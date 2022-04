Offerte Amazon 2 aprile fino al 67% su Apple, Logitech, Philips, Proscenic, Sandisk, Razer, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 839,00 € – invece di 939,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPhone SE (128 GB) – Mezzanotte (3a Generazione) In offerta a 535,00 € – invece di 579,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 799,40 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 389,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lenovo C24-25 Monitor – Display 24′” FullHD (1920×1080, VA, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo VGA, Input HDMI + VGA) – Black In offerta a 129,00 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1 TB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2 In offerta a 135,99 € – invece di 184,21 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad In offerta a 43,39 € – invece di 72,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 31,99 € – invece di 56,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY – Nero In offerta a 20,99 € – invece di 45,99 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 11 pollici (1a, 2a, 3a gen, 2018, 2020, 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY, Grigio In offerta a 124,99 € – invece di 199,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata Per Mac, Layout Italiano QWERTY, Grigio (Space Grey) In offerta a 69,99 € – invece di 82,49 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox, Nero In offerta a 72,98 € – invece di 99,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Decoder DVB-T2 HD EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10 In offerta a 21,90 € – invece di 29,90 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips PicoPix Micro 2, proiettore portatile, tascabile, luminoso, LED DLP, durata batteria 5 ore, Altoparlanti stereo, HDMI, USB-C, nero In offerta a 259,99 € – invece di 299,99 €

sconto 13% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C32G53), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 289,90 € – invece di 409,00 €

sconto 29% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray In offerta a 279,90 € – invece di 439,00 €

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LED T35F (F24T352), Flat, 24″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey In offerta a 139,00 € – invece di 169,00 €

sconto 18% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LED T35F (F27T352), Flat, 27″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey In offerta a 159,00 € – invece di 209,00 €

sconto 24% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM502), Flat 32″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 237,90 € – invece di 329,00 €

sconto 28% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 349,90 € – invece di 469,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips PicoPix Micro 2TV, proiettore portatile, LED DLP, Altoparlanti stereo, batteria da 4 ore, Android TV integrato, HDMI, USB-C, nero In offerta a 359,99 € – invece di 399,99 €

sconto 10% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Basilisk V3 – Mouse da gioco cablato: sensore ottico da 26K DPI, interruttore del mouse da gioco più veloce, illuminazione Chroma completa, 11 pulsanti programmabili – nero In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Blackshark V2 Pro Cuffie da Gioco senza Fili In offerta a 137,99 € – invece di 248,55 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Cynosa Lite Tastiera da Gioco con Illuminazione con RGB Chroma, del Tutto Programmabile, Layout Italiano, Membrane Lite, Nero In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Goliathus Chroma Extended Tappetino Morbido per Mouse da Gioco con Tecnologia Razer Chroma, Standard In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Goliathus Chroma Goliathus Tappetino Morbido Superficie in Tessuto a Microtrama per Mouse da Gioco, Illuminazione con Tecnologia RGB Chroma, Medio In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Kiyo Streaming Webcam 1080p 30 FPS / 720p 60 FPS, Luce ad Anello con Luminosità Regolabile, Microfono Incorporato, Autofocus Avanzato In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Opus X : Cuffie wireless a bassa latenza con tecnologia ANC- Bianco ( Mercury) In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Seiren Mini – USB Microfono a condensatore da streaming ultra-compatto (Schema di rilevamento supercardioide, Solido supporto inclinabile, Supporto antiurto integrato) Nero In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Viper Mini Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Razer Viper Ultimate Wireless Gaming Mouse, Gioco Sensore Ottico 20K Focus+, Solo 74 G, fino a 70 Ore di Durata della Batteria e Illuminazione RGB Chroma, con Charging Dock, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Faretto LED, 10 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile In offerta a 23,99 € – invece di 31,59 €

sconto 24% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lampadine Led, Warm White Goccia, E27, 13W Equivalenti A 100W, 2700K, 6 Pezzi In offerta a 19,99 € – invece di 59,94 €

sconto 67% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Bliss Lampada LED da Soffitto con Ventilatore, Telecomando Incluso 35 W, Bianco, 106x42cm In offerta a 117,99 € – invece di 224,50 €

sconto 47% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Faretti Star, 2 Punti Luce Orientabili, LED integrato, 5W, Base Tonda, Bianco In offerta a 16,99 € – invece di 32,46 €

sconto 48% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Proscenic A8 Purificatore d’Aria, Depuratore Air Smart con APP , CADR Fino a 220m³/h,55?,Filtro Ioni d’Argento Antibatterico & Antiallergico, Basso Rumore per Casa/Ufficio/Spazio Privato In offerta a 79,00 € – invece di 129,00 €

sconto 39% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Proscenic A9 Purificatore d’Aria,Depuratore Air Smart con APP,CADR Fino a 460m³/h,90m²,Filtrazione a 4 Strati, Rimozione Odore Particolare,Polline, Fumo,Polveri per Casa/Ufficio/Spazio Privato In offerta a 139,30 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Proscenic M6 PRO Robot Aspirapolvere, con Tecnologia Navigazione Laser LDS, Robotino Lavapavimenti con APP & Alexa Contenitore 2-in-1 per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 258,30 € – invece di 369,00 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Proscenic M8 PRO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Robot Navigazione Laser LDS con Svuotamento Automatico, Controllo Smart APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 374,25 € – invece di 499,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Proscenic M8 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti , Robot Navigazione Laser LDS con Mappatura Multipiano, Controllo Smart APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 246,75 € – invece di 329,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza In offerta a 104,25 € – invece di 130,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria, 5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile,11 Programmi Preimpostati?Rumore Basso?Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza In offerta a 104,25 € – invece di 139,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).