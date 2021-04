Offerte Amazon 2 aprile fino al 42%: Epson, Bose, Vimar, Philips, Motorola, Seven

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento In offerta a 219,99 – invece di 299,99

sconto 27% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Epson EcoTank ET-M1140, Stampante Bianco/Nero, Solo USB, Solo Stampante, Stampa fino a 11000 Pagine, Velocità di Stampa 20 ppm3, Vassoio da 250 Fogli, Risparmio Energetico, Flaconi Inchiostro Inclusi In offerta a 179,99 – invece di 378,99

sconto 53% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Epson EcoTank ET-4700 Stampante Multifunzione Inkjet a Colori 4-in-1, Stampa, Scansione, Copia, Fax, Funzionalità ADF ed Ethernet, LCD da 3.7 cm, Nero In offerta a 294,99 – invece di 399,99

sconto 26% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Bose® Diffusori da esterno FreeSpace 251 In offerta a 429 – invece di 599

sconto 28% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Epson EB-FH06 – Videoproiettore Full HD 1080p, Rapporto di contrasto 16.000:1, Luminosità 3500 lumen, Tecnologia 3LCD In offerta a 614,99 – invece di 799

sconto 23% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Epson EB-X05 Videoproiettore XGA 3LCD, HDMI, 3.300 Lumen, Contrasto 15.000:1, WI-FI opzionale, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 300″ In offerta a 329,99 – invece di 429

sconto 23% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Epson EH-TW740 with HC Lamp Warranty – Videoproiettore Full HD 1080p, Luminosità di 3.300 lumen, Tecnologia 3LCD In offerta a 576,99 – invece di 812,31

sconto 29% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Epson EH-TW5700 – Videoproiettore Full HD 1080p, Luminosità di 2.700 lumen, Rapporto di contrasto dinamico di 35.000:1, Tecnologia 3LCD In offerta a 949 – invece di 1218,99

sconto 22% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Epson EF-100W Il Videoproiettore per Ogni Occasione, Sorgente luminosa laser, Bianco In offerta a 649 – invece di 1059

sconto 39% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Tecnoware Power Systems Reg – Stabilizzatore Elettronico Office Monofase – Stabilizzazione ± 8% – Ingresso Cavo con Spina SCHUKO, 2 Uscite (1 SCHUKO/ITALIA e 1 IEC) – Potenza 3000 VA In offerta a 100,5 – invece di 167,9

sconto 40% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 1600 Gruppo di Continuità, 6 Uscite IEC, Autonomia fino a 10 min con 2 PC, Potenza 1600 VA In offerta a 90,7 – invece di 303,78

sconto 70% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

LEDVANCE Box di Disinfezione UV-C, Piena Potenza UV-C per Combattere Virus e Batteri, Unità Mobile per la Disinfezione di Oggetti di Uso Quotidiano, 21.9 cm x 12.6 cm x 6.3 cm In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Motorola moto e7 power (batteria 5000 mAH, dual camera 13 MP, Display 6.5″ Max Vision, 4/64 GB, Dual SIM, Android 10), Tahiti Blue In offerta a 129,9 – invece di 139,9

sconto 7% – fino al 4 apr 2021

Click qui per approfondire

Motorola moto g9 play (tripla fotocamera 48MP, batteria 5000 mAh, display Max Vision 6.5″, Octa-core Qualcomm Snapdragon 662, Dual SIM, 4/64GB, Android 10), Saphire Blue In offerta a 149,9 – invece di 229,99

sconto 35% – fino al 4 apr 2021

Click qui per approfondire

Motorola moto g 10 (quad camera 48 MP, batteria 5000 mAH, 4/128 GB, Display 6.5″ Max Vision, NFC, Dual SIM, Android 11), Aurora Grey, cover inclusa In offerta a 179,9 – invece di 189,99

sconto 5% – fino al 4 apr 2021

Click qui per approfondire

Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5″, Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue In offerta a 199,9 – invece di 299,99

sconto 33% – fino al 4 apr 2021

Click qui per approfondire

Motorola moto g 5G (tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7″ Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey In offerta a 279,9 – invece di 369,99

sconto 24% – fino al 4 apr 2021

Click qui per approfondire

Vimar 14592 Plana Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per lampade, trasformatori e controllo remoto con doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 29,8 – invece di 43,3

sconto 31% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

Vimar 16492 Idea Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per lampade, trasformatori e controllo remoto con doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 28,3 – invece di 44,8

sconto 37% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

Vimar 14593 Plana Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 25,6 – invece di 47,2

sconto 46% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

Philips Lampadine LED Candela, E14, 5.5 W Equivalenti a 40 W, 2700 K, Luce bianca calda, Confezione da 6 In offerta a 14,99 – invece di 35,94

sconto 58% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Philips Lighting da Esterno, Altezza 40 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa In offerta a 72,99 – invece di 99,9

sconto 27% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Philips Lighting 163529316 Lampada da Parete, Lampadina Inclusa, Alluminio, 15W, E27, Antracite In offerta a 61,99 – invece di 89,9

sconto 31% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Philips Lighting Surrey Lampada a Sospensione, Design Vintage, Rame, 40 x 40 x 178 cm In offerta a 65,99 – invece di 94,9

sconto 30% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Philips Lampada da Soffitto, Intensità Regolabile, LED, 3200 lm Integrata, 36 W, Bianco In offerta a 62,99 – invece di 89,9

sconto 30% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

Outsunny Panca Contenitore da Esterno in Legno di Abete Naturale con Schienale per Giardino e Terrazza, 115x45x75cm In offerta a 113,56 – invece di 133,95

sconto 15% – fino al 2 apr 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Tavolino da Giardino Allungabile Estensibile con Piano in Vetro Temperato Metallo 160 x 80 x 75 cm Nero In offerta a 175,96 – invece di 219,95

sconto 20% – fino al 2 apr 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Set Tavolo Pieghevole da Giardino con 2 Sedie da Campeggio Picnic Portatile Regolabile in Lega d?Alluminio 90x 66x 70cm Argento In offerta a 75,16 – invece di 99,95

sconto 25% – fino al 2 apr 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Panchina da Giardino 2 Persone con Tavolino Estensibile Metallo 160 x 53 x 95 cm Nero In offerta a 103,96 – invece di 135,95

sconto 24% – fino al 2 apr 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Tenda da Sole Avvolgibile a Caduta Impermeabile Esterno Tessuto di Poliestere 180 × 70cm In offerta a 71,96 – invece di 85,95

sconto 16% – fino al 2 apr 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Gazebo Pieghevole Impermeabile con Corde e Picchetti Rivestimento in Oxford 2.5 x 2.5 m Blu In offerta a 75,16 – invece di 86,95

sconto 14% – fino al 2 apr 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Sedia Sospesa da Giardino con Corde e Supporto Max. 120 kg in Legno ?80 x 150 cm In offerta a 66,36 – invece di 79,95

sconto 17% – fino al 2 apr 2021

Click qui per approfondire

Zaino Triplicabile Seven, Keep Flag, Nero, Scuola elementari e medie In offerta a 48,8 – invece di 74,9

sconto 35% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

Zaino Triplicabile Seven, Keep Flag, Rosa , Scuola elementari e medie In offerta a 44,7 € – invece di 74,9 €

sconto 40% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

Zaino Extra Fit Seven, Flying Dreams , Nero, Scuola e Tempo Libero In offerta a 23,5 € – invece di 69,9 €

sconto 66% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

ISchoolPack Seven, Keep Flag, Nero, con Power Bank integrato! Scuola e Tempo Libero In offerta a 36,8 – invece di 54,9

sconto 33% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Per tutte le altre offerte di Primavera Amazon partite da questa pagina. Vi ricordiamo che sono attivi gli sconti su: