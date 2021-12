Offerte Amazon 2 dicembre fino al 60% su Apple, LG, Samsung, Beats, Fossil, Duracell

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple iPhone 13 (512 GB) – Mezzanotte In offerta a 1267,11 € – invece di 1267,11 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 14,99 € – invece di 19,00 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular In offerta a 548,99 € – invece di 569,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute In offerta a 24,90 € – invece di 44,99 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi In offerta a 29,91 € – invece di 39,90 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM S70A (S27A704), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Nero In offerta a 299,90 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

LG 27UP650 UltraHD 4K Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Bianco In offerta a 299,99 € – invece di 399,68 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Monitor SJ55W (S34J552), Flat, 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Flicker Free, Dark Blue Gray In offerta a 299,90 € – invece di 459,00 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Caricatore USB a 3 porte, da 30 W, 5 V e 6 A, con tecnologia iSmart, compatibile con iPhone 11 Pro Max XS XR X 8/7/6, iPad, Galaxy S9 S8 Plus In offerta a 6,39 € – invece di 15,99 €

sconto 60% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Caricabatterie USB C, Adattatore di Alimentazione PD da 30W USB C Caricabatterie da Parete con Doppie Porte USB Adattatore di Ricarica, Compatibile per iPhone 13/12/13 Pro / 13 Pro Max In offerta a 11,24 € – invece di 24,99 €

sconto 55% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 46 mm con adattatore Huawei AP52, GPS, 15 modalità di allenamento, display del quadrante in vetro 3D, chiamata tramite Bluetooth, Matte Black In offerta a 99,90 € – invece di 229,00 €

sconto 56% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater, Tasti Multimediali Personalizzabili, Windows, Android, Laptop/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 22,99 € – invece di 45,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 – Mouse Wireless Avanzato per Mac, Scorrimento Rapido, Design Ergonomico, 4000 DPI, Personalizzabile, USB-C Risparmio Energia, Bluetooth, Apple MacBook, Compatibile iPad – Grigio In offerta a 58,99 € – invece di 69,99 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Wacom OneByWacom Small Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 32,99 € – invece di 39,90 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie alcaline mezza torcia, 1.5 volt, per uso quotidiano, confezione da 12 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 9,98 € – invece di 10,67 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Duracell – NUOVO Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 24, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 15,49 € – invece di 19,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Gigaset E275 Duo. Due cordless dai tasti grandi e suonerie forti. Nero, Italia. In offerta a 40,90 € – invece di 49,95 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti In offerta a 19,49 € – invece di 29,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Leelbox DVB T2 Decoder Digitale Terrestre Hevc 10 bit Ricevitore Digitale Terrestre Full HD / 1080p / H,265 / Dolby/MPEG-2 / 4, Supporto USB WiFi Ralink MT7601 Chipset Con Telecomando e Cavo HDMI In offerta a 21,66 € – invece di 39,99 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

NETGEAR Switch Ethernet 5 Porte Gigabit Unmanaged GS305, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Lighting Telecomando Dimmer Switch per Controllo Illuminazione Intelligente, Bianco, Versione 2021 In offerta a 15,99 € – invece di 17,19 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

BLACK SHIELD 100 Pezzi Mascherine Chirurgice Certificate CE Nere 3 veli – Dispositivo Medico di Tipo I In offerta a 14,99 € – invece di 17,99 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Idee Regalo Natale Cappello Bluetooth – Regali Uomo Donna di Natale Originali Cappello Bluetooth 5.0 con Altoparlanti Stereo HD Microfono Incorporato, Ultra Morbidi Lavabili, Idee Regalo Uomo Donna In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 109,99 € – invece di 199,95 €

sconto 45% – fino al 11 dic 21

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Nero In offerta a 149,00 € – invece di 299,95 €

sconto 50% – fino al 11 dic 21

Powerbeats Pro Wireless Auricolari – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Blu Ghiaccio In offerta a 159,00 € – invece di 218,99 €

sconto 27% – fino al 11 dic 21

JAM True Wireless Athlete Earbuds, Cuffie Bluetooth con Archetto, Durata Della Batteria Oltre 30 Ore con la Custodia Ricaricabile, Auricolari con Gancio per L’Orecchio, Anti-Sudore, Tempo IPX4 In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 8 dic 21

House of Marley Smile Jamaica Auricolari Inear con Microfono, Driver 9mm Design ad Isolamento Acustico, Nero/Legno/Verde In offerta a 14,49 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino al 8 dic 21

House of Marley Cuffie Wireless 2 In-Ear con Isolamento Acustico Bluetooth, 9 Ore di Riproduzione con Ricarica Rapida, IPX-4, Microfono Certificato FSC, Taglia Unica, Multicolore (Rasta) In offerta a 24,49 € – invece di 39,99 €

sconto 39% – fino al 8 dic 21

House of Marley Uplift 2 Bluetooth Wireless, Fino a 8 ore di riproduzione, Microfono con 3 pulsanti di controllo ideale per IOS e Android, Ultraleggeri, Bianco In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino al 8 dic 21

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1.599,90 € – invece di 1.699,00 €

sconto 6% – fino al 5 dic 21

LG 55UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 55” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 499,90 € – invece di 529,00 €

sconto 6% – fino al 5 dic 21

LG 50UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 469,90 € – invece di 479,00 €

sconto 2% – fino al 5 dic 21

LG NanoCell 43NANO756PR Smart TV 4K LED Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 479,90 € – invece di 499,00 €

sconto 4% – fino al 5 dic 21

Fossil Smartwatch GEN 5E Connected da uomo con Wear OS by Google con Cinturino in Acciaio Inossidabile + Cinturino dell’Orologio in Silicone Marrone Chiaro, S221300 In offerta a 160,00 € – invece di 229,00 €

sconto 30% – fino al 9 dic 21

Duracell – NUOVO Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 24, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a 11,99 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino al 8 dic 21

Skagen Smartwatch Touchscreen Falster da Uomo i Acciaio Nero con Cinturino in Pelle Bicolore, SKT5201 In offerta a 178,10 € – invece di 299,00 €

sconto 40% – fino al 9 dic 21

Orologio Skagen Smartwatch da Donna SKT5204 In offerta a 187,40 € – invece di 299,00 €

sconto 37% – fino al 9 dic 21

Armani Exchange Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox, AX1826 In offerta a 152,36 € – invece di 239,00 €

sconto 36% – fino al 9 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).