AirTag in pelle – Limone scuro In offerta a 39,00 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Laccetto AirTag in pelle – (PRODUCT) RED In offerta a 33,90 € – invece di 55,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1999,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2494,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 899,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 110,00 € – invece di 129,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Magic Mouse In offerta a 73,99 € – invece di 85,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Plus – Mezzanotte ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Pro Max – Mezzanotte ​​​​​​​ In offerta a 58,99 € – invece di 69,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Nothing Phone (1) – 8 GB di RAM + 256 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, Nothing OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, bianco, A063 In offerta a 473,00 € – invece di 529,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile, Display 14″ FullHD (1920×1080), Processore Intel Core i3-1115G4, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11 Home, Tastiera retroilluminata – Graphite Grey In offerta a 499,00 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Watch5 44 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Graphite [Versione Italiana] In offerta a 242,08 € – invece di 329,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 259,99 € – invece di 349,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN500 Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 299,99 € – invece di 499,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″, Display FHD IPS, Design Elegante, Luce Blu Bassa, Nero In offerta a 137,50 € – invece di 229,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, Gamma di Colori NTSC del 72%, Cornici da 5.7 mm, Rapporto Schermo-Corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black In offerta a 119,00 € – invece di 179,90 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M7 (S32BM702), Flat 32”, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type-C In offerta a 339,90 € – invece di 439,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Monitor Curvo 49″, 499P9H, Gaming Superwide 32:9, risoluzione 5120*1440, Adaptive Sync, HDR 400, Multiview con KVM Switch integrato, Docking station USB-C, Microfono, Low Blue, Vesa, Nero In offerta a 999,90 € – invece di 1249,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial X8 2TB Portatile SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A, Nero, CT2000X8SSD9 In offerta a 189,00 € – invece di 261,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Evo Plus 2020 Memoria Flash Da 64 Gb Microsdxc Classe 10 Uhs-I, Bianco Grigio In offerta a 9,85 € – invece di 9,85 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

WD 5TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 99,90 € – invece di 107,39 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 SSD 500G M.2 2280 – SNV2S/500G In offerta a 40,99 € – invece di 49,93 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Kyson Drive Flash USB3.2 128 GB, con Elegante Guscio in Metallo senza Cappuccio Protettivo In offerta a 20,90 € – invece di 27,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Unità flash USB 3.0, 256GB Snow Edition Green, 100MB/s In offerta a 23,99 € – invece di 41,06 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

INIU 30W Caricatore USB C Caricabatterie PD 3.0 Alta Velocità, Ultra compatto Presa USB C, Carica Rapida Alimentatore USB In offerta a 7,50 € – invece di 14,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

RØDE Vlogger Kit Edizione USB-C In offerta a 57,25 € – invece di 139,00 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Secure Holder with Wire Cable for Airtag – White In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Schermo Proiettore con Supporto 120 Pollici 4K HD 16:9 Telo Proiettore Anti Rughe Pieghevole Portatile Lavabile, Schermo Doppia Faccia con Borsa per il Trasporto, Schermo Proiezione Esterno per Teatro In offerta a 93,59 € – invece di 116,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

RFIVER Supporto TV da Pavimento Porta TV con Ruote Carrello per Schermi Plasma/LCD/LED 27-60 Pollici, Mobile TV con Ruote Max.40 kg, Max VESA 400 x 400 mm con Altezza Regolabile Nero In offerta a 67,99 € – invece di 119,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Secure Holder with Carabiner for Airtag – Black In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Anker PowerConf C300 Smart Full HD Webcam con microfono, AI Framing & Auto Focus, 1080p, 60 FPS Cancellazione del rumore, campo visivo regolabile, HDR, correzione della luce, certificazione zoom In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI FreeBuds SE Cuffie Bluetooth, Design semi-in-ear ergonomico, Audio HD, Cancellazione rumore in chiamata, Microfoni integrati, Comandi touch, Bianco +6 mesi estensione garanzia In offerta a 44,90 € – invece di 49,90 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Soundcore Anker Space A40 Auricolari Wireless Cancellazione Attiva Rumore Adattiva, Riproduzione 50 ore Totale/10 ore 1 Ricarica, Suono LDAC hi-res, Confortevoli, 6 Microfoni, Ricarica Wireless/Rapida In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

HP OfficeJet Pro 8024 Getto termico d’inchiostro 20 ppm 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi In offerta a 129,99 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic SC-TMAX9EG-K Sistema di Altoparlanti Bluetooth, 300W, Espansione dei Bassi, Equalizzatore, Full Karaoke con 2 Ingressi Mic, CD, USB, Compatibile con Power Bank, Nero con Illuminazione Blu In offerta a 199,99 € – invece di 259,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

JBL CLIP 4 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Moschettone Integrato, Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 10 h di Autonomia, USB, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

INIU 30W Caricatore USB C Caricabatterie PD 3.0 Alta Velocità, Ultra compatto Presa USB C, Carica Rapida Alimentatore USB In offerta a 7,50 € – invece di 14,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

HP 304 Nero, N9K06AE, Cartuccia Originale HP da 120 pagine, Compatibile con Stampanti HP DeskJet 2620, 2630, 3720, 3730, 3750 e 3760, HP ENVY 5010, 5020 e 5030 In offerta a 11,99 € – invece di 13,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

HP 301 CH561EE Cartuccia Originale, 190 Pagine, per HP DeskJet Serie 1000, 1050 1510, 2000, 2050, 2510, 2540 e 3050, HP Envy Serie 4500 e 5530 e HP Officejet Serie 2620 e 4630, Nero In offerta a 14,90 € – invece di 20,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Cassa Bluetooth, Tronsmart Bang 60W Speaker Bluetooth Portatile, Impermeabile Altoparlante Bluetooth, Bassi Potenti Con Luci, Incorporato Powerbank, NFC, U-disk, Carta di TF,AUX, APP Forte feste In offerta a 93,49 € – invece di 129,99 €

sconto 28% – fino a 23 ott 22

Baseus Caricabatterie Auto USB C 160W, QC5.0 PD3.0 PPS 100W + 30W + 30W 3 Porte Caricabatterie Auto Cellulare Rapido Compatibile con iPhone Samsung Huawei Xiaomi MacBook Pro Air Laptop In offerta a 43,99 € – invece di 69,99 €

sconto 37% – fino a 23 ott 22

Baseus Caricabatterie Auto USB C 100W, PD3.0 QC4.0 Ricarica Rapida Caricatore Auto Veloce Display a LED Accendisigari Caricatore USB compatibile con MacBook Pro iPad Samsung Tablet Laptop In offerta a 39,09 € – invece di 54,99 €

sconto 29% – fino a 23 ott 22

Tronsmart T7 Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con Impermeabile IPX7, 12 Ore di Riproduzione, 360° Suono Stereo e Bassi Potenti, Speaker Wireless Bluetooth 5.3 con Luce LED In offerta a 50,99 € – invece di 64,99 €

sconto 22% – fino a 23 ott 22

AKASO Action Cam 4K 20MP WiFi,Touch Screen,Telecomando,Angolo Variabile,Giroscopio Antitremore,Fotocamera Subacquea 40M,Caricabatterie con 2 Batterie 1050mAh x2 e Kit di Accessori (EK7000 Pro) In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino a 23 ott 22

AKASO Action Cam, Native 4K WiFi EIS 40M Touch Screen,Telecomando,Custodia Impermeabi,Kit di Accessori di Montaggio(V50 X) In offerta a 101,99 € – invece di 119,99 €

sconto 15% – fino a 23 ott 22

AKASO Brave 7 Le Action Cam 4K30FPS 20MP WiFi,Fotocamera Sportiva con Touch Screen IPX7 Resistente all’Acqua,Fotocamera Impermeabile con Doppio Schermo e Telecomando per Nuoto,Surf e Immersioni In offerta a 144,49 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 23 ott 22

AKASO Action Cam Native 4K/60fps 20MP WiFi,Touch Screen,Comandi Vocali,EIS 40m Impermeabile, 8 Volte Zoom, Angolo Variabile,Telecomando con Batterie 1350mAh x2 ( V50 Elite) In offerta a 127,49 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino a 23 ott 22

Baseus Power Bank 10000mAh, PD 20W QC4.0 USB C Ricarica Rapida Caricabatterie Portatile con Display LED, 2 Ingressi e 3 Uscite Polimero di Litio Batteria Esterna per iPhone Samsung Huawei Xiaomi iPad In offerta a 22,94 € – invece di 32,99 €

sconto 30% – fino a 23 ott 22

atolla Hub USB 3.0, 4 Porte Super Sottile sdoppiatore USB per Trasmissione Dati Alta velocità e Sincronizzazione, con Interruttori di Alimentazione Individuali e LEDs In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a 23 ott 22

Beelink U59 Pro Mini PC, Mini Computer Desktop con Nuovo 11th Generazione Jasper Lake N5105, 8 GB DDR4 + 500 GB SSD M.2, WIFI da 2,4 + 5,8 GHz, Doppio HDMI, Tipo C, 1000 Mbps, BT 4.0, Win 11 Pro In offerta a 219,00 € – invece di 289,00 €

sconto 24% – fino a 23 ott 22

Beelink SEi8 Mini PC Win 11 Pro, Mini Computer Micro Desktop PC con Intel 8th i5-8279U(Turbo 4.1Ghz), 8G DDR4/256G NVMe M.2 SSD, WiFi 5, 1000Mbps, Doppio HDMI, Tipo-C, BT 5.0 In offerta a 399,00 € – invece di 525,95 €

sconto 24% – fino a 23 ott 22

Core I5 Mini PC, Beelink SEI8 8279U 2.4 GHz CPU (fino a 4.1 GHZ) W11 Pro (supporta LinuxOS), Kingston NVme M.2 500 GB SSD/16 GB DDR4 Micro PC, doppio display 4K HD, 4 * USB3.0, Wifi5 In offerta a 424,15 € – invece di 629,00 €

sconto 33% – fino a 23 ott 22

Avantree Audikast Plus Class 1 Bluetooth 5.0 Trasmettitore per TV con Controllo del Volume, aptX Adattatore Audio Wireless a Bassa latenza per 2 Cuffie (Digitale Ottica SPDIF in/out, AUX, RCA, USB) In offerta a 50,99 € – invece di 69,99 €

sconto 27% – fino a 23 ott 22

BenQ MOBIUZ EX2710Q Monitor Gaming (27 pollici, IPS, 2K, 165 Hz 1ms HDR 400, FreeSync Premium, 144 Hz compatible) In offerta a 349,00 € – invece di 599,00 €

sconto 42% – fino a 6 nov 22

BenQ MOBIUZ EX3210U Monitor 4K Gaming (32 pollici, IPS, 144 Hz, 1ms, HDR 600, HDMI 2.1, 48 Gbps piena larghezza di banda, VRR compatible per PS5, telecomando) In offerta a 999,00 € – invece di 1328,85 €

sconto 25% – fino a 6 nov 22

BenQ MOBIUZ EX3410R Monitor Curvo Gaming (34 pollici, Ultrawide, 2K, 144 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, telecomando) In offerta a 499,00 € – invece di 799,00 €

sconto 38% – fino a 6 nov 22

Baseus Lampada da Scrivania LED, Lampada da Tavolo Magnetica con Sensore Wireless Touch, Funzione di Memoria, Luce Scrivania con Porta di Ricarica USB per Lampada Lettura, Studio, Lavorare In offerta a 30,59 € – invece di 49,99 €

sconto 39% – fino a 23 ott 22

YABER Avviatore Batteria Auto, 3500A 23800mAh Avviatore Emergenza per Auto (Adatto a Tutti i Veicoli a Benzina o 8.0L Diesel), 10W Caricatore Wireless con Torcia LED, USB C In offerta a 80,74 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino a 23 ott 22

Baseus Timer da Cucina Digitale, Timer Magnetico con Sveglia Forte e Ampio Display LED, 3 Livelli di Volume, Disegno Knob, Conto alla Rovescia Timer In offerta a 18,69 € – invece di 31,99 €

sconto 42% – fino a 23 ott 22

LEVOIT Classic 300S Umidificatore Ambiente 6L Top-Fill per Bambini, con APP & Alexa, durata 60H per 47m², 26dB Ultrasilenzioso Modalita Sonno e Auto, Timer, Luce Notturna per Casa/Ufficion, Blue In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 28 ott 22

Favorit 100460516 Registratore Unico con Custodia, Formato Interno 23 x 33 Dorso 8 cm, Nero, Pacco da 6 In offerta a 45,60 € – invece di 65,59 €

sconto 30% – fino a 30 ott 22

Favorit 100500010 Rilega Fogli in Plastica Passo 80mm. Colore Rosso, Confezione da 50 Pz. In offerta a 25,10 € – invece di 35,56 €

sconto 29% – fino a 30 ott 22

Fellowes Plastificatrice a Caldo Lunar A4, uso personale, 80 micron, riscaldamento 5 minuti In offerta a 37,20 € – invece di 69,03 €

sconto 46% – fino a 30 ott 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).